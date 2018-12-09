В минувшую субботу Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская были замечены на красной дорожке музыкальной премии «Виктория». Прохор в шикарном смокинге, Виталина - в золотистом платье.

Судя по всему, Шаляпин действительно счастлив с бывшей женой Армена Джигарханяна. Прямо с премии парочка умчалась на съёмки новогоднего «огонька».

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская на красной дорожке музыкальной премии «Виктория».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А уже на следующий день Прохор поздравлял Виталину с 40-летием.

- Все было скромно: я, Виталина и ее родители за домашним столом. Ведь 40 лет не отмечают. Я подарил Виталине золотой браслет 585 пробы, ручной работы. Ювелир его изготовил по моему эскизу. Браслет украшен бриллиантиками, - рассказал «КП» Прохор Шаляпин. - Мы с Виталиной в прекрасном настроении. День рождения удался.

Прохор подарил Виталине золотой браслет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681448" frameborder="0"></iframe> Прохор Шаляпин подарил на 40-летие бывшей жене Джигарханяна золотой браслет.

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