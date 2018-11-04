«Тайный муж» Жанны Фриске объяснил, почему он не мог быть отцом ее ребенка

СЕГОДНЯ 19:44 2018-11-04T19:49:51+03:00

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В воскресной программе выступил «тайный муж» певицы - Петр Алексеевич (Никитин), или «мистер Фриске», или Мишутка, как его называла Жанна. Сам же он себе справедливо называет «пассажиром из Саратовской области». Петр на 10 лет младше Фриске, приехал из провинции завоевывать Москву. Устроился танцовщиком в коллектив Жанны, которая к тому времени была уже «недосягаемой звездой».

По воспоминаниям Петра, однажды после новогоднего чеса на корпоративах они заехали к Жанне домой. Но певица забыла ключи, и тогда решили встречать новогоднюю ночь у Петра на съемной квартире. В тот вечер и закрутился их роман. Свои отношения они скрывали. Но по утверждению Петра, пять лет жили вместе. Ездили отдыхать на Бали, на Мальдивы. Правда до свадьбы дело не дошло. «Я хотел брака, а Жанна хотела ребенка, но не свадьбы», - объяснил Петр. Из-за этого были недомолвки. Молодого возлюбленного душила ревность. Особенно ему не нравилось, что Жанна снимается в клипах и фильмах, где были постельные сцены. И парень их Саратова предъявил ультиматум: либо он, либо профессия. Жанна пыталась достучаться до его здравого смыла, но, увы, не смогла.

Вскоре Жанна встретила новую любовь – телеведущего Дмитрия Шепелева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре Жанна встретила новую любовь – телеведущего Дмитрия Шепелева. «Я был удивлен ее выбором: Дима – совершенно другой тип мужчины, - откровенничал Петр. - Я узнал, что Жанна ждет ребенка. Наверное, я был бы тоже хорошим папой, у нас была бы счастливая семья. Но я не мог быть отцом Платона, потому что наши отношения закончились раньше».

Напомним, Жанна Фриске умерли 15 июня 2015 года от рака мозга. После ее смерти ее родители и гражданский муж Дмитрий Шепелев прекратили общение, яблоком раздора стал сын Жанны Платона и наследство певицы. В пылу обиды отец Жанны Владимир Фриске высказал предположение, что у Платона, на самом деле, другой отец. С тех пор журналисты гадают, кто бы это мог быть.

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