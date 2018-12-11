Эксперт: Проект «Ямал СПГ» дал работу не российским, а зарубежным верфям

Рустам ТАНКАЕВ, член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России

Первая партия сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ» была отгружена в декабре 2017 года. Всего в рамках проекта «Ямал СПГ» запланировано строительство трех технологических линий мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одной дополнительной почти на 1 миллион.

Менее чем через год основной акционер проекта НОВАТЭК отрапортовал об отгрузке уже сотой партии. Все телеканалы, все СМИ, рассказывали об успешной реализации российского СПГ-проекта. Но вопросы об эффективности проекта для страны, на наш взгляд, остаются.

Для справки. Проект «Ямал СПГ» общей мощностью в 16,5 миллиона тонн в год реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Крупный проект, получивший значительные льготы и финансирование из бюджета страны, не спешит развивать отечественную экономику. Как все это выражено в цифрах, ранее писал портал РБК: «Южно-Тамбейское месторождение, служащее для «Ямал СПГ» ресурсной базой, освобождено от НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых, - Авт.) на газ в первые 12 лет добычи при условии, что ее совокупный объем за этот период не превысит 250 млрд. куб. м. На тех же условиях предоставлено освобождение от налога на имущество и льготы по налогу на прибыль, который составит не 18%, а 13,5%. До конца строительства завода акционеры освобождены от уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, а по его окончании смогут воспользоваться нулевой пошлиной на экспорт СПГ».

То есть, государство со своей стороны представило проекту беспрецедентные условия. Но при этом заказы на оборудование и танкеры для перевозки СПГ достаются зарубежным производителям.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВОД ПОСТРОИТЬ?

Сто партий СПГ, отправленных в основном на премиальный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, пока не принесли в бюджет страны никакого дохода. Почему? Попробую высказать экспертное мнение.

Давайте вспомним, как развивалась эта история.

В 2014 году НОВАТЭК обратился в правительство РФ с просьбой о предоставлении ему средств Фонда национального благосостояния для софинансирования проекта «Ямал СПГ». Уже в феврале 2015 года Минфин РФ приобрел за счет средств ФНБ облигации «Ямал СПГ» общей номинальной стоимостью 1,21 миллиарда долларов на сумму 75 миллиардов рублей в рамках первого транша выделения средств из Фонда. В скором времени последовал еще один аналогичный транш. Как писали «РИА-Новости», срок погашения облигаций - через 15 лет, в 2030-м.

Заявленный общий объем финансирования «Ямал СПГ» в 27 миллиардов долларов не учитывает бюджетных ассигнований на строительство морского порта Сабетта. Его строительство началось летом 2012 года. Объем инвестиций из федерального бюджета в 2012-2016 годы оценивался в 47,2 миллиарда рублей, позже смета выросла до 69,6 миллиарда рублей.

Пошлина на экспорт сжиженного природного газа была обнулена еще в 2012 году. И я уже упоминал, что под проект на Ямале правительство для НОВАТЭК нулевые ставки не только на экспорт газа, но и на конденсат, а также обнулило налог на добычу полезных ископаемых для месторождения проекта. Идеальные условия.

Стоимость «Ямала СПГ» составляет 27 миллиардов долларов. Ранее в рамках привлечения проектного финансирования «Ямал СПГ» были получены средства Фонда национального благосостояния (150 миллиардов рублей), кредитные линии со Сбербанком и Газпромбанком (3,6 миллиарда евро), Банком развития Китая и Экспортно-импортным банком Китая (9,3 миллиарда евро и 9,8 миллиарда юаней), итальянским Intesa Sanpaolo под страховое покрытие итальянского экспортно-кредитного агентства SACE и французского экспортно-кредитного агентства COFACE (750 миллионов евро), японским банком JBIC (200 миллионов евро).

Общая сумма привлеченного проектного финансирования - 19 миллиардов долларов. Об этом сообщало сетевое издание neftegaz.ru.

ПРОЕКТ НОМЕР 2

Воодушевленный успешной реализацией проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭК объявил о планах реализации еще одного аналогичного проекта. Новый завод «Арктик СПГ-2» планируют реализовать на базе Утреннего месторождения. Он будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии - 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

При этом глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон считает необходимой дальнейшую поддержку правительством России проектов по сжижению природного газа.

Его коллега - финдиректор компании Марк Джетвей рассказал, что структура финансирования проекта «Арктик СПГ-2» будет похожей на «Ямал СПГ».

Правительство России в период 2019-2024 годов уже планирует направить из Фонда развития почти 104 миллиарда рублей на создание инфраструктуры для проекта «Арктик СПГ-2», - пишет издание The Arctic.

Согласно материалам, к проекту федерального бюджета в ближайшие шесть лет из Фонда развития будет выделено 103,8 миллиарда рублей на строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта, в том числе объектов федеральной собственности (это подводные гидротехнические сооружения, ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания).

В частности, в 2019 и 2020 годах в этих целях предполагается выделить по 17,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 23,04 миллиарда, в 2022 году - 10,95 миллиарда, в 2023 году - 5,12 миллиарда, в 2024 году - 30,09 миллиарда.

АКЦИОНЕРАМ - ДИВИДЕНДЫ

Акционеры «Ямала СПГ» начнут получать дивиденды с проекта в 2021 году, сообщил финансовый директор НОВАТЭКа Марк Джетвей. По его словам «Ямал СПГ» сохраняет намерение начать в 2019 году выплаты по займам акционеров на реализацию проекта.

Очевидно, что реализация крупных высокотехнологичных проектов оказывает положительный эффект на другие отрасли экономики страны. Но в случае с «Ямал СПГ», на наш взгляд, существуют вопросы.

Дело в том, что оборудование для завода и сама технология сжижения газа закупались за рубежом. Модули для завода строились в Китае, там же - на китайской верфи - проектировались и суда ледового класса для их доставки. Строительство велось зарубежной инжиниринговой компанией. Российские подрядчики привлекались, но не в большом объеме.

Перевозка СПГ осуществляется специальными танкерами, газовозами, которые по заказу НОВАТЭК также строятся на зарубежных верфях. Всего для проекта «Ямал СПГ» там построят 15 подобных газовозов ледового класса Arc7.

ТАСС писал, что НОВАТЭК начал переговоры о размещении заказов на приморской судоверфи «Звезда». Строительство газовозов должно быть выполнено за 2 года. При том, что обычный цикл судостроительства предусматривает от 4 до 5, или даже 7 лет - это стандартный цикл. Например, заказ НОВАТЭКа на корейской верфи выполнялся 6 лет, а в Китае вообще строили свой первый газовоз 11 лет! Отмечу, что по словам экспертов, с 2012 года НОВАТЭК потратил на корейских верфях порядка 6 млрд. долларов США.

С одной стороны, для поддержки отечественного судостроения власти РФ хотят внести в законодательство изменения, чтобы перевозки углеводородов по Северному морскому пути осуществлялись исключительно российскими судами. Но Правительство ведь может сделать для отдельных проектов исключение?

Напомним, государство не является акционером проекта «Ямал СПГ» и на дивиденды от продажи сжиженного природного газа бюджету рассчитывать не стоит. А возврат полученных из средств Фонда национального благосостояния денег ожидается не ранее 2030 года.