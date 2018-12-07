2018-12-07T18:48:41+03:00
Спорт

Четыре клуба Премьер-Лиги разыграют Кубок "Матч Премьер" в январе в Катаре

В соревнованиях примут участие "Ростов", "Спартак", "Локомотив" и "Зенит"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Ростов" сразится за Кубок в Катаре."Ростов" сразится за Кубок в Катаре.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Четыре крепких российских клуба в конце января будущего года разыграют Кубок Матч Премьер - коммерческом турнире, который состоится в Катаре. Первое подобное в своем роде соревнование пройдет с 21 по 29 января 2019 года. В Катаре сойдутся в споре за победу в турнире «Локомотив», «Ростов», «Зенит» и «Спартак».

- Для футбольных клубов Доха является оптимальным местом для межсезонной подготовки благодаря сверхсовременной инфраструктуре и комфортной погоде — в зимние месяцы температура редко поднимается выше +25, а внутренние помещения академии оснащены системой климат-контроля, - пояснили в пресс-службе "Матч ТВ".

Стоит отметить, что на территории академии Aspire успешно тренировались «Зенит», «Бавария», «Барселона», ПСЖ и другие европейские топ-клубы.

Как ожидается, матчи этого зимнего турнира можно будет увидеть в прямых трансляциях. «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской Премьер-Лиги, которая также будет рассказывать о ходе турнира на сайте premierliga.ru и в социальных сетях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу
Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань). Команды сыграют в воскресенье, 9 декабря в Санкт-Петербурге на «Санкт-Петербург Арене». Начало – в 19.00
Обзор матча Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча 16 тура четвертьфинала Кубка России по футболу Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Обзор матча Спартак - Урал 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча четвертьфинала Кубка России по футболу Спартак - Урал 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Новости 24