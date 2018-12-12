Уже только за этот выход в открытый космос нашим космонавтам нужно давать Героя России

- Олег, у тебя шпора соскальзывает! Поверни ногу! – Сергей Прокопьев в очередной раз старался закрепить сапог скафандра Олега Кононенко на узкой площадке на конце длинной телескопической стрелы. Нога не входила в паз…

Это был, наверное, один из самых драматичных и рисковых выходов в открытый космос в истории МКС. И Роскосмос правильно сделал, что транслировал в режиме онлайн все без прикрас. Да еще и с комментариями специалистов РКК «Энергия» и Центра подготовки космонавтов. Вот так вот работают люди на высоте 400 километров над землей! Тяжело, упорно, на пределе своих возможностей. Чтобы сделать важное дело.

Выход в открытый космос 11 декабря.В течение шестичасовой работы в открытом космосе Сергей Прокопьев и Олег Кононенко должны провести технологические работы на внешней поверхности бытового отсека корабля Союз МС-09 по проверке его целостности. Космонавты вскроют экранно-вакуумную теплоизоляции и панели алюминиевой микрометеоритной защиты в районе определённого экипажем места негерметичности.

Несколько лет назад, помню, была дискуссия – а вообще за что сейчас космонавтам дают Героя России? Космические корабли летают чуть ли не по расписанию трамваев. Работают экипажи в комфорте, знай выполняют себе циклограмму (график). Профессия «космонавт», становится такой же обыденной, как пилот пассажирского самолета. И вот события последних месяцев снова показали – нет, не обыденная, опасная и очень сложная. И октябрьская авария второй ступени ракеты, когда двое космонавтов падали с высоты 47 километров. И вот этот выход…

Честно говоря, я бы звания Героев давал только за то, что эти парни остаются в профессии по восемь, десять, а то и больше лет, ожидая полета. И при этом прекрасно зная, что любой старт ракеты - невероятный риск. Когда ты сидишь в корабле на высоте двенадцатиэтажного дома, а под тобой – цистерны с керосином. И отдавая себе отчет, что любой выход в космос – риск. И стыковка твоего корабля со станцией – риск. И просто проживание в алюминиевой бочке со стенками толщиной 2 мм…

Верхом на «Стреле»

На этот раз космонавтам нужно было добраться от шлюзового отсека до пристыкованного корабля «Союз МС-09». На поверхности пилотируемых кораблей космонавты еще ни разу не работали. Да и никому в голову не могло прийти, что на орбите придется что-то делать с кораблем. Поэтому на «Союзе» нет и не было поручней, за которые можно было бы закрепиться.

Три часа 54-летний Кононенко и 43-летний Прокопьев добирались до «Союза». Схема их выхода была такая – Кононенко «приезжает» к кораблю на кончике грузовой «Стрелы». На ней устанавливается специальная площадка, чтобы можно было зафиксировать ноги космонавта. И тогда двумя руками он сможет выполнять работу.

Космонавты пытаются подобраться к кораблю.

Для ВКД (внекорабельной деятельности, как именуют выход в космос в документах) существует правило двух точек. Космонавт в любое время должен быть зафиксирован у поверхности станции с помощью двух точек – например, с помощью фала с карабином на конце, и руки, держащейся за поручень. Или зафиксированной ноги и карабина.

В одном из полетов знаменитого космонавта Александра Сереброва болт поручня, к которому был пристегнут скафандр, раскрутился и карабин соскользнул. Космонавт попытался перехватить руку, и… стал отплывать от поверхности. Хорошо, что это заметил работавший рядом Василий Циблиев и буквально за шкирку в последний момент подтянул Сереброва к станции.

Только в начале четвертого часа космонавты подошли к «Союзу». Начали работы. Но инерцией Кононенко отталкивало от корабля. Только начнет резать обшивку, а глянь, он уже снова в метре от «Союза»… Долго приспосабливались. В какой-то момент Прокопьев просто стал своим телом прижимать Кононенко к кораблю.

Зачем нужен был этот выход?

По документам выход значился как 45А. То есть заранее он запланирован не был. Решение о внеочередном выходе было принято в сентябре. Задача – разобраться, каким образом все же появилось в стенке бытового отсека «Союза МС-09» отверстие. Проделали его в космосе или на земле? Ответ на этот вопрос нужно было обязательно получить. Это ведь ЧП космического (без преувеличения) масштаба. Если отверстие просверлили на орбите – значит, кто-то из членов экипажа в какой-то момент потерял рассудок. Представляете, допуск к самой сложной и опасной технике имеет человек, у которого могут в голове возникать такие явления?

Если на земле – значит, в составе бригады сборщиков есть либо опять-таки не совсем вменяемый персонаж, либо настоящий диверсант. И тогда нельзя быть спокойным при подготовке новых кораблей – а вдруг он опять что-то такое выкинет?

