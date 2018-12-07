Джордж Клуни с женой больше не прячут лица своих детей

В июне прошлого года 57-летний Джорд Клуни и его 40-летняя жена Амаль стали родителями: у пары родились двойняшки. До сих пор супруги тщательно оберегали своих детей от папарацци и никогда не показывали их лиц. Но теперь малыши подросли, и, похоже, надобность в конспирации отпала. На днях фотографы подкараулили Амаль с детьми на руках у входа отеля в Нью-Йорке: миссис Клуни отправилась на прогулку вместе с Эллой и Александром.

Теперь у поклонников появилась отличная возможность рассмотреть, как выглядят двойняшки. Судя по всему, Элла просто вылитая мама, у девочки такие же большие и красивые глаза, как у Амаль. А вот Александр, по уверениям родственников, больше похож на отца. По словам родителей Джорджа, у малыша такой же нос, как и у Джорджа.

Джордж и Амаль Клуни признаются: они были очень удивлены, когда узнали, что у них будут двойняшки.

- Врач во время УЗИ сказал: "Есть один ребенок". Я ответил: "Отлично". И вдруг доктор добавил: "А еще есть второй ребенок". Мы с Амаль сидели и просто смотрели на листы бумаги, которые нам дали, и думали, что тут какая-то ошибка, - рассказывал актер в прошлом году в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Стать отцом близнецов в 56 лет – для Джорджа это оказалось полным сюрпризом. Зато теперь актер признается, что научился почти профессионально менять подгузники.

- Мы с женой очень беспокойные, и Амаль даже больше, чем я, но я отлично справляюсь со сменой подгузников. Никогда не думал, что преуспею в этом деле, - пошутил Клуни. - Теперь мой дом наполнен теплыми звуками плачущих детей. Надо видеть лица моих друзей, наблюдающих за тем, как я меняю подгузник. Они смеются надо мной. Я столько лет называл их дерьмом, поэтому сейчас заслужил все это.

Супруги Клуни признались, что расширять свое семейство в дальнейшем не планируют. По их мнению, двое детей для них – более чем достаточно.

Двойняшки Элла и Александр заметно подросли.Фото: EAST NEWS

Амаль - известная адвокатесса, она вышла на работу почти сразу же после того, как родила первенцев. Хотя супруга актера вполне могла бы себе позволить не работать вовсе. Джордж много трудится над увеличением семейного благосостояния и оставит своим детям внушительное наследство. В этом году Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров планеты: по версии журнала Forbes с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го он заработал 239 миллионов долларов. Правда, разбогател Клуни вовсе не на кино, а на… спиртном. Джордж выгодно продал свою долю алкогольного бренда Casamigos. Вместе со своими друзьями Рэнди Гербером (мужем супермодели Синди Кроуфорд) и Майком Мельдманом артист несколько лет назад наладил выпуск текилы, причем весьма успешно. В июне прошлого года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку 700 миллионов долларов. Часть их и капнула Клуни на счет. Актер признается, что он и сам не ожидал такого успеха.

- Если бы вы спросили нас четыре года назад, есть ли у нас миллиардная компания, я не думаю, что получили бы утвердительный ответ, - рассказал он журналистам после того, как было объявлено о сделке.

Что до фильмов, то последние киноработы Джорджа были далеко не такими коммерчески успешными, как его алкогольные достижения.