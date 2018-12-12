Цена майдана: Украине российский газ обходится почти в 3 раза дороже, чем Белоруссии

$339 - за тысячу кубометров. Столько в ноябре платила Украина за импорт газа на свою территорию, по данным Минэкономразвития этой страны. Цифра это крайне показательная. Во-первых,цена побила рекорд трехлетней давности. Последний раз дороже поставки природного газа обходились Незалежной в начале 2015 года. И впереди еще почти вся зима с ее ростом потребления коммунальных ресурсов.

А во-вторых, многие помнят недавнюю публичную дискуссию между Путиным и Лукашенко о том, сколько должен стоить российский газ для «братьев». Батька тогда, напомним, счел завышенной цену даже в $129 за тысячу кубов и торговался за дальнейшие уступки. (Сейчас цена для Белоруссии на 2019 год установлена на отметке $127).

Впечатляющая разница, не так ли? Одни - сохранившие союзнические отношения с Россией - уже получают огромный дисконт. Другие - гордо отказавшиеся от прямых поставок «Газпрома», но закупающие тот же самые российский газ у европейских посредников (по реверсу) - платят за важнейший ресурс втридорога.

Украинцам уже объявили, что из-за подорожания газа с 1 января 2019 года тарифы на тепло для населения вырастут сразу на 23,5%. В общем, украинские власти,кажется, всерьез решили назло маме отморозить уши. Только почему-то не свои собственные, а простого населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко пообещал не допустить снижения тарифов на газ для населения Украины

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко твердой рукой вбивает свою страну в цеевропейское будущее. Решительности ему не занимать. В понедельник он пообещал ни при каких условиях не допустить снижения газовых тарифов для населения Украины (подробности)

Поставляемый Украине европейский газ подорожал до рекордных значений

Стоимость европейского природного газа для Украины увеличилась до рекордных значений. Если в октябре средняя цена топлива составляла 323 доллара за 1 тысячу кубометров, то уже в ноябре данный показатель увеличился до 340 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на сведения Государственной фискальной службы (подробности)