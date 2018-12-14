Влад Топалов потребовал прекратить травлю Тодоренко из-за ребенка

Кажется, что теперь понятно, почему Влад Топалов и Регина Тодоренко как можно дольше старались скрывать беременность экс-ведущей «Орла и решки». Видимо, влюбленные уже тогда предполагали, что столкнуться с неким негативом со стороны пользователей соцсетей. И похоже, это же стало причиной, почему молодые родители не хотят публиковать в соцсетях фото с новорожденным. На днях Влад Топалов разразился гневным постом в инстаграме, где объяснил всю эту ситуацию.

«Читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Вот правда не понимаю? Что же я лично вам сделал, что вы ждёте малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Неужели вы правда думаете, что этим вы меня задеваете или обижаете? Кроме демонстрации отсутствия интеллекта и воспитания , это ни к чему не приводит», - поинтересовался он.

Владислав рассказал, что часто сталкивается с негативом со стороны поклонников и уже знает, что многие отреагируют отрицательно на опубликованное фото или видео в социальных сетях. Однако, реальность «превзошла» все его ожидания.

vladtopalovofficial Ох.... читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти?

«Почему вы считаете, что имеете право пытаться оскорбить меня или тех, кто мне дорог? Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Скоро вы всё узнаете», - написал певец.

Так называемая «травля» произошла из-за негодования поклонников, которые хотели увидеть первые кадры с маленьким сыном.

«Вы обесцениваете своих людей. Почему мы голосуем за вас на премиях, а вы даже не можете сказать тем, кто за вас волнуется, что всё хорошо. Это игра в одни ворота. Есть те, кто очень предан вам, а вы так с ними поступаете», - написали ему в ответ поклонники.

«Мы не больные, чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно вы у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался», - так закончил своё обращение к поклонникам Владислав Топалов.

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Напомним, о том, что Регина Тодоренко беременна стало известно в мае этого года, однако, сама телеведущая предпочитала никак не комментировать свое положение. Однако, вскоре, в начале лета, она отправилась отдыхать на Лазурный берег вместе с Владом Топаловым, тем самым, косвенно подтвердив, кто же является отцом будущего малыша. А в конце октября пара расписалась. Причем будущие родители просто ограничились росписью в ЗАГСе, решив отложить саму свадьбу на потом. Скорей всего, торжество организуют за рубежом, о чем очень мечтает будущая невеста. А пока есть заботы поважнее. (подробности)