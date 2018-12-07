Четыре клуба Премьер-Лиги разыграют Кубок "Матч Премьер" в январе в Катаре

Четыре крепких российских клуба в конце января будущего года разыграют Кубок Матч Премьер - коммерческом турнире, который состоится в Катаре. Первое подобное в своем роде соревнование пройдет с 21 по 29 января 2019 года. В Катаре сойдутся в споре за победу в турнире «Локомотив», «Ростов», «Зенит» и «Спартак».

- Для футбольных клубов Доха является оптимальным местом для межсезонной подготовки благодаря сверхсовременной инфраструктуре и комфортной погоде — в зимние месяцы температура редко поднимается выше +25, а внутренние помещения академии оснащены системой климат-контроля, - пояснили в пресс-службе "Матч ТВ".

Стоит отметить, что на территории академии Aspire успешно тренировались «Зенит», «Бавария», «Барселона», ПСЖ и другие европейские топ-клубы.

Как ожидается, матчи этого зимнего турнира можно будет увидеть в прямых трансляциях. «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской Премьер-Лиги, которая также будет рассказывать о ходе турнира на сайте premierliga.ru и в социальных сетях.