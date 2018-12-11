Единороссы обновятся и проведут «генеральную уборку»

Прошедшие выходные прошли для партии власти под знаком обновления. Два дня делегаты из всех уголков страны разрабатывали и принимали новые подходы в работе «Единой России» и проводили кадровые ротации, которые направлены «изменения в корне».

Сами партийцы заявляют – подобный съезд прошел впервые в истории ЕР, а озвученные предложения полностью основаны на мнении рядовых единороссов. Собирали идеи всем миром, точнее – всей страной. В ноябре.

Членов партии научат отвечать за слова

Партия услышала голос регионов и решила закрепить в своем уставе идеологическую преамбулу, а также конкретизировать те самые этические нормы, которые обязательны для всех в «Единой России». Они действовали всегда, но, как оказалось, банального понимания недостаточно, и не все могут держать себя в руках.

Контролем за соблюдением этических норм займется специально созданная Комиссия по этике, главу которой определят в ближайшем будущем. Эта же комиссия и будет решать, как наказать провинившихся.

Теперь все строго: хочешь быть в ЕР – относись с уважением к людям и их проблемам, не унижай человеческое достоинство, будь нетерпим к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей, придерживайся принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий будь готов публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами, выполняй взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитывайся об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан.

Если же обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, то член ЕР обязуется подавать в отставку со всех партийных должностей. Радикально, но действенно.

Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, уверен в позитивном эффекте от того, что нормы, наконец, уточнили. «Единая Россия» обновляется гораздо быстрее, чем любые другие партии, что подтверждает процесс разворота в регионы. При этом новая партийная элита опирается на демократические принципы», - подчеркнул он.

Депутатов оценят

Еще одно важное нововведение в партийной работе – система оценки работы депутатов. Теперь в межвыборный период абсолютно все депутаты от партии будут заниматься тем, чем и положено – работать на благо своих избирателей. А качество работы оценят их коллеги по ЕдРу.

Критериями оценки станут: реализация партпроектов, встреча с жителями, работа с избирателями, работа в законодательном органе, общественная и благотворительная деятельность.

«Если мы говорим о той Партии, которую нужно строить, то это должна быть партия, созвучная и идущая в русле вот этих ожиданий нашего общества, ожиданий перемен», - считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

По мнению партийного руководства, оценка не только подстегнет депутатов к работе с людьми, но и укрепит их взаимодействие с первичным звеном партии, которое, собственно, и является индикатором общественных проблем.

Оценки будут выставлять и региональным отделениям. Эффективность их работы будут проверять дважды в год - накануне старта партийного предварительного голосования, независимо от того, есть ли в регионе выборы или нет, и в течение месяца после Единого дня голосования. Важный при этом критерий - обратная связь с гражданами.

Единороссов посадят за парту

Делегаты отметили, что в регионах просят сделать партийную учебу доступнее для всех звеньев партийных сотрудников - первичных организаций, сотрудников партийных исполкомов, людей, которые работают с партийными проектами, а также начинающих свой общественно-политический путь граждан.

Для этого в первый день съезда была запущена Высшая партийная школа и ее первый модуль – «Политический лидер». Позже работать начнут еще три модуля - «Партийный организатор», «Политический менеджер» и модуль по повышению квалификации работников партийного аппарата. Обучать будут не только ведению дебатов и аргументированных споров, но и установлению диалога с людьми.

При этом для тех, кто занимает определенные должности, обучение и вовсе станет обязательным.

Специалисты, которые будут работать в школе, будут готовить модули, выезжать на территории и проводить обучение на местах. Это и поможет существенно повысить квалификацию всего кадрового состава ЕР.