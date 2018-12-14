Запрещенный прием: Анджелина Джоли рассказала сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления

Не успели поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта порадоваться, что экс-супруги наконец-то прекратили воевать в суде и подписали соглашение об опеке над детьми, как выяснилось, что до мира между ними еще ой как далеко. Актриса продолжает интриговать против бывшего мужа и настраивает против него детей. Анджелина использовала запрещенный прием: она рассказала сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления. Более того, актриса призналась, что Питт разозлился, когда узнал, что она все-таки оформляет документы на усыновление. Теперь 15-летний подросток наотрез отказывается общаться с отцом, сообщает Daily Mail.

Супруги усыновили мальчика из Вьетнама в 2007-м, когда Паксу было три года. В то время биологической дочери пары Шайло исполнился всего годик, и актер хотел, чтобы Анджелина думала прежде всего о младшем ребенке. Брэд был искренне обеспокоен, что Джоли будет трудно воспитывать годовалую малышку и одновременно заботиться о троих приемных детях (к тому времени в семье уже подрастал пятилетний камбоджиец Мэддокс и двухлетняя девочка из Эфиопии Захара). К тому же Питт опасался, что не говорящему по-английски Паксу в три года будет тяжело адаптироваться в незнакомой среде.

В ответ Анджелина сказала: «Паксу я нужна гораздо больше, чем Шайло». И как всегда сделала все по-своему. Пара тогда практически разорвала отношения, у них были по-настоящему тяжелые времена. Но Брэд все равно остался с Джоли, а затем принял и усыновил Пакса, дав ему свою фамилию.

Со старшим сыном Мэддоксом (справа) у Питта тоже напряженные отношения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со старшим сыном Мэддоксом у Питта тоже непростые отношения. Мэддокс всегда был любимцем Анджелины и в любой ситуации оставался на ее стороне.

- Он всегда был очень упрямым и всегда защищал свою мать, - говорят знакомые экс-супругов.

Именно со ссоры Мэддокса и Брэда в частном самолете в 2016 году и начался развод Джоли и Питта. С тех пор Мэддокс практически не разговаривает с отцом. Парню уже 17 лет, и он, по закону, может сам выбирать, с кем из родителей ему жить и общаться.

Охотнее всего на контакт с отцом идет 12-летняя дочь Шайло. Девочка растет копией Брэда, и, по словам окружения, она всегда рада встрече с ним.

Каждый год в семье Джоли и Питта появлялось по ребенку. В 2005 году они удочерили темнокожую Захару, в 2006 родилась их родная дочь Шайло.Фото: EAST NEWS

Каждый год в семье Джоли и Питта появлялось по ребенку. В 2005 году они удочерили темнокожую Захару, в 2006 родилась их родная дочь Шайло, а в 2007-м они усыновили Пакса. Спустя год, в 2008 году, у них родились близнецы Нокс и Вивьен. Анджелина всегда говорила, что она чувствует с приемными детьми даже большую духовную связь, чем с биологическими.

Напомним, в начале декабря прессе стало известно, что 54-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли подписали соглашение об опеке. 4 декабря должно было состояться очередное слушание, но актеры смогли полюбовно договориться о том, как они будут воспитывать своих отпрысков. Журналистам об этом сообщила адвокат актрисы Саманта Блэй Диджин.

- Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь оно подписано обеими сторонами и судьей,- рассказала юрист.

Анджелина настаивала на единоличной опеке над детьми.Фото: EAST NEWS

По словам адвоката, договор об опеке «основан на рекомендациях эксперта по опеке над детьми», поэтому теперь необходимость судебного процесса отпадает. Условия соглашения не разглашаются «в интересах детей». Ранее сообщалось, что Анджелина почти два года настаивала на единоличной опеке, в то время как Брэд всегда хотел воспитывать детей на равных правах с бывшей женой и проводить с ними половину времени.

Сейчас шестеро отпрысков (17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс) живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними.

Больше всего свиданиям с Брэдом радуется 12-летняя Шайло. Девочка растет копией отца.Фото: EAST NEWS

А вот когда закончится развод Джоли и Питта (напомним, он длится с сентября 2016 года), пока неизвестно. Недавно Анджелина попросила официально продлить полномочия частного судьи Джона Одеркерка, занимающегося бракоразводным процессом, до 31 декабря 2019 года. Кроме разногласий по поводу опеки (которые теперь улажены), развод затягивает еще и финансовый вопрос. Экс-супруги никак не могут поделить совместное имущество. В свое время они не заключили брачный контракт, когда сыграли свадьбу в 2014 году. На кону 400-миллионное состояние, и его Джоли и Питту еще предстоит разделить.