«Глушаков? Это похороны!» Как и почему спортсмены бьют своих жен

Пока некоторые болельщики московского «Спартака» продолжают низвергать капитана команды Дениса Глушакова — в Сети на днях всплыли аудиосообщения, где человек, сильно напоминающий голосом футболиста, угрожает кому-то расправой, «чехами», ФСО и министром Лавровым — тот в свою очередь продолжает войну с бывшей женой Дарьей. Денис требует от нее алименты на содержание детей, а девушка вместо этого отнесла заявление на бывшего супруга в полицию. И дала интервью, в котором призналась, что Денис изменял ей и иногда бил. В доказательство Дарья предъявила фото синяков и клока волос, будто вырванного Глушаковым.

«КП» тем временем напоминает, что такие истории вовсе не редкость в спортивной среде. И вспоминает самые громкие скандалы, связанные с внутрисемейными разборками спортсменов. Прилагая, разумеется, комментарии профильных психологов.

Александр Алиев

Александр Алиев с супругой. Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник московского «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу, а теперь безработный Александр Алиев, срывался не раз. В 2015 и 2016 году появлялись сведения о том, что он бил жену Татьяну в присутствии детей. Девушка приносила заявление на мужа в полицию и прикрепляла к нему заключение врачей: ушиб мягких тканей головы, подозрение на перелом челюсти. Конечно, все это закончилось разводом, но мучения продолжились — ведь пара живет пока еще в одной квартире. Девушка воспитывает дочь Алину, сына Артема от Алиева и старшего сына Виталия от первого брака. В январе текущего года Татьяна снова пожаловалась на пьяное рукоприкладство и вызвала журналистов, чтобы снять художества дебошира на видео. Съемочная группа украинского телеканала ТСН ПроСпорт застала футболиста спящим в кроватке сына, рядом лежали бутылки из-под пива и сигареты, а на полу — его друг, раскинув ноги. Бывшая жена Алиева показала синяки от ударов Алиева. Спортсмен был пьяным и предположил, что побои у Татьяны могли остаться после массажа.

Семен Варламов

Семен Варламов был арестован в Денвере.Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В 2013 году вратарь хоккейного клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов был арестован в Денвере за избиение своей девушки и провел 16 часов за решеткой. Заявление написала российская модель Евгения Вавринюк, с которой он жил. По заверению девушки, молодой человек часто пил, а потом бил ее — в грудь, по корпусу и выкручивал руки. Такое, как уверяла Вавринюк, происходила не раз: однажды во время отдыха на Мальдивах спортсмен, выпив, якобы топил блондинку в луже, хватал за волосы и бил велосипедом. Девушка потребовала от экс-возлюбленного 1 миллион долларов за жестокое нападение (третьей степени). После первого слушания Варламова выпустили под залог в пять тысяч долларов. А затем ему удалось доказать невиновность: в 2016 году коллегия присяжных факт рукоприкладства не признала. «Вы можете посмотреть фотографии, — трясла снимками на суде адвокат голкипера Лора Меннингер. — Эти небольшие синяки никак не могут быть последствием «жестокого нападения». Суд постановил взыскать с Вавринюк 126 000 долларов в качестве компенсации за ущерб и издержки.

Евгения Вавринюк. Фото: facebook.com

Вячеслав Войнов

Вячеслав Войнов тоже был арестован по подозрению в домашнем насилии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осенью 2014 года российский защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов тоже был арестован по подозрению в домашнем насилии. На время расследования его дисквалифицировали. Оказалось, что звонок на пульт 911 поступил от жителей района, услышавших женские крики и плач. Потом представители местной больницы сообщили в полицию, что к ним поступила раненая пациентка. Сопровождал девушку Войнов. Пока он ждал супругу, прибыл полицейский наряд. Соцработник, который общался с женой Войнова, — Мартой Варламовой — сообщил потом, что девушка была шокирована и призналась, будто хоккеист толкнул ее «головой в телевизор». Скандал произошел во время вечеринки на Хеллоуин. Войнов, как рассказала девушка, сорвал с нее очки и растоптал их, а после ударил супругу в челюсть. Дома разборки продолжились. Марта утверждала, что он трижды пытался ее душить. При этом хоккеист повторял, что хочет развода.

Однако потом супруга отказалась давать показания против мужа. Рассмотрев обстоятельства дела, суд приговорил Войнова к трем месяцам тюрьмы с испытательным сроком три года. Спортсмен не признал вины, но пошел на сделку. Таким образом хоккеист избежал максимального наказания в виде 364 дней заключения. Кроме того, Войнов заплатит штраф в размере 700 долларов, проведет 8 часов на общественных работах и посетит годичный курс по противодействию домашнему насилию. НХЛ, профсоюзы и клуб открестились от Войнова. Он провел в колонии Сил-Бич («тюрьме для звезд», где срок отбывали Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Мишель Родригес и Роберт Дауни-младший) 45 дней и освободился условно-досрочно. Не дождавшись решения о депортации, которую предполагал строгий приговор, хоккеист покинул США и играет в питерском СКА.

Владимир Долгополов

Владимир Долгополов был осужден. Руслан ШАМУКОВ/ТАСС

Здесь все гораздо конкретнее. И печальнее. Бывшего футболиста, 55-летнего менеджера по работе с ветеранами «Зенита» Владимира Долгополова (чемпиона СССР-1984) признали виновным в смерти жены по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следствие установило, что в сентябре 2014 года он избил свою жену Наталью, так сильно, что пришлось вызывать «Скорую». У 49-летней женщины после тупой травмы живота открылось внутреннее кровотечение, и она скончалась. Суд приговорил ветерана к 10 годам колонии. Летом 2016 года он скончался в областной тюремной больнице, куда был доставлен с подозрением на инсульт.

