Миграция – мина замедленного действия или источник социально-экономического развития?

Не утихают обсуждения сокращения трудовых ресурсов и поиска путей их восполнения, нелицеприятными историями про взаимоотношения мигрантов с нашими гражданами изобилуют социальные сети. Об этих и других актуальных вопросах нам рассказала Эмма Ларина, кандидат психологических наук, эксперт сферы межнациональных отношений, разработчик программ и проектов в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Где взять кадры для прорыва?

Майским указом Президента Российской Федерации перед правительством и обществом поставлена задача социально-экономического прорыва. Один из обязательных факторов ее достижения - естественный рост численности населения России. Однако прогнозная оценка Росстата в этом отношении неутешительна: наше население ежегодно продолжает убывать, и к концу этого года по официальным данным мы потеряем около 229,3 тысяч человек. При столь неблагоприятной демографической ситуации да еще и постоянном усугублении диспропорции в соотношении численности трудоспособного и нетрудоспособного населения одной из главных задач становится поиск источников восполнения трудовых ресурсов.

В этой связи актуализируется работа по привлечению трудовых мигрантов, вклад которых в российскую экономику и сегодня по некоторым оценкам составляет до 8% ВВП. Но применяя механизмы стимулирования притока иностранных граждан, мы провоцируем другой комплекс проблем, нуждающийся в не меньшей, если не в большей регуляции – социальная и культурная адаптация, а затем, при необходимости, и интеграция прибывающих иностранных граждан в российское общество. Кстати, регулирование процессов, связанных с взаимоотношением мигрантов и принимающего общества, - наиболее сложная область миграционной политики в мировой практике, а не только в России.

Миграционные потоки и мигрантофобия

Прибывающими из-за рубежа иностранными гражданами надо целенаправленно заниматься. В противном случае мы будем постепенно терять контроль над собственной локальной средой обитания, что приводит к естественному возрастанию мигрантофобии в обществе со всем вытекающим. Способствуют этому и сами граждане других государств. Для специалистов не секрет, что состав миграционных потоков год от года изменяется. Если еще 15 лет назад большая часть прибывающих из стран бывшего Советского Союза (а самые многочисленные страны исхода граждан в Россию, по-прежнему, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и так далее) владели русским языком, знали о нашей культуре, то сейчас большинство мигрантов – молодежь из инокультурной среды, совсем не знающая языка, с низким уровнем образования, не имеющая ни малейшего представления о нашей стране. Конечно, они становятся легкой добычей для всякого рода деструктивных влияний.

Не создавать барьеры для развития

Если эти процессы не регулировать комплексно уже сейчас, то мы не просто не сможем содействовать социально-экономическому развитию страны, но создадим дополнительные барьеры, усилив напряжение в обществе, последствия которого нам еще долго-долго будут «аукаться». Чтобы не превратить реальный ресурс развития в мину замедленного действия, а такие примеры в мировой практике есть, и государству, и обществу нужно объединять усилия по созданию действенных механизмов на всех уровнях управления от общероссийского до муниципального. И все это необходимо поставить на прочный законодательный фундамент. А что по факту мы имеем сегодня?

Можно с уверенностью сказать, что мы в самом начале пути. Сегодня у нас реализация мер по социально-культурной адаптации мигрантов полностью возложена на «плечи» субъектов, а отсылок на необходимость применения интеграционных мер нет ни в действующем 184-м федеральном законе, ни в 131-м, регулирующем организацию работы местного самоуправления. Даже понятия социальной и культурной адаптации и интеграции на данный момент никак не закреплены в правовом поле, отсутствуют нормативные правовые акты, раскрывающие конкретные меры, необходимые в этой сфере.

Уполномочены, но не обеспечены

Правда, полномочия по социальной и культурной адаптации и интеграции, ранее не закрепленные ни за одним федеральным министерством и ведомством, еще в середине прошлого года по поручению Президента были возложены на Федеральное агентство по делам национальностей. Как и задача по разработке федерального закона, призванного стать мощным фундаментом для соответствующей деятельности. Но процесс принятия столь ожидаемого и социально значимого законопроекта затягивается, а иных ресурсов для полноценной деятельности у уполномоченного ведомства нет.

Получается, фактически социальной и культурной адаптацией иностранных граждан должны заниматься субъекты. Но разве могут они самостоятельно справится с регулированием такой сложной сферы? Ответ, по-моему, очевиден: не могут, да многие и не пытаются (я не имею в виду единичные примеры, например, Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других). И что могут сделать редкие общественные энтузиасты, взваливающие на свои плечи колоссальный труд и сталкивающиеся с огромным количеством препятствий в виду отсутствия необходимой государственной поддержки, достаточной компетенции и дефицита кадров?

Законодательство прежде всего

Чтобы ситуацию изменить, прежде всего необходимо восполнить пробелы в законодательстве. Параллельно разрабатывать единые меры регулирования, единые правила игры на этом поле, которые будут адаптированы каждым субъектом под конкретную миграционную ситуацию. Нужно выстраивать четкую структуру реализации комплекса мер, в котором будут задействованы и органы власти федерального уровня, и субъекты, и муниципальные образования, и общественные организации на местах. Нужно работать системно и с принимающим обществом.

Необходимо закрепить законодательно социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов: принять комплекс мер с четкими критериями оценки их эффективности; разработать методические рекомендации для регионов; создавать единые межведомственные площадки для выработки и принятия соответствующих решений, а также для обмена лучшими практиками на уровне субъектов и муниципальных образований; повышать компетенции и аккумулировать пул некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт работы, которым бы государство могло делегировать ряд своих функций и верифицировать их деятельность.

Измеряем эффективность

Какими критериями может измеряться эффективность такой деятельности? Разными, но результатом совершенно точно должно стать снижение конфликтов с участием мигрантов, успешная легализация в месте пребывания - то есть своевременная постановка на миграционный учет, наличие трудового договора, патента, налоговые отчисления работодателя и многое другое. О положительной деятельности в сфере интеграции иностранных граждан свидетельствует, например, количество заявок, поданных на ВНЖ, на гражданство, что выражает намерение иностранного гражданина интегрироваться; количество человек, успешно прошедших процедуру получения гражданства от общего количества поданных заявлений; реальное повышение уровня знания иностранным гражданином русского языка.

Двигатель развития

Системная работа по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, а также эффективная работа по гармонизации отношений между иностранными гражданами и российским обществом, с одной стороны, и четкое государственное регулирование этих процессов с другой, способны сделать миграцию по-настоящему одной из движущих сил социально-экономического развития страны.