Британия готовится к очередным атакам российских шпионов

Пока расследование дела британского шпиона Сергея Скрипаля находится в подвешенном состоянии, а ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза до конца не удается решить, власти Соединенного Королевства решили в очередной раз напомнить жителям туманного Альбиона о неизбежной угрозе, которая исходит из России. О том, что британские спецслужбы подняты по тревоге, написал таблоид The Sun.

Военных и агентов разведслужб предупредили: российские шпионы в ближайшее время могут активизироваться и начать новую волну атак на британцев.

Служба безопасности Великобритании МИ-5 и Скотланд-Ярд уверены - теперь разведывательную деятельность будут вести российские дипломаты, которые работают в Британии. Так как они остались в стране после высылки своих 23 коллег из-за разразившегося скандала после отравления Скрипаля, то Москва якобы будет возлагать на них большие надежды. Об этом пишет другой британский таблоид Mirror.

ДИПЛОМАТЫ В БИНОКЛЕ

Сейчас агенты английской разведки получили команду отслеживать все российские дипломатические машины, зарегистрированные в Великобритании. Они обязаны записывать номера этих автомобилей, когда и где они были замечены, а также их маршруты передвижения.

- Мы знаем, что российские разведчики широко путешествуют по всей Великобритании. Некоторые действия, осуществляемые этими офицерами, связаны с разведкой, - говорится в памятке, которую распространили среди британских силовиков. - Разведывательные службы Российской Федерации, по оценкам наших специалистов, представляют существенную угрозу Великобритании.

- Россия годами выстраивала работу своих агентов в Британии, и сейчас ее попытки возобновить их деятельность пресечена на корню. Поэтому есть подозрение, что теперь разведывательной работой будут заниматься именно российские дипломаты, работающие на территории Соединенного Королевства, - сообщил СМИ источник в британских спецслужбах.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, 4 марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в Солсбери. В попытке отравления власти Великобритании обвинили Россию. Москва отвергла все обвинения, требуя доказательств и тщательного расследования произошедшего.

В конце июня пришло сообщение об отравлении двух британцев Чарли Роули и Джо Стерджесс. В их организме были найдены следы того самого отравляющего вещества, которым якобы отравились Скрипали. Врачам удалось спасти Роули, но организм его подруги оказался слабее, и, не приходя в сознание, она умерла.

Осенью британские власти опубликовали фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей — Руслана Боширова и Александра Петрова. Никаких веских доказательств, подтверждающих их причастность к покушению на бывшего шпиона, Лондон так и не представил, за исключением фотографий с камер видеонаблюдения, установленных на улицах Солсбери.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Британия, как и Украина, отвлекает внимание людей, пугая их злой Россией»

Алексей Подберезкин, директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО:

- Это обычная пропагандистская акция, которая не имеет под собой никаких оснований. Работа наших дипломатов была крайне затруднена уже давно. Сейчас, после весенней высылки наших дипломатических работников, работа сотрудников посольства России находится под тройным контролем. Я полагаю, их режим работы сведен к минимуму. Поэтому попытки обвинить их в разведывательной деятельности - ничто иное, как подготовка к очередной высылке наших дипломатов из Великобритании. Какого-то логичного объяснения для таких акций нет.

В мире есть две страны, - Украина и Великобритания, - которые не задумываются над тем, какие поводы придумывать для того, чтобы обосновать очередную пропагандистскую глупость. В этих странах серьезный внутриполитический кризис. Им нужно регулярно показывать людям некую внешнюю угрозу, а когда ее объективно не существует, эту «угрозу» нужно выдумать.