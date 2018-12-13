Задайте вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову

17 декабря глава МИД России Сергей Викторович Лавров с 11.00 до 12.30 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» обсудит с журналистами «Комсомолки» актуальные темы внешней политики нашей страны.

Вопросы министру можно направить на электронный адрес lavrov@kp.ru.

Автор самого интересного вопроса, на взгляд министра, получит памятный сувенир от МИД России. Редакция выберет еще одного победителя, который также будет удостоен подарка.

КАК ЭТО БЫЛО

Сергей Лавров: "Со времен Ивана Грозного никто в мире не желал сильной и уверенной в себе России"

Главные цитаты из интервью главы МИД России "Комсомольской правде" (подробности)