2018-12-17T16:00:57+03:00
Звезды

«Домогательства? Какие домогательства?»: Миллионер ответил на обвинения Волочковой в приставаниях

Андрей Марченко утверждает, что не подставлял балерину
Ольга АНТОНОВА
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В доказательство своих слов Волочкова показала переписку с МарченкоВ доказательство своих слов Волочкова показала переписку с МарченкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анастасия Волочкова то и дело попадает в какие-то неприятности. На днях, балерина в программе «Ты не поверишь!» призналась, что недавно стала жертвой домогательств со стороны краснодарского миллионера Андрея Марченко.

Ранее в Instagram звезда опубликовала видео, в котором рассказала, что мужчина должен был быть спонсором ее тура. Однако богач подвел Анастасию, и ей самой пришлось оплачивать организацию концерта в его родном городе. