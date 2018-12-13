Россия выходит на арену борьбы с главными причинами смертности

3 декабря в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» начал работу ежегодный международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения». Это масштабное мероприятие по традиции проходит в конце года, подводя итоги работы отрасли здравоохранения и демонстрируя достижения и перспективы развития медицинской и фармацевтической промышленности в России и мире.

Организаторами мероприятия в этом году выступили Государственная дума РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета федерации РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по туризму, Правительства Москвы и Торгово-промышленной палаты РФ. Приказом от 30 марта 2018 года Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий Минздрава России.

Форум «Российская неделя здравоохранения» проходит ежегодно с 2006 года и является самым масштабным проектом в сфере охраны здоровья в стране. Именно здесь обсуждаются актуальные тенденции развития мировой медицины, проходят презентации последних разработок отечественных фармацевтов.

Этот год не стал исключением, уже в первый день работы выставки компания «ГЕНЕРИУМ» представила первый отечественный препарат рекомбинантного тканевого активатора плазминогена – Ревелиза® (МНН: Алтеплаза).

В рамках презентации потенциал новой отечественной разработки оценили Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Цыб С.А., Заместитель Министра здравоохранения РФ Камкин Е.Г., заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Бочкарев О.И. и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Курочкин Д.Н. До настоящего момента технология производства данного препарата по полному циклу была доступна только немецким промышленникам.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2016 году от этой патологии умерло 17,9 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта. Показатели ежегодной заболеваемости и смертности от инсульта в Российской Федерации одни из наиболее высоких в мире. Около 450–500 тыс. человек в нашей стране ежегодно переносят тот или иной вид инсульта. Около 200 тыс. россиян погибают ежегодно вследствие перенесенного инсульта. Инсульт занимает первое место в структуре смертности, на втором - инфаркт миокарда.

Очень важно вовремя распознать сосудистую патологию и обеспечить больным современное доступное лечение. Причиной повреждения тканей при инфаркте и инсульте становится закупорка кровеносного сосуда фибриновым сгустком. И один из методов лечения этих заболеваний – лизис (растворение) этого сгустка. Самым действенным способом является тромболизис.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию отмечал позитивные тенденции в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой, качественной динамики в снижении смертности", - подчеркивал глава государства.

Компания ГЕНЕРИУМ стала первой российской компанией, которой удалось синтезировать рекомбинантный тканевой активатор плазминогена, гликопротеин, который непосредственно активизирует превращение плазминогена в плазмин и ведет к разрушению тромба. Это достижение позволит спасти тысячи жизней.

Препараты компании «ГЕНЕРИУМ» создаются на площадке во Владимирской области, которая включает в себя современную производственную базу и собственный R&D парк. Препарат Ревелиза® был разработан в рамках программы «Фарма 2020», занимая второе место в перечне 57-ми стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ.