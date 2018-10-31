Лопырева беременна. И отец не Басков!

СЕГОДНЯ 01:21 2018-10-30T14:50:18+03:00

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Два месяца назад в интервью «Комсомолке» Николай Басков наконец объяснил, почему не женился на фотомодели Виктории Лопыревой. По словам певца, его предложение сыграть свадьбу в Грозном не было шуткой. Вика ему действительно нравилась, они даже планировали детей.

- Конечно, хочется, чтобы были дети, - делился с нами Николай еще в самом начале отношения с Лопыревой. - В идеале хочу троих малышей. Но у нас с Викой нет времени даже на романтические свидания. Поэтому пока что дети остаются в планах.

Осенью артист уже с грустью поведал «КП», что плотные рабочие графики еще больше осложнили их отношения.

- Побывали мы с Викой в городе любви, в Париже. Я прилетел на съемки клипа «Ты сердце мое разбила», Вика по своим делам. Договорились встретиться. В результате я - на съемках, Вика - на совещании. Так и не встретились. Нормально? Это показательный пример, - объяснял Басков. - В любом случае я благодарен судьбе за счастье быть рядом с одной из самых красивых девушек России. Она меня в лучшую сторону изменила. Я более спортивно взглянул на жизнь (певец похудел на 20 кило, выкинул из гардероба стразы. - Ред.), совершенствуюсь внешне, стал спокойнее, терпимее. Если женщина имеет такое влияние на мужчину, это любовь.

Однако уже после этой беседы поклонники Николая заподозрили, что они с Викторией давно не пара. В последний раз Басков и Лопырева выходили вместе в свет в мае, в Дубае на фестивале «Матрешка», который организовывала Виктория. Потом они если и пересекались, то на корпоративах. Плюс ко всему не было Николая и на дне рождения Вики. А потом и Лопырева не приехала на съемки бенефиса Баскова в шоу Малахова, не посетила важный для Коли концерт в Кремлевском дворце, где он презентовал альбом современной духовной музыки «Верую».

На этом фото Лопыревой, которое появилось в соцсетях, хорошо виден животик.

Влюбилась в миллионера

По закулисью поползли разговоры, мол, с самого начала было ясно, что долго они вместе не протянут. Вике всегда оказывали знаки внимания очень состоятельные мужчины, она привыкла к шикарным подаркам, частным самолетам и бриллиантам.

А Николай, хоть и не бедствует, но все заработанное тратит все больше на новые шоу.

Как и предыдущие подруги певца, Виктория недолго была одинокой. Судите сами: после развода с Басковым его жена Светлана Шпигель (у них есть общий ребенок) быстро нашла нового мужа, потом, расставшись с Колей, вскоре вышла замуж красавица Оксана Федорова. Да и недавняя пассия артиста певица Софи уже успела поймать в свои сети жениха из списка «Форбс». В общем, все пристроены. Не осталась без спутника и «Мисс Россия» Виктория Лопырева. Говорят, что красавица сейчас счастлива с миллионером, который готов осуществить любой ее каприз.

Более того: поклонники, увидев в Инстаграме последние фотографии Вики в мини-балахонах (телеведущая, видимо, случайно выложила снимки, потому что почти сразу же удалила), уверены, что Лопырева скоро станет мамой. Говорят, что блондинка находится на пятом месяце беременности, но пока не хочет комментировать новый статус, поэтому размещает в соцсетях старые фото в бикини.

- Вика сейчас много времени проводит в Дубае. Прячется там от папарацци, - говорят знакомые Виктории. - Она жила на уединенной вилле при отеле Bulgari Resort. На территории отеля всего 4 VIP-домика. К каждой вилле приставлена охрана. В сутки такой дом обходился Вике в 161 тысячу рублей. На тусовки она не ходила. Была только на светском вечере Bulgari, прикрывала сумочкой талию.

Сейчас Лопырева вернулась в Москву. Очевидцы, летевшие с телеведущей в самолете, отметили: у Виктории уже заметен животик. Лопырева не особо пыталась его прятать: была в черной обтягивающей кофте, которая подчеркивала ее интересное положение...

Мы запросили у Вики комментарий по поводу ее беременности, но телеведущая воздержалась от ответа. И ее, в общем-то, можно понять - для 35-летней Лопыревой будущий малыш станет первым ребенком, поэтому она с особым трепетом относится к грядущему событию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Певец - о бывшей подруге: Увы, расстались еще в январе

Поклонники Николая Баскова до сих пор уверены - несмотря на все слухи о таинственном миллионере, отцом будущего малыша Лопыревой может быть «натуральный блондин». Но о беременности Виктории Николай узнал только от «Комсомолки»...

- На самом деле мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто мы не сочли нужным об этом сообщать, - признался в эксклюзивном интервью «Комсомолке» Николай Басков, когда мы поинтересовались у него, имеет ли он отношение к будущему наследнику Лопыревой. - С Викой мы фактически не видимся, правда, периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею.

СПРАВКА «КП»

Любимые мужчины: от рэпера до футболиста

«Мисс Россия-2003», телеведущей и модели Виктории Лопыревой приписывали много кавалеров.

Ходили слухи, что к блондинке был неравнодушен рэпер Тимати. Еще за моделью ухаживал хоккеист Александр Овечкин. Не отрицала, что у нее был роман с солистом группы Smash!! Владом Топаловым.

Плюс ко всему Лопырева чуть не вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Они обменялись кольцами на Мальдивах, но печать в паспорте не успели поставить - расстались.

С певцом Николаем Басковым модель планировала заключить брачный контракт. Во всяком случае на этом настаивал певец.

Однако контракта не понадобилось, пара в итоге отменила свадьбу.

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