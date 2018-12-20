Дикая природа — выбор народа
В октябре мы писали, что Британский музей естествознания выбрал лучший в мире снимок дикой природы за 2018 год. Его сделал голландский фотограф Марсель Ван Остен. Он запечатлел двух забавных обезьянок в китайском заповеднике.
Но на этом состязание Wildlife Photographer of the Year отнюдь не завершилось! Наоборот — осталось едва ли не главное действо: время выбирать лучшую фотографию по мнению народа. Музей выставил у себя на сайте 25 лучших снимков финалистов и призвал проголосовать в номинации «Приз зрительских симпатий LUMIX WPY 2018». Сделать это можно до 5 февраля. И кстати, почему бы не отдать голос за нашего земляка - Константина Шатенева, единственного россиянина в этом списке. Тем более, что его фотография - «Добыча» с двумя орлами — это реальный высший пилотаж фотографического искусства.
Голосовать можно здесь.
«Три короля», Вим Ван Ден Хивер (ЮАР)
Фото: Wim Van Den Heever
Вим натолкнулся на этих королевских пингвинов на пляже Фолклендских островов на рассвете.
«Встретила лиса лису», Мэтью Маран (Великобритания)
Фото: Matthew Maran
Мэтью сидел в засаде у этого граффити на севере Лондоне более года. После бесчисленных часов и многих неудачных попыток его упорство было вознаграждено.
«Добыча», Константин Шатенев (Россия)
Фото: Константин Шатенев
Каждую зиму сотни морских орлов Стеллера мигрируют из России к свободному ото льда северо-восточному побережью Японии. Они охотятся на рыбу среди льдин, а также собирают ее, следуя за лодками. Константин поймал этот кадр с лодки, когда орлы схватили рыбешку, брошенную на лед.
«Любопытная встреча», Кристобаль Серрано (Испания)
Фото: Cristobal Serrano
Любая близкая встреча с животным в обширной пустыне Антарктиды происходит случайно, поэтому Кристобаль был в восторге от этой спонтанной встречи с тюленем-крабоедом у острова Кувервилль. Эти любопытные существа чувствую себя вольготно вдали от хищников и процветают.
«Братские узы», Дэвид Ллойд (Новая Зеландия)
Фото: David Lloyd
Львы-братья так приветствовали друг друга при встрече. У фотографа было всего 30 секунд, чтобы запечатлеть это природное чувство. И он не упустил свой шанс.
«Отдых горной гориллы», Дэвид Ллойд (Новая Зеландия)
Фото: David Lloyd
Маленькая горилла цеплялась за свою мать и с любопытсвом следила любопытно следя за Дэвидом. Он путешествовал пешком по Южному Бвинди, Уганда, когда натолкнулся на всю семью. Следуя за ними, они остановились на небольшой поляне, чтобы расслабиться и ухаживать друг за другом.
«Семейный портрет», Коннор Стефанисон (Канада)
Фото: Connor Stefanison
Большая серая сова с птенцами сидят в гнезде на сломанной вершине ели в Камлупсе, Канада. Только дважды они взглянули на Коннора, который находился в 15 метрах. Второй раз и вы сейчас видите.
«Потусторонний мир», Франко Банфи (Швейцария)
Фото: Franco Banfi
Колония морских дьяволов питалась планктоном ночью у побережья мексиканского острова Эспириту-Санту. Франко использовал подводный фонарь и длинную выдержку, чтобы создать этот потусторонний образ.
«Засада», Федерико Веронези (Кения)
Фото: Federico Veronesi
Жарким утром в зибабвийском национальном парке Мана-Пулс Федерико наблюдал, как старая львица спустилась с берега. Она спряталсь в ожидании какой-нибудь живности, идущей на водопой... И живность к своему несчастью появилась...
«Три собаки, одна игрушка», Бенс Мате (Венгрия)
Фото: Bence Mate
Взрослые гиены - беспощадные убийцы, а их щенки — наоборот - очень милы и игривы. Бенс сфотографировал этих братьев в Мкузе, Южная Африка. Все они так хотели поиграть с косточкой, что тащили ее в трех разных направлениях одновременно!
КСТАТИ
Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе на лучшее фото дикой природы, что носит имя легендарного журналиста «КП» Василия Пескова. Если у вас есть хорошее фото животного или птицы и не менее интересный рассказ об обстоятельствах съемки, присылайте его на адрес sazonov@kp.ru