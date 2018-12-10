«Следующий кандидат на «Евровидение»: Собчак доказала, что поёт не хуже Бузовой

Поющую Ксению Собчак, которая голосит гитару хит Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя», выложил в своём Инстаграме телеведущий Вадим Верник. Судя по всему, Ксения решила показать свои вокальные данные в кругу друзей. Или же пошутить над ними. Благо с чувством юмора у Собчак все хорошо.

- Понятно. Следующий кандидат на «Евровидение», - послушав пение Собчак, юморили пользователи соцсетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681505" frameborder="0"></iframe> Собчак доказала, что поёт не хуже Бузовой.

- А что? Поёт, кстати, не хуже Бузовой, - писали о голосовых данных Ксении Собчак другие блогеры.

Оценил вокал Ксении и оперный певец Юсиф Эйвазов.

- Вот петь ей точно не надо. Не узнал любимую песню, - прокомментировал видео с Собчак на странице Верника муж Анны Нетребко тенор Юсиф Эйвазов.

На что Вадим Верник шутливо заметил, мол, может стоит позаниматься с Ксенией вокалом.

- Вадик, с моей нервной системой навряд ли,-засмеялся Юсиф Эйвазов. - Да и ей (Ксении) это не нужно.

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