В пилотируемом корабле рукотворная дыра, через которую уходит воздух! Разгерметизация – одна из самых страшных опасностей в космосе.

Отверстие с внутренней стороны обследовали максимально тщательно, сфотографировали, взяли пробы (они будут доставлены на землю в специальных контейнерах и переданы следователям и экспертам). А потом заделали герметиком. Факт – до того, как космонавты нашли место протечки, отверстие изнутри загерметизировано не было. Значит, либо его загерметизировали с внешней стороны на земле, либо его проделали уже в полете.

У Кононенко и Прокопьева была задача – срезать экранно-вакуумную теплоизоляцию, добраться до противометеоритной защиты. Вскрыть ее и обследовать место отверстия с наружной стороны. Если загерметизировано снаружи - значит, отверстие сделали на земле.

Как и чем резали

Кононенко к такой операции тренировался. Прокопьев – нет. Он прилетел на МКС раньше, чем случилось ЧП. Но одно дело резать несколько слоев материала и фольги в условиях земной гравитации, другое – в невесомости.

Инструменты – острый, похожий на сапожный, нож и ножницы по металлу, напоминающие хирургический инструмент. И тем, и другим, запросто можно проткнуть и скафандр.

На качающейся мачте в громоздком скафандре космонавты пытаются разрезать плотную ткань острейшими инструментами… Попробуйте просто сжать руку в плотной перчатке. Получится? А у космонавта перчатки еще и надуты. И каждое смыкание пальцев - все равно что сжатие профессионального эспандера.

Последовательность действий космонавтов. ФОТО РОСКОСМОС

Шел пятый, а потом уже шестой час работы в космосе…

Руководитель полетом Владимир Соловьев распорядился, чтобы Кононенко сменил Прокопьев. Но времени на рокировку уже практически не оставалось. Олег продолжал кромсать ткань. Из-под ножа вылетала блестящая фольга, похожая на обертку шоколада.

Докопались до микрометеоритной защиты. А это крепкий лист металла. Стали резать и его.

И все это еще во время смены дня и ночи. На станции примерно час длится «день», когда Солнце освещает поверхность МКС, и полчаса «ночь». «Днем» поверхность нагревается до 120 градусов Цельсия, «ночью» быстро остывает до минус 100. «Днем» можно разглядеть то, что перед тобой. «Ночью» - тьма кромешная, нужно включать фонари на скафандре.

По графику, космонавты должны были закончить выход через шесть с половиной часов после его начала. Но вот уже почти семь часов они за бортом МКС, а дело еще не сделано…

- Вижу отверстие! – наконец докладывает Кононенко. – Вокруг зеленые и черные точки, словно паук.

Вот оно - отверстие, доставившее столько неприятностей экипажам МКС.

Что это? Остатки герметика, наложенного на земле или так расползся материал, которым «конопатили» дыру космонавты?

Задача – уложить в специальный контейнер обрезки микрометеоритной защиты. Если сверло коснулось ее – будет понятно, что проделали дыру уже после того, как этот лист металла установили. Другая задача - наждаком потереть поверхность вокруг дыры, а потом получившуюся пыль собрать тампоном и тоже привезти за землю.

Директор Исследовательского центра имени Келдыша Владимир Кошлаков рассказывал мне недавно, что современная аппаратура позволяет определить, каким сверлом сделано отверстие, какой герметик использовался, даже если есть всего несколько миллиграммов вещества.

20 декабря экипаж «Союза МС-09» вернется на землю. Специалисты изучат материалы и, наконец, смогут сделать окончательный вывод о природе появления отверстия. А, значит, подготовят рекомендации, как в дальнейшем не допустить подобного ЧП.

КСТАТИ

Спуск в «продырявленном» корабле не опасен?

Как же космонавты будут возвращаться в корабле с дырой? Во-первых, отверстие загерметизировано и много раз проверено. Во-вторых, отверстие – в бытовом отсеке. В момент, когда корабль входит в плотные слои атмосферы, бытовой отсек отстреливается и сгорает. Важна герметичность спускаемого аппарата, в котором находятся космонавты. Тут все в порядке. Но у космонавтов есть еще одна подстраховка – летят домой они в герметичных скафандрах. Вернуться 20 декабря должны Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньон-Чэнселлор. Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак останутся на станции до апреля следующего года.

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Главная тайна XXI века: Кто просверлил дыру в корабле «Союз»

Никогда не думал, что мне придется писать детектив. Точнее, его завязку. Но вот, честно, история с отверстием в бытовом отсеке «Союза МС-09» требует по меньшей мере Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. И здесь нет никакой натяжки... (подробности)