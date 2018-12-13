2018-12-13T20:18:51+03:00
В мире

МИД РФ: Киев готовит военное наступление в Донбассе

Спикер министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала на традиционном еженедельном брифинге и телеканалу CNN ситуацию на Украине и в российско-американских отношениях
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Мария Захарова предупредила украинские власти, что новая провокация им с рук не сойдет.Мария Захарова предупредила украинские власти, что новая провокация им с рук не сойдет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ОБ АТАКЕ НА ДОНЕЦК

Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения. Чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией...

В Киеве должны понимать, что они заигрались. Просто так... с рук им (это. - «КП».) не сойдет.

О «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ»

Выступать против энергетического сотрудничества (прокладку по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток-2». -КП»..), диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера - это безумие для Европы.

О ПЫТКАХ В США

Это средневековая инквизиция. Потому что Бутину (россиянка, задержанная несколько месяцев назад в Америке по подозрение в незаконной деятельности против Белого Дома. - «КП»..) запугивали, ее пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным... С самого первого дня мы называли ее политической заключенной.

О СКАНДАЛЕ С БИАТЛОНИСТАМИ В АВСВТРИИ

Если информация о наличии некоего политического компонента всей этой истории (обвинение российских спортсменов в использовании допинга - «КП»..) и попытке осуществить некое психологическое давление на спортсменов подтвердится, наша реакция не заставит себя ждать.

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