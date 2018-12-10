Руководитель MI-6 Алекс Янгер: Я предостерегаю Россию - у Британии большие возможности

Похоже, тема проникших повсюду российских шпионов еще долго будет будоражить общественность в Великобритании. Без упоминания «руки Москвы» не обходится ни одно выступление видного политика с Туманного Альбиона. На этот раз про Россию заговорил обычно молчаливый руководитель Секретной разведывательной службы Алекс Янгер. Глава MI-6, выступая в университете шотландского городка Сент-Эндрюс, значительную часть своей речи о вызовах, стоящих перед британской разведкой, посвятил именно России. «Комсомолка» приводит наиболее интересные цитаты разведчика (полностью текст выступления опубликован на правительственном сайте страны).

Атака в Солсбери

Один из наиболее вопиющих примеров стоящих перед нами новых вызовов — атака в Солсбери, к ходе которой российское государство применило химическое оружие на британской земле.

Мы не стали отвечать на эту грубую агрессию зеркально. Вместо этого мы задействовали наши ценности, нашу систему правосудия и наших союзников. Мы вывели преступников на чистую воду и организовали крупнейшую в истории высылку российских разведчиков из стран-членов НАТО, а также союзнических стран, тем самым существенно снизив разведывательные возможности России.

Когда мы сталкиваемся с подобного рода атаками, наш совместный подход заключается в том, чтобы показать цену такого поведения. Наше намерение в том, чтобы российское государство поняло, что несмотря возможные выгоды от своих действий, они не стоят того риска.

Мы сделаем это по-своему, в соответствии с нашими законами и нашими ценностями. Я настоятельно рекомендую России или любому другому государству, намеревающемуся подорвать нашу жизнь, не недооценивать возможности Великобритании или наших союзников.

"Мы не ищем эскалации"

Я хотел бы обратить внимание на то, что даже есть российское государство старается дестабилизировать обстановку в нашей стране, мы не стремимся дестабилизировать ситуацию в России. Мы не ищем эскалации. Если мы увидим изменения в поведении России, мы ответим положительно. Но мы будем неуклонно защищать наших граждан и наши жизненные интересы.

Озвученный подход относится и к кибер-атакам. В феврале Великобританий возложила вину в антиукраинской атаке вируса «NotPetya», который также задел Англию, на российской правительство.

Цифровая эра глубоко изменила обстановку. Информационно-вычислительные возможности делают современный мир прозрачным, что привело к замешательству, в котором оказалось ГРУ после атаки Солсбери. Но если это будет использовано против нас, это станет еще одним серьезным вызовом.

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