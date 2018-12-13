2018-12-13T16:34:00+03:00
Звезды

Почему автограф Виктора Цоя стоит дороже автографа Бродского и Высоцкого

Аукционный дом «Литфонд» снова выставил на торги рукописи и фотографии культового рок-музыканта
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Месяц назад на аукционе «Литфонда» был продан за 2 миллиона рублей номерной знак автомобиля, на котором Цой разбился 15 августа 1990 годаМесяц назад на аукционе «Литфонда» был продан за 2 миллиона рублей номерной знак автомобиля, на котором Цой разбился 15 августа 1990 года
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«Сыграл два концерта, больше не могу или сойду с ума… На штаны наплевать…» - писал Виктор Цой в июне 1990 года в письме своей жене. Абсолютно бытовые строчки про какие-то штаны. Даже не в стихах. Но сегодня этот «крик души» выставляют на торги за полтора миллиона рублей. И скорее всего письмо будет продано гораздо дороже.

В этот раз аукционный дом «Литфонд» (торги пройдут вечером 13 декабря) выставляет несколько лотов, связанных с именем Виктора Цой. Уже упомянутое рукописное письмо к жене Марьяне, в котором он рассказывает про гастрольный тур группы «Кино», про свое колоссальное напряжение и усталость: «Хочется не думать об этом вообще хотя бы месяц. Купил туфли, наверное тебе нужно. Оставляю 200 руб. в качестве гонорара за устроение концертов (черт бы их побрал всех). На штаны наплевать».

В каталоге сегодняшних торгов - фотографии Цоя середины 1970-х годов. В это время он учился в художественной школе, потом - в реставрационном ПТУ-61 на резчика по дереву. Скорее всего щелкнул камерой Роман Баринов - первый барабанщик группы «Кино» и приятеля Цоя по художественной школе и реставрационному ПТУ. Снимки редкие, жанровые, стартовая цена – 140 000 -150 000 рублей.

Следующий лот - оригинал-макет дебютного альбома группы «Кино», записанный вместе с музыкантами «Аквариума» и выпущенный на бобинах в 1982 году. Альбом «45» получил сдержанные отзывы критиков. Но запись ценна тем, что это единственная студийная работа, в которой принимал участие Алексей Рыбин. Вскоре из-за идеологических разногласий с Цоем он покинет «Кино». Первоначальная стоимость макета - 300 тысяч рублей. Все раритеты - из собрания Романа Баринова.

Одно из редких фото, которое выставят на аукцион. Фото: "Литфонд" Фото: другой источник.

Одно из редких фото, которое выставят на аукцион. Фото: "Литфонд"Фото: другой источник.

Есть еще одна абсолютно эксклюзивная фотография Цоя – со студенческого билета. Ее стартовая цена -50 тысяч рублей.

Плакат 5-го фестиваля Ленинградского рок-клуба (он прошел в июне 1987 года в питерском доме молодежи) с автографом Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Константина Кинчева, Олега Гаркуши выставляется за 300 000 рублей.

Все вещи приехали на аукцион из Петербурга. Их стартовый минимум скорее всего вырастет в процессе торгов.

- Стартовая цена - это начало диалога между покупателем и продавцом, - поясняет генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - Виктор Цой еще при жизни стал культовой фигурой, неудивительно, что его личные вещи иной раз уходят по цене половины автографа Пушкина. Часто журналисты спрашивают, почему Цой стоит на порядок (то есть в 10 раз) дороже нобелевского лауреата поэта Иосифа Бродского. Если за автограф Бродского предлагают 20 тысяч рублей, то за Цоя – 200 000, почему? Даже Владимир Высоцкий уступил ему место в ценообразовании. Ответ один: автографы Цоя многократно реже встречаются. Хотя все зависит от самого автографа. Появись рукопись песни Высоцкого «Кони привередливые» (скажу по секрету, есть у нас на эту рукопись давнишний заказ), и коллекционеры с энтузиазмом выложат за нее десятки тысяч долларов. Найти такой автограф почти невозможно. Скорее всего он есть в частной коллекции.

Сегодняшним аукционом личных вещей Цоя мы не ограничимся. 19 декабря будет выставлена на торги его анкета в ОВИР для получения визы в Америку. В 80-е годы музыкант ездил в Штаты к своей подруге американской певице Джоанне Стингрей. Попала анкета к нам от одного режиссера, которому ее когда-то подарили как сувенир.

Напомним, месяц назад на аукционе «Литфонда» был продан за 2 миллиона рублей номерной знак автомобиля, на котором Цой разбился 15 августа 1990 года. И доверенность на этот «Москвич - 2141» - за 2 600 000 рублей.

В конце сентября был продан паспорт Виктора Цоя за 9 млн рублей и его записная книжка, в которую музыканта вписывал контакты друзей и знакомых (3 млн). Рукопись песни «Хочу перемен!» ушла за 3,6 млн рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый альбом Цоя, письмо Марьяне и редкие фото: "Литфонд" готовит большой аукцион вещей лидера группы "Кино"

Торги пройдут 13 декабря в Москве (подробности)

КСТАТИ

Первый директор Цоя: «У Виктора не было даже своей квартиры. И деньги его мало интересовали»

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