Красная икра подешевела. Почему этого никто не заметил

- Отпускная оптовая цена на икру горбуши снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн, - сообщил, посетив Приморье, глава Росрыболовства Илья Шестаков.

После столь вдохновляющей информации экономные домохозяйки и пенсионеры отправились закупаться к Новому году любимым деликатесом. Но вот незадача! В магазинах цены почему-то не изменились. Как стоила икра в октябре - ноябре, так стоит и сейчас - около 3 тыс. руб. за кг. А по идее должна быть по 1,5 тыс. Может быть, это просто барыги от розницы накрутили? Или Шестаков ошибся?

ЦЕНЫ СКАКНУЛИ ГОД НАЗАД

Оказывается, никакой ошибки нет. Как объяснили «КП» в Росрыболовстве, Илья Шестаков сравнил нынешние цены не с ноябрьскими или октябрьскими, а с прошлогодними. А они были значительно выше. Сейчас уже подзабылось, как в декабре 2017-го из-за низкого улова на Сахалине красная икра сильно подорожала - до 5 - 7 тыс. руб. за кг.

- А сейчас розничные цены на красную икру в Москве начинаются с 2800 руб. за килограмм (по такой цене идет самый низкосортный продукт. - «КП»), - рассказала директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова. - Это на 30 - 40% дешевле, чем икра того же качества в конце 2017 года.

- В этом году много икры добыли только в России, другие страны оказались в пролете. Треть полученного деликатеса в замороженном виде ушла на экспорт, - сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. - Мы вообще экспортируем только замороженную икру. В России осталась одна свежезасоленная икра, у которой качество выше. Ее много. И потому высококачественная икра в этом году на 60% дешевле, чем такая же в прошлом.

То, что сейчас продают по 2800 руб., в декабре 2017-го стоило 6000 руб.

НАЛОВИЛИ ГОРБУШУ, А НЕ КЕТУ

Кроме того, стоит отметить, что глава Росрыболовства говорил не про всю красную икру. На Дальнем Востоке был рекордный улов только горбуши. Кеты, нерки или кижуча поймали как обычно. Поэтому их икра подешевела на фоне общей тенденции падения цен, но не сильно.

Конечно, когда говорят о ценах на икру, подразумевают именно горбушу - на нее приходится больше половины рынка. Поэтому, когда будете сравнивать стоимость, помните - икра нерки всегда на 10 - 15% дороже горбуши, кеты - на 21%, кижуча - на 25%, чавычи - на 30%.

Икринки нерки и кижуча меньше по размеру, цвет ярче, на вкус с горчинкой. Вкус у кеты, как у горбуши, - нежный сливочный. Говорят, самая вкусная - чавыча, но ее в продаже очень мало.

Отношения к дальневосточному улову не имеет икра форели. В большинстве случаев речь идет о рыбе, которую разводят где-нибудь в районе Мурманска. Икра у нее совсем иная на вкус, нежели нагулянная в естественных условиях. Цена на нее тоже немного падает из-за конкуренции с горбушей.

КОГДА ПОКУПАТЬ

Не стоит забывать, что к Новому году цены всегда растут. Каким бы ни был улов.

- Обычно с 15 декабря икра начинает дорожать, - говорит Полина Кирова. - Деликатес прибавляет в цене 10 - 15%. После Нового года цены падают на те же 10 - 15%. Если из-за плохой путины икры в принципе мало, то к весне она дорожает, так как появляется дефицит. Но в этом году такое вряд ли случится.

ГДЕ КУПИТЬ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ

Идеально там, где сначала дают пробовать. Например, развесную икру на сельхозрынках и в супермаркетах. Минус: она хранится мало.

Качественная икра в стеклянных или железных банках продается в рыбных спецмагазинах. В Москве - в сетях «Красная икра», «Рыбсеть», «Моремания», «Рыбная мануфактура № 1».

Мы сравнили в них цены на 140-граммовую железную банку икры горбуши.

«Красная икра» - 327 руб.

«Моремания» - 449 руб.

«Рыбсеть» - 450 руб.

В «Рыбной мануфактуре № 1» железных банок нет. На развес 140 г икры горбуши стоит 588 руб.

- Не стоит брать деликатес в магазине средней руки, где на полке сразу стоит 10 - 20 разных видов банок с икрой, - считает Виталий Корнев. - Вряд ли при таком разно­образии икра там продается быстро. Значит, товар может лежать довольно долго. Мы не знаем, соблюдает ли магазин все условия хранения (в холодильнике. - «КП»). Есть шанс, что икра в банке уже начала портиться.

Эксперты уверяют: в бюджетных сетевых магазинах икру тоже можно брать. 190 руб. по акции за 95-граммовую банку - нормально. Да, она будет не лучшей, но «тухло» на полку там не поставят.

- Хорошую икру можно купить в интернете, - рассказала Полина Кирова. - Только в сети деликатес дороже, чем в рознице: накрутка за доставку. Главный недостаток онлайн-магазинов: нельзя посмотреть на товар заранее. Покупателю придется брать что привезут. Покупайте в интернете, если уверены в продавце. И уж точно избегайте коробейников на улице, предлагающих «от производителя со скидкой», - под видом настоящей икры могут продать искусственную.

В какой упаковке вкуснее

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ДЕЛИКАТЕС

- Икра не должна быть сухой, но и плохо, когда икринки плавают в соке (его называют джус). Если икра буквально стекает с бутерброда - значит, либо не свежая, либо с какими-то добавками. Например, хитрые продавцы разбавили ее растительным маслом.

У каждой икринки должен быть глазок - темное пятнышко под оболочкой. Если его нет, то икра искусственная.

- При засолке сразу после потрошения свежей рыбы икринки круглые, при засолке размороженной - икринки мятые, овальные, в банке больше джуса.

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