Ковдор - столица Гипербореи

Страна спящих драконов и шагающих камней.

Подведены итоги фотоконкурса «Величие и тайны севера России».

Буйство красок на картинах европейских мастеров прекрасно. В восхищении разглядывая их полотна, мы, когда устанет глаз, ловим себя на мысли о том, что порой за яркими мазками теряется смысл. Нам милей неброское, пастельное, суровое. Полотна и фотографии, где жёлтое брюшко синички на фоне белого снега врезается в память и душу не хуже знаменитых «Подсолнухов» ван Гога. Где яркая красная точка мака, пробившегося сквозь камни утёса заставляет думать о чём-то большем. Только в одном случае мы приветствуем нагромождение яркого - это тема северного сияния.

Примерно так мы думали разглядывая сотни фотографий, присланных нашими читателями на конкурс «Величие и тайны севера России». А какие подписи!

Из авторских подписей

«Я, будучи в здравом уме и твердой памяти, свидетельствую, что эти красные листья - пролитые на землю капли крови древних богов».

Итак, в борьбе за призы наши читатели искали стоянки НЛО, Ковдор - столицу Гипербореи, речку Смородину и град Китеж. Не нашли. Большинство присланных кадров сделаны случайно. Не мудрено - у нас и без них красоты «на каждом километре».

Из авторских подписей

«... когда зло возобладает над добром, оживет Каменная птица, прилетев, сядет на Висячий камень, упадет тот вниз, и брызги озера разбудят Спящего Саяна».

Главный приз - IphoneX от компании ЕвроХим - присуждён Григорию Ильину из города Апатиты, Мурманской области. Отдельно отметим: судя по присланным работам, Кольский полуостров - самое красивое место России, а значит и всей Земли. Именно здесь, в 200 километрах от Мурманска, находится город Ковдор - по древнегреческим преданиям и по нашим убеждениям, центр легендарной Гипербореи.

Из авторских подписей

«Нужно вернуться к камню в полночь и припасть к нему грудью. Тогда он осчастливит вас, примет энергию и явит чудо. Когда зов камня войдёт в ваше сердце, то вы увидите своё будущее, предначертанное судьбой».

Второе место заняли Любовь Трифонова (Североморск, опять же, Мурманская область), Татьяна Антонюк (город Крестцы, Новгородская область) и Ирина Дудаль-Вологодская (Мончегорск, не поверите, Мурманская область). Им вручат внешние жёсткие диски объемом 1Тб.

Из авторских подписей

«Валуны круглой формы россыпями залегают в лесах. Одни считают их яйцами динозавра, другие реликтовыми шарами. Но скучные геологи называют конкрециями песчаника, образовавшимися 253 млн лет назад».

Приуныв от того, что победителей всего четверо, «КП» решила отметить своими призами ещё шестерых участников. Ими стали

Иван Пушкин (Павловский Посад, Московская область),

Анатолий Фокин (Североморск, Мурманская область),

Василий Яковлев (Екатеринбург),

Олеся Сапелкина

Елена Гальцова (Коломна, Московская область).

Марков Евгений.

Из авторских подписей

«Глубокое ущелье с отвесными стенами, больше напоминают крепостные стены древнего города. Однажды, бродя в его окрестностях, мы наткнулись на камень, похожий на гигантского спящего тролля. Невольно подумалось: уж не чахкли ли это? Чахкли – подземный народец, живущий глубоко под землей. Они постоянно хихикают и разговаривают чудно – словами наоборот. Ночью следят за порядком в лесу, а днём прячутся под землей».

Вместо эпилога

Встретьте первое зимнее Солнце на Кольском полуострове, посетите Ковдор, держите глаза широко открытыми, умейте разглядеть чудо в примелькавшемся и мир ответит суровый север взаимностью.

Из авторских подписей

«В этот самый момент ты, словно стал последней летней бабочкой, которую поймал мальчик по имени Мир».