2018-12-12T07:36:18+03:00
Экономика

Поставляемый Украине европейский газ подорожал до рекордных значений

В ноябре 2018 года средняя стоимость 1 тысячи кубометров такого топлива составляла около $340
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поставляемый на Украину газ продолжает дорожатьПоставляемый на Украину газ продолжает дорожатьФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Стоимость европейского природного газа для Украины увеличилась до рекордных значений. Если в октябре средняя цена топлива составляла 323 доллара за 1 тысячу кубометров, то уже в ноябре данный показатель увеличился до 340 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на сведения Государственной фискальной службы.

Отмечается, что цена была рассчитана с учетом процесса таможенного оформления газа во время его ввоза на территорию страны, передает УНИАН.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что теперь "Нафтогазу" приходится закупать европейский газ, который намного дороже российского. При этом украинская компания считает, что издержки данных операций должен оплачивать "Газпром".

Между тем, уже с прошлого месяца тарифы на газ для жителей незалежной были повышены на 23,5%, до 8500 гривен за тысячу кубометров (около 18 тысяч рублей). В апреле 2019 года этот показатель увеличится еще на 18%.

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