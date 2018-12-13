Семья Жанны Фриске и Русфонд помирились

Певица умерла от рака мозга 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Память о Жанне омрачили судебные тяжбы и громкий скандал вокруг потраченных денег Русфонда. Благотворительный фонд, собиравший с народа средства на лечение исполнительницы, подал в суд на ее родных, требуя вернуть не использованные 21 млн. рублей. Семья Фриске судилась с благотворителями, но не смогла документально отчитаться о том, что деньги были потрачены именно на лечение Жанны.

В прошлом году суд постановил, что эту сумму должны вернуть наследники певицы - родители и ее малолетний сын Платон. Юристы семьи Фриске несколько раз обжаловали это решение. Все это время семья артистки не начинала выплачивать долг, дожидаясь окончания судебных тяжб. В ответ приставы наложили арест на загородный дом Жанны и пытались выставить его на торги в счет долга. В итоге стало известно, что долг семьи Фриске перед Русфондом вырос еще на 1,5 миллиона рублей за счет пени и исполнительного сбора.

На днях приставы, продолжая свою работу, арестовали и московскую квартиру Жанны. Эта квартира пустует, в ней все осталось так, как было при певице. Отец звезды Владимир Фриске рассказывал, что регулярно приходит туда, чтобы организовать уборку и посидеть в тишине - в этой квартире словно остался дух Жанны.

- Когда пришло известие, что на квартиру наложен арест, родители Жанны были потрясены, - рассказали «КП» юристы семьи. - У Владимира Борисовича стало плохо с сердцем, и его жена, мама Жанны, заболела на нервной почве. Родители Жанны люди уже немолодые, очень близко все принимают.

Недавно, когда родители певицы были на кладбище и мысленно обращались к дочке, Владимир Фриске почувствовал, что Жанна словно ответила ему: мол, скоро все разрешится хорошо. И тут же пришло хорошее известие.

- Надеемся, что между наследниками Жанны Фриске и Русфондом будет заключено мировое соглашение. Сейчас мы еще в стадии переговоров, но взаимопонимание достигнуто, - сообщили «КП» юристы звезды. - Русфонд согласился снизить сумму долга с 21 млн. до 7 млн. рублей. Остальные деньги фонд закроет за счет своего бюджета. Иными словами, долг будет списан. По крайней мере устные договоренности об этом есть. Сложность в том, что, поскольку есть судебное решение о выплате долга, то и мировое соглашение должен зафиксировать суд. Безусловно, Русфонд - крупная компания, и им не составит большого труда закрыть этот долг. И это будет великодушно.

За три года судебных баталий это первое примирение. А дальше, возможно, будет найдено взаимопонимание и по поводу свиданий сына певицы Платона с бабушкой и дедушкой по материнской линии.

КСТАТИ

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