В Турции скоростной поезд сошел с рельсов и врезался в другой состав

В четверг, 13 декабря, в Анкаре сошел с рельсов скоростной пригородный поезд, следовавший из столицы Турции в Конью. Несколько вагонов опрокинулись, после чего произошло столкновение с другим составом. Также от удара обрушился пешеходный мост.

В Анкаре крушение потерпел скоростной поезд .Состав следовал по маршруту Анкара - Конья

В канцелярии губернатора города уточнили, что инцидент произошёл на железнодорожной станции Маршандиз в районе Енимахалле. По последним данным, жертвами происшествия стали 7 человек, еще 43 получили травмы. Между тем, число пострадавших продолжает расти.

На месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы. Помощь пострадавшим оказывают многочисленные сотрудники скорой помощи, а также других экстренных служб. Правоохранители устанавливают причину случившегося, передает телеканал NTV.

Сайт kp.ru писал о том, что посольство РФ в Турции уже занимается выяснением того, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.