2018-12-11T14:01:20+03:00
Телевизор

Синдром Земфиры: Ирада Зейналова назвала Прохора Шаляпина некрасивым

Примадонне публицистического телевещания «западло», что артист ведет прогноз погоды на одном с ней канале [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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С недавних пор Прохор Шаляпин ведет прогноз погоды на НТВ.С недавних пор Прохор Шаляпин ведет прогноз погоды на НТВ.
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Завсегдатай скандальных ток-шоу Прохор Шаляпин теперь еще и прогноз погоды ведет - на НТВ, по субботам и воскресеньям. Артист старательно рассказывает о циклонах и снегопадах, поклонницы очень довольны. «Хорошая подача, отличная дикция. Приятно слушать и смотреть!» - пишут Прохору в YouTube.

Синдром Земфиры: Ирада Зейналова назвала Прохора Шаляпина некрасивым.

А вот отдельные сотрудники канала восприняли пришествие Шаляпина на зеленую кнопку не столь однозначно.

«Когда я смотрю Прохора Шаляпина в роли ведущего прогноза погоды НТВ, жду, что тучам придется сдавать тест ДНК», - изящно пошутил шеф Брюссельского бюро канала Вадим Глускер у себя в фейсбуке, намекая на основную деятельность артиста. Как известно, Шаляпин регулярно посещает телепроекты «с низкой моральной ответственностью» вместе с различными женщинами, представляя их как возлюбленных, а регулярные тесты ДНК - одна из фишек таких программ.

На шутку коллеги среагировала примадонна публицистического телевещания Ирада Зейналова. Вероятно, забыв, что находится не на кухне Глускера, а в публичном пространстве его фейсбука, ведущая «Итогов недели» сообщила, что ей, во-первых, «западло», что Шаляпин иногда анонсирует ее программу, а во-вторых, что Прохор «некрасивый».

Переписка Вадима Глускера и Ирады Зейналовой.

Переписка Вадима Глускера и Ирады Зейналовой.

Все это напомнило ситуацию, когда Земфира назвала некрасивой певицу Гречку. Разумеется, вскоре начинающий ведущий прогноза погоды узнал, что его обсуждают старшие коллеги.

- Я знать не знаю этих людей, телевизор вообще не смотрю. Поэтому мне абсолютно безразлично их мнение, - заверил Шаляпин «КП». - Мои кумиры - Шаляпин, Зыкина, Чайковский, но никак не телеведущие. Я считаю, что это не творческая профессия, ведущим может работать любой - читать суфлер. Меня никак не задевает то, что пытаются комментировать мою внешность. Ради Бога. Я не позволяю себе таких выпадов, даже если мне чья-то внешность не нравится. А кто из нас красивый, а кто страшный, решит народ.

Прогнозы погоды от Прохора Шаляпина выходят на НТВ по субботам и воскресеньям в 10.00 и 16.00. Программа «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» выходит в эфир на том же канале по воскресеньям в 19.00.

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