Посол Италии в РФ - о требовании Европарламента отменить «Северный поток-2»: «Газопроводы не нужно политизировать»

По мнению посла Италии Паскуале Терраччано, строительство газопроводов для транспортировки энергоносителей из России в Европу — вопрос прежде всего экономики, который не должен становиться заложником политических игр. Об этом 62-летний дипломат сообщил «КП», выступая на лекции для студентов Факультета управления и политики МГИМО:

— Не думаем, что газопроводы нужно политизировать. Здесь у нас схожая позиция с Россией. Говоря о «Северном Потоке-2», надо исходить из экономической целесообразности. Также нам не нравится, что профильные органы Евросоюза выступали против «Южного потока». Это влияет на цену газа для Италии, — сказал дипломат, отвечая на вопрос корреспондента «КП».

Напомним, вечером 12 декабря Европарламент принял резолюцию с требованием отменить строительство российско-немецкого газопровода «Северный Поток-2» — угрожает он, дескать, энергетической безопасности континента. В реальности же «СП-2» снижает зависимость поставок «голубого топлива» на Запад от украинской газотранспортной системы. В то же время даже в высшем законодательном органе Евросоюза такую позицию поддерживают далеко не все: «за» проголосовали 433 депутата, «против» — 105, воздержались — 30.

Также на выступлении перед студентами МГИМО посол объяснил, почему его страна не подписала Глобальный миграционный пакт ООН — международное соглашение, обязывающее любую страну неограниченно принимать беженцев:

— Миграционная волна приобрела поистине библейские масштабы, и не все в Брюсселе понимают наши усилия по укреплению морской границы Италии. […] Мы принимаем сотни тысяч мигрантов, 90% из которых — экономические [то есть им не угрожает политическое преследование на родине — Ред.] Мировое сообщество не оказывает нам поддержки в этой ситуации. Если мигрант переедет севернее [в Австрию или Германию — Ред.] и будет там задержан, то его вернут в страну первого пребывания — к нам. Италия превращается в огромный лагерь для беженцев… Поэтому мы и не присоединились к Миграционному пакту: нет никаких доказательств, что в случае принятия этих норм кризис разрешится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Европарламент отверг проект «Северный поток-2»

В принятой резолюции указано, что строительство трубопровода угрожает европейской энергобезопасности (подробности)