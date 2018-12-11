Установка «умного счетчика» на газ в квартире обойдется в 5 тысяч рублей

В квартиры, имеющие центральное газоснабжение, придется приобрести «умные счетчики». Вице-премьер Дмитрий Козак дал задание Минэнерго, Минэкономики и ФАС представить такое предложение к весне следующего года. Данные приборы учета автоматически передают показания по беспроводной связи поставщику. В принципе, это удобно - не надо снимать и передавать показания самим, как сейчас. Кстати, такие счетчики в продаже есть, их можно уже поставить, если есть желание. Цена 4-5 тыс. руб. Стоимость перехода на эти устройства в масштабах страны - примерно, 130 млрд руб. Вероятнее всего, траты переложат на самих граждан - покупать придется за свои деньги.

Впрочем, пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил, об обязательности установки на совещании в правительстве речь не шла.

В любом случае, такие вопросы быстро не решаются. В конце прошлого года в первом чтении Госдума приняла законопроект об обязательной установке «умных счетчиков» электроэнергии. Уже прошел год, но второго и третьего чтения документа пока не было.

КСТАТИ

В каких регионах не платят за ЖКХ.

Оплата «коммуналки» – не шопинг, приятными эти траты не назовешь. Долги россиян по ЖКХ уже перевалили за 1 трлн руб. Больше всего должников живет в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Чувашской республике и Тыве. Здесь квитанции не оплачивает примерно 25-30% населения.

Самые дисциплинированные плательщики – жители Приморского края, Ивановской, Липецкой, Тверской областей, Севастополя и Камчатского края. Здесь долги есть меньше, чем у 1% домохозяйств.

Важен не только регион проживания. Например, почти 17% неплательщиков – это многодетные семьи. Платежки игнорирует 16% неполных семей и 12% молодоженов.

Установка "умных" счетчиков станет обязательной

Установку "умных" счетчиков сделают обязательной уже в следующем году. Новые аппараты будут фиксировать показания потребления ресурсов и автоматически передавать их в центры сбора данных. Об этом говорится в разработанном Минстроем проекте (подробности)

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

Также издание отмечает, что стоимость установки одного «умного счетчика» составит порядка пяти тысяч рублей, таким образом, подключение современного оборудования обойдется населению в общей сложности в 130 миллиардов рублей (подробности)