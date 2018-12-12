Виктория Лопырева беременна: «Мисс Россия» впервые рассказала, как готовится стать мамой

В конце октября «Комсомолка» сообщила о том, что посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева беременна. И отец будущего ребенка вовсе не Николай Басков, за которого красавица собиралась замуж.

- Мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто не сочли нужным об этом сообщать, - признавался в беседе с «КП» Николай Басков. - С Викой мы периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою.

Сама Виктория долго хранила молчание. Но в предновогодние дни все же решила рассказать «КП», как готовится стать мамой.

«Любимый пылинки с меня сдувает»

- Виктория, все-таки почему вы с Николаем Басковым решили расстаться?

- Я по-прежнему обожаю Колю. У нас прекрасные отношения, мы друзья, но так получилось, что как пара мы не состоялись. Я убедилась, что строить отношения в семье, где две творческие единицы, очень сложно. А иногда и невозможно.

В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство, я бесконечно счастлива и очень хочу, чтобы и Николай был по-настоящему счастлив, он этого заслуживает.

- И кто же ваш любимый мужчина? Говорят, бизнесмен...

- Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила.

«Мисс Россия» и телеведущая ждет первенца. Личный архив

- Свадьбу планируете?

- Я сейчас вообще не думаю об этом. Просто живу, ценя каждую минуту своего счастья, и ревниво оберегаю его от посторонних. Самое важное для нас обоих - предстоящее событие, все остальное потом.

«Спать стало сложнее - животик мешает»

- Как готовитесь к материнству? Гимнастика, курсы для беременных, специальное питание?

- Я вообще не совсем «правильная» беременная, потому что самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки... Запомню этот чемпионат не только из-за прекрасной игры нашей сборной! Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше: вот закончится чемпионат, отдохну после трехлетнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь.

Афишировать беременность не хотелось, это ведь такое сокровенное... Сейчас впервые говорю об этом. Почти у всех моих подружек уже есть дети, так что советуюсь с ними, расспрашиваю. Ем почти все то же, что и раньше. А вот спать стало сложнее: уже животик мешает. Спортом, как раньше, не занимаюсь, но много гуляю. Все говорят, что я стала намного спокойнее и мягче.

- Что помогает расслабиться?

- Массаж. Я пока не могу от него отказаться, хотя врачи не рекомендуют. Но в меру, думаю, все можно. Использую специальное масло для тела, чтобы не было растяжек. Пью витамины для беременных.

Но я остаюсь верна себе - не могу долго без дела. Уже работаю над новыми проектами, над чем именно - пока секрет!

- Где будете рожать? В России или за границей?

- Еще не решила. Я легкая на подъем, быстро собираюсь в дорогу, так что подумаю об этом позже.

- Не планируете сняться обнаженной в период беременности, как когда-то Моника Беллуччи?

- Нет, пока не готова, тем более что пообещала любимому отказаться на время от публичности, которая стала для меня уже привычной.

КСТАТИ

- Чем запомнился уходящий год?

- Он стал одним из самых важных в моей жизни. Я успешно справилась с работой посла чемпионата, став первой и единственной женщиной, получившей право представлять Кубок чемпионата, облетела с ним почти весь земной шар. Приняла участие в церемониях открытия и закрытия мундиаля. Успешно окончила магистерскую программу «Спортивный менеджмент» в рамках совместного проекта НИУ ВШЭ, Международного центра спортивных исследований (CIES) и Международной федерации футбола (ФИФА). Желаю всем читателям «КП» красивого, радостного Нового года, крепкого здоровья и, конечно же, любви!

- Где планируете отметить праздник?

- Я бы с радостью оказалась где-нибудь на Мальдивах, потому что очень уж люблю солнце и море, но самое важное сейчас для меня - быть в кругу родных и любимых.

- Наверняка уже накупили кучу вещей для малыша...

- Ничего пока не покупали, да и никому не разрешаю. Это наименьшая из забот сейчас. Еще купим!

- Пол ребенка уже знаете?

- Я человек верующий и, как и мой любимый, буду рада и мальчику, и девочке. На все воля Божья.