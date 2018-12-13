Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Турции

13 Дек. 08:06 2018-12-13T08:11:10+03:00

В настоящий момент выясняется, есть ли среди пострадавших российские граждане [видео]

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В четверг, 13 декабря, в Турции сошел с рельсов высокоскоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара - Конья. В результате инцидента опрокинулись по меньшей мере два вагона, которые врезались в опоры пешеходного моста и спровоцировали его обрушение.

Телеканал Haberturk сообщает о множестве пострадавших, однако их точное число пока неизвестно.

В Анкаре крушение потерпел скоростной поезд .Состав следовал по маршруту Анкара - Конья

Между тем, посольство РФ в Турции уже выясняет, находились ли среди пассажиров российские граждане.

"Посольство получило информацию о крушении поезда и выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии в Анкаре Ирина Касимова.

Спасатели работают на месте крушения скоростного поезда в Турции.Среди пассажиров есть раненые

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого месяца еще один поезд сошел с рельсов в испанской Каталонии. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали.