«Джентльмен года-2018» футболист Роман Зобнин: «Особенная благодарность моей жене – Рамина всегда меня направляла»

Награда футбольный «Джентльмен года-2018» нашла своего обладателя. Главный приз – стильный смокинг от элитного ателье «Императорский портной» – был вручен полузащитнику «Спартака» и сборной России Роману Зобнину.

Две совы – одна северная, вторая филин – вытягивали шеи и с любопытством вытягивали шеи и с любопытством смотрели на сцену ресторана Assunte Madre и пытались понять, что наконец тут происходит. Совы с этой зимы назначены талисманами премии «КП» «футбольный Джентльмен года», который вы этот раз «Комсомолка» проводила совместно с порталом sport24. Только что они были самыми востребованными персонами вечера, с ними фотографировался каждый первый гость церемонии, а тут на них резко перестали обращать внимание! В это время бессменный ведущий «Джентльмена года» комментатор Виктор Гусев объявлял, кто становится обладателем самого необычного, но вместе с тем и почетного, футбольного титула страны:

– Роман Зобнин!

Награда футбольный «Джентльмен года-2018» нашла своего обладателяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хотелось бы поблагодарить всех за оценку моих качеств, - речь Романа Зобнина была немного сбивчивой, но от того казалась особенно искренней. - Меня так воспитали, что бы ни происходило, нужно всегда оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути. Не хотелось бы посвящать эту премию кому-то одному, но в первую очередь это мои мама и папа».

Роман волновался. И кажется, зря. С тем, что титул «Джентльмен года» достался ему по праву, в этом зале были согласны все без исключения. Даже совы.

В этом сезоне у него было все. И радость побед со сборной России на ЧМ-2018, и горечь поражений обидных травм, и непростое время в «Спартаке». Но даже когда вокруг клуба бушевали фанатские ураганы, Зобнин оставался едва ли неприкасаемым – трибуны могли выступать против кого угодно, но только не против своего 47-го номера.

Роман Зобнин с супругойФото: Иван МАКЕЕВ

- Его и судьи любят, - нахваливал Зобнина комментатор Первого канала Кирилл Дементьев. – Я не знаю ни одного другого игрока его позиции в центре поля, который бы обходился бы без красной карточки. Его место на поле не подразумевает мягкости, но ведь они никогда не играл грубо!

- Да он и вне поля классный парень, - рассказывал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров. – Вы посмотрите, как он пел песню Губина на чемпионате мира.

В биографии Зобнина действительно был такой эпизод. Он обещал, что если сборная России выйдет на ЧМ-2018 из группы, он исполнит хит 1990-х. Роман сказал – Роман сделал.

Роман волновался. И кажется, зря. С тем, что титул «Джентльмен года» достался ему по праву, в этом зале были согласны все без исключенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К счастью, такого подвига от Романа на церемонии «Джентльмен года» никто не требовал. Для шоу были балерины, солистка группы «Виагра» Татьяна Котова, и все те же совы. Впрочем, Роману и так было что сказать.

«Особенные благодарности моей жене, - Зобнин был серьезен. - Рамина всегда меня направляет. Иногда этого не видно, но я знаю, что в любой ситуации могу с ней посоветоваться. И она дает правильный совет. Это очень важно».

Роман Зобнин и Анатолий КарповФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Зобнин получал поздравления от Евгения Ловчева, Анзора Кавазшвили, вице-президента РФПЛ Сергея Чебана… Специально поздравить приехал чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. И весь футбольный бомонд аплодировал джентльмену. Как впрочем, и другим лауреатам церемонии.

А их было немало. «КП» проводит «Джентльмена года» 25 раз, и за четверть века премия обросла многими традициями. Одной из самых значимых ее наград в футбольном мире считается «Золотой микрофон» - его вручают лучшим комментатором года. В этот раз премию получил дуэт первого канала Кирилл Дементьев – Леонид Слуцкий, а так же Юрий Розанов из «Матч-ТВ», и Илья Казаков за серию своих отличных интервью с футбольными персонами.

Игрок московского «Спартака» и сборной России получил смокинг «Джентльмена года-2018»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одной престижной премией является приз имени Льва Филатова – за лучшую журналистскую работу. Ее получил еще один дуэт – легендарный тренер Олег Романцев и журналист Денис Целых за автобиографию «Правда обо мне и «Спартаке». Приз за чемпионство Москвы достался «Локомотиву», а премия «Надежда» лучшему игроку Детской лиги – Артему Андруху из ЦСКА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681820" frameborder="0"></iframe> Церемония вручения премии «Джентльмен года» - 2018.Александр Ширков

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию "Джентльмен года-2018"

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Четверть века «Комсомольская правда» вручает необычную, но очень нужную для российского футбола премию - «Джентльмен года». Вот уже 25 лет подряд мы выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны. В этот раз премию мы проводим вместе с сайтом Sport24.ru, и мнения наших экспертов было единодушным: в 2018 году Джентльменом года должен быть Роман Зобнин! (подробности)