Влад Топалов потребовал прекратить травлю Тодоренко из-за ребенка
Кажется, что теперь понятно, почему Влад Топалов и Регина Тодоренко как можно дольше старались скрывать беременность экс-ведущей «Орла и решки». Видимо, влюбленные уже тогда предполагали, что столкнуться с неким негативом со стороны пользователей соцсетей. И похоже, это же стало причиной, почему молодые родители не хотят публиковать в соцсетях фото с новорожденным. На днях Влад Топалов разразился гневным постом в инстаграме, где объяснил всю эту ситуацию.
«Читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Вот правда не понимаю? Что же я лично вам сделал, что вы ждёте малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Неужели вы правда думаете, что этим вы меня задеваете или обижаете? Кроме демонстрации отсутствия интеллекта и воспитания , это ни к чему не приводит», - поинтересовался он.
Владислав рассказал, что часто сталкивается с негативом со стороны поклонников и уже знает, что многие отреагируют отрицательно на опубликованное фото или видео в социальных сетях. Однако, реальность «превзошла» все его ожидания.
«Почему вы считаете, что имеете право пытаться оскорбить меня или тех, кто мне дорог? Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Скоро вы всё узнаете», - написал певец.
Так называемая «травля» произошла из-за негодования поклонников, которые хотели увидеть первые кадры с маленьким сыном.
«Вы обесцениваете своих людей. Почему мы голосуем за вас на премиях, а вы даже не можете сказать тем, кто за вас волнуется, что всё хорошо. Это игра в одни ворота. Есть те, кто очень предан вам, а вы так с ними поступаете», - написали ему в ответ поклонники.
«Мы не больные, чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно вы у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался», - так закончил своё обращение к поклонникам Владислав Топалов.
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Напомним, о том, что Регина Тодоренко беременна стало известно в мае этого года, однако, сама телеведущая предпочитала никак не комментировать свое положение. Однако, вскоре, в начале лета, она отправилась отдыхать на Лазурный берег вместе с Владом Топаловым, тем самым, косвенно подтвердив, кто же является отцом будущего малыша. А в конце октября пара расписалась. Причем будущие родители просто ограничились росписью в ЗАГСе, решив отложить саму свадьбу на потом. Скорей всего, торжество организуют за рубежом, о чем очень мечтает будущая невеста. А пока есть заботы поважнее. (подробности)