Флойд Мейвезер

Непобедимый Флойд МейвейзерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый и богатый и крутой боксер современности — непобедимый Флойд Мейвейзер, чемпион в пяти весовых категориях — тоже бил жену. В 2010 году он слегка отмутузил гражданскую супругу Джози Харрис, с которой прожил пятнадцать лет. Женщина уверяет, что Мейвезер бил ее и угрожал в присутствии детей. Пара вроде как рассталась, но Флойд приревновал Джози к другому парню, баскетболисту Си Джею Уотсону, вот и пустил кулаки в ход. Не в полную силу, конечно. Этого хватило. Сын боксера Кораун признал, что видел это, пытался вырваться из дома, чтобы позвать на помощь, но ему перекрыл дорогу друг боксера. Тогда парень вылез через форточку и вызвал полицию. Позже Кораун назвал отца трусом. Флойд отказывался признавать вину, но когда ему засветило 34 года тюрьмы, пошел на сделку. Спортсмену назначили штраф в 2,5 тысячи долларов и отправили на 90 дней в тюрьму округа Clark County. Через 63 дня боксера освободили условно-досрочно за хорошее поведение.

А ЕСЛИ НАОБОРОТ

Прославленного американского гольфиста Тайгера Вудса, который первым из профессиональных спортсменов за карьеру заработал миллиард долларов, тоже постигла неудача. В 2009 году он попал в мини-аварию у своего дома во Флориде, врезавшись в придорожный гидрант на «Кадиллаке». Якобы спортсмена даже спасла жена, шведская модель Элин Нордегрен, разбившая клюшкой для гольфа боковое стекло и эвакуировавшая любимого. Вудс отделался штрафом в 164 доллара за неосторожное вождение. Но американские СМИ написали, что дело совсем в другом: Элин этой клюшкой пыталась наказать нерадивого супруга. Якобы она застукала Тайгера за интимной SMS-перепиской с любовницей. И в порыве ненависти погналась за Вудсом с клюшкой — тот запрыгнул в машину и не смог скрыться с места преступления. После публикаций на эту тему в прессе моментально всплыли еще шесть девушек, предъявивших переписку с Тайгером: официантка, модель, светская львица, порнозвезда Вероника Сивик-Дэниэлс и другие.

Тайгер Вудс и Элин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вудс отпираться не стал, извинился и пообещал работать над укрощением плоти.

Сергей Валерьевич Нурисламов, руководитель клиники интенсивной терапии «Врачи», психотерапевт:

— Многое зависит от вида спорта. Там, где спортсмен остается один на один, больше холериков, экспрессивных людей. Поэтому среди них агрессии не так много — они реализуют ее с помощью игры. Если командные виды спорта, то агрессия зачастую уходит в семью. При этом надо понимать несколько вещей. Мы порой обожествляем спортсменов, делаем из них звезд. А это обычные люди, которые росли чаще всего за пределами Садового кольца, жертвовали культурным развитием ради цели. Довольно часто бывает так, что семьи спортсменов разбиваются. Ребенок хотел в секцию, отцу это было не нужно, матери — наоборот, результат любой ценой. В итоге мама с сыном переезжает в другой город тренироваться в профессиональный клуб — и семья распадается. Такое характерно для гимнастики, триатлона и других сложнокоординационных видах спорта. В таких семьях ребенок не наблюдает нормальной системы взаимоотношений родителей. Не видит, как мужчина и женщина коммуницирует. Видит только патологии — летающие тарелки, утюги — и не знает, как это решить. Так складывается эпилептоидный тип личности, когда человек копит в себе эмоции, переживает проблемы и не выплескивает их. Ведь они не заточены на экстраполяцию эмоций, их вид спорта подразумевает скоростной или качественный результат.

Наталья Александровна Панфилова, психологический центр «Счастливая семья»:

— Опосредованная связь между профессией спортсмена и домашним насилием может прослеживаться через статус человека. Когда ему кажется, что уровень чемпиона, большого спортсмена дает фору вседозволенности. От конкретного спорта это не зависит. Даже шахматист может распускать дома руки, если у него звездная болезнь. Невротизация может сложиться и с детства. Элемент внутренней агрессии от напряжения и ответственности — ты должен дать результат, ты нацелен на успех, ты можешь стать первым. Желание соответствовать ожиданиям родителей, потом общества, болельщиков — все это здорово разрушает психику. Внутри такой человек чувствует себя как натянутая струна. Разрядки нет, а напряжение постоянно есть. Безусловно, это скрытый вулкан, который может открыться в любой момент. Что там будет внутри — одному Богу известно.

Ирина Викторовна Обухова, кандидат психологических наук, семейный психолог:

— Агрессия — так или иначе врожденное качество. Если мы говорим про насилие или причинение ущерба. Остановить любого насильника или агрессора может только страх или авторитет. Поэтому они выбирают в качестве жертвы слабых. Чаще всего жены, которых бьют, потом забирают заявление. Чувствуют себя виноватыми. То есть жертва настолько подчинена этой силе, что при первых же его извинениях, рыданиях сдается. И ради такого «реванша» терпит побои годами. И это, скорее, вопрос психологии. Если человек идет к результату в спорте, бизнесе, в чем угодно, и у него не складывается, тогда он начинает вести себя агрессивно — поскольку не доволен собой. Виноватить себя он не может, поэтому виноватит тех, кто рядом.

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