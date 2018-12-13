2018-12-13T13:23:07+03:00
Авто

Правила дорожного движения перестанут менять каждый месяц

ГИБДД признала: водители не успевают запоминать все новые поправки
Алексей ИВАНОВ
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Новый пакет изменений в ПДД вступает в силу с 14 декабря 2018 года.Новый пакет изменений в ПДД вступает в силу с 14 декабря 2018 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правила дорожного движения в России меняются так часто, что водители не успевают запоминать все эти поправки. Такую проблему признал начальник ГИБДД Михаил Черников и временно запретил своим подчиненным перекраивать ПДД.

- Постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся, - добавил Черников. - Некоторые граждане во время обучения в автошколах просят ввести дополнительный курс, где будут читать, что нового введено.

При этом в Госавтоинспекции уточняют, что это внутренний ведомственный мораторий. То есть правила движения все же могут поменяться, если такие предложения поступят, например, от министерства транспорта.

Кстати, последний пакет изменений в ПДД вступает в силу завтра, 14 декабря 2018 года. Вводятся новые дорожные знаки: «Велосипедная зона», «Пункт таможенного контроля» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

А за неделю до этого, 8 декабря, другая поправка отменила обязательный опознавательный знак «Шипы» на автомобилях.

Среди некоторых других изменений, вступивших в этом году, - новые правила кругового движения (приоритет получили машины, едущие по кольцу), введение синей разметки (для обозначения полос движения на перекрестках) и требование водителям одевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке автомобиля.

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