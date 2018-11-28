Молодая пассия Петросяна уже обустроила детскую для двух малышей

На днях суд развел юмористов Евгения Петросяна и Елену Степаненко. Евгений Ваганович отметил развод шампанским. Но судебный процесс не завершен: предстоит решающая битва за имущество, стоимость которого, по некоторым оценкам, составляет 1,5 млрд. долларов.

Весьма загадочной в этой истории выглядит роль Татьяны Брухуновой, 29-летней помощницы 73-летнего мэтра юмора, которую негласно называют причиной развода звездной пары артистов.

Татьяна Брухунова. ФОТО: facebook.com

«Комсомолка» уже писала: за время работы у Петросяна Татьяна обзавелась элитной недвижимостью в столице на 280 млн. руб. - на улице Лесной и в новостройке на улице Трубецкой в престижном жилищном комплексе «Садовые кварталы».

Покупая в прошлом году новостройку на Трубецкой улице площадью около 230 кв. м, Татьяна Брухунова приобрела, считай, голые стены. «КП» узнала, в какой именно дизайнерской компании помощница Петросяна заказывала обустройство своей недвижимости. И выяснила: ремонт закончен, квартира сдана под ключ. На сайте компании выложены фотографии из гнездышка Брухуновой. Естественно, здесь не указано, чье это жилье. Но в Росреестре есть схема этой квартиры. И она полностью совпадает с дизайнерским планом. А по документам заказчицей дизайна значится именно Татьяна Брухунова.

Евгений Петросян. ФОТО: instagram.com

Судя по ремонту, в жизни Брухуновой и Петросяна назревает настоящая сенсация!

Дело в том, что в квартире предусмотрена детская. Мало того, в ней стоят сразу две кроватки для младенцев. Комната выполнена не в розовых тонах, а в синих. Вероятно, заказчик попросил оформить детскую для двойняшек-мальчиков. Неужели хозяйка квартиры ожидает двойню?

Можно, конечно, предположить, что детская оформлена, так сказать, про запас. По типу если вдруг когда-нибудь... Но верится в такую предусмотрительность не очень...

Возможно, гостевая комната, примыкающая к детской, задумана как раз для няни.

Обращают на себя внимание две детские кроватки. А вообще, по мнению независимых экспертов, комната очень милая и уютная. Звездное небо на потолке - мечта любого ребенка, хотя и является моветоном с точки зрения дизайна.

Детская. ФОТО: estee-design.ru

Столовую решили совместить с кухней и гостиной. Это самая большая комната в квартире - 48 кв. метров. ФОТО: estee-design.ru

Дизайн проект новой квартирыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хозяйский санузел. К слову, их в квартире три - есть еще отдельный для гостей и детский. ФОТО: estee-design.ru

В хозяйской спальне стоит двуспальная кровать, к которой примыкает банкетка. Остальной мебели - по минимуму. ФОТО: estee-design.ru

- Кабинет - словно из другой квартиры, темный, немного грузный, тяжелый. Во всей квартире светлая мебель, а тут - темная. Но это классический кабинет в английском стиле, - отмечает независимый дизайнер Мария Боровская. ФОТО: estee-design.ru.

Добавим, что кабинет по дизайну очень похож на кабинет Евгения Петросяна в его старой большой квартире в Зачатьевском переулке (там сейчас живет Елена Степаненко). Мебель расставлена одинаково. Такой же стол, разделенный на три части, зеленое кожаное кресло. Идентичные полки с книгами. И даже круглый столик с цветочным горшком. Вообще эта комната заметно выбивается из общего стиля оформления жилища. Все, чтобы Евгений Ваганович чувствовал себя в привычной обстановке.

Гардеробная. ФОТО: estee-design.ru

В просторной хозяйской гардеробной (всего их три) часть стены отведена под галстуки. Таково, по словам дизайнеров, было пожелание заказчицы. К слову, Евгений Петросян славится своей коллекцией галстуков и не раз упоминал о ней в интервью. Галстуков у юмориста несколько тысяч - и он никогда не надевает один и тот же дважды.

Для картинной галереи, как в Зачатьевском переулке, места не хватило. ФОТО: estee-design.ru

Но картины в доме будут повсюду - в холле и прихожей в том числе.

Гостевая спальня выполнена в 50 оттенках бежевого, что делает помещение скучноватым. ФОТО: estee-design.ru

КОШЕЛЕК

Судя по расценкам, которые указаны на сайте дизайнерской компании, VIP-ремонт (сами работы, создание проекта и авторский надзор) обошелся Брухуновой примерно в 6 миллионов рублей. И это без учета стоимости мебели и строительных материалов.

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