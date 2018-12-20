Дикая природа — выбор народа

В октябре мы писали, что Британский музей естествознания выбрал лучший в мире снимок дикой природы за 2018 год. Его сделал голландский фотограф Марсель Ван Остен. Он запечатлел двух забавных обезьянок в китайском заповеднике.

Но на этом состязание Wildlife Photographer of the Year отнюдь не завершилось! Наоборот — осталось едва ли не главное действо: время выбирать лучшую фотографию по мнению народа. Музей выставил у себя на сайте 25 лучших снимков финалистов и призвал проголосовать в номинации «Приз зрительских симпатий LUMIX WPY 2018». Сделать это можно до 5 февраля. И кстати, почему бы не отдать голос за нашего земляка - Константина Шатенева, единственного россиянина в этом списке. Тем более, что его фотография - «Добыча» с двумя орлами — это реальный высший пилотаж фотографического искусства.

Голосовать можно здесь.

«Три короля», Вим Ван Ден Хивер (ЮАР)

Фото: Wim Van Den Heever

Вим натолкнулся на этих королевских пингвинов на пляже Фолклендских островов на рассвете.

«Встретила лиса лису», Мэтью Маран (Великобритания)

Фото: Matthew Maran

Мэтью сидел в засаде у этого граффити на севере Лондоне более года. После бесчисленных часов и многих неудачных попыток его упорство было вознаграждено.

«Добыча», Константин Шатенев (Россия)

Фото: Константин Шатенев

Каждую зиму сотни морских орлов Стеллера мигрируют из России к свободному ото льда северо-восточному побережью Японии. Они охотятся на рыбу среди льдин, а также собирают ее, следуя за лодками. Константин поймал этот кадр с лодки, когда орлы схватили рыбешку, брошенную на лед.

«Любопытная встреча», Кристобаль Серрано (Испания)

Фото: Cristobal Serrano

Любая близкая встреча с животным в обширной пустыне Антарктиды происходит случайно, поэтому Кристобаль был в восторге от этой спонтанной встречи с тюленем-крабоедом у острова Кувервилль. Эти любопытные существа чувствую себя вольготно вдали от хищников и процветают.

«Братские узы», Дэвид Ллойд (Новая Зеландия)

Фото: David Lloyd

Львы-братья так приветствовали друг друга при встрече. У фотографа было всего 30 секунд, чтобы запечатлеть это природное чувство. И он не упустил свой шанс.

«Отдых горной гориллы», Дэвид Ллойд (Новая Зеландия)

Фото: David Lloyd

Маленькая горилла цеплялась за свою мать и с любопытсвом следила любопытно следя за Дэвидом. Он путешествовал пешком по Южному Бвинди, Уганда, когда натолкнулся на всю семью. Следуя за ними, они остановились на небольшой поляне, чтобы расслабиться и ухаживать друг за другом.

«Семейный портрет», Коннор Стефанисон (Канада)

Фото: Connor Stefanison

Большая серая сова с птенцами сидят в гнезде на сломанной вершине ели в Камлупсе, Канада. Только дважды они взглянули на Коннора, который находился в 15 метрах. Второй раз и вы сейчас видите.

«Потусторонний мир», Франко Банфи (Швейцария)

Фото: Franco Banfi

Колония морских дьяволов питалась планктоном ночью у побережья мексиканского острова Эспириту-Санту. Франко использовал подводный фонарь и длинную выдержку, чтобы создать этот потусторонний образ.

«Засада», Федерико Веронези (Кения)

Фото: Federico Veronesi

Жарким утром в зибабвийском национальном парке Мана-Пулс Федерико наблюдал, как старая львица спустилась с берега. Она спряталсь в ожидании какой-нибудь живности, идущей на водопой... И живность к своему несчастью появилась...

«Три собаки, одна игрушка», Бенс Мате (Венгрия)

Фото: Bence Mate

Взрослые гиены - беспощадные убийцы, а их щенки — наоборот - очень милы и игривы. Бенс сфотографировал этих братьев в Мкузе, Южная Африка. Все они так хотели поиграть с косточкой, что тащили ее в трех разных направлениях одновременно!

КСТАТИ

Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе на лучшее фото дикой природы, что носит имя легендарного журналиста «КП» Василия Пескова. Если у вас есть хорошее фото животного или птицы и не менее интересный рассказ об обстоятельствах съемки, присылайте его на адрес sazonov@kp.ru