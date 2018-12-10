Евгений Петросян и Ольга Бузова изобразят пару на «новогоднем огоньке»

С момента развода Евгения Петросяна его имя не сходит со страниц прессы. Внимание приковано также и к его пассии Татьяне Брухуновой, которая вдруг стала владелицей элитной московской недвижимости «не по карману».

Но Петросян решил переключить внимание своих поклонников на другую девушку – Ольгу Бузову. Фотографию с ней он разместил на своей странице в инстаграмме, чем вызвал жаркие споры и нападки на «избранницу».

И, хотя речь идет всего лишь о совместном выступлении Петросяна и Бузовой на "новогоднем огоньке", но многие поклонники мэтра юмора не оценили данный «союз», отметив, что лучше бы на месте этой "звезды молодежи" была юмористка Елена Воробей.

«С Еленой Степаненко смотрелись лучше», - подметила одна поклонница комика.

Петросян упрекал в комментах своих подписчиков за грубость и даже пригрозил некоторых «забанить».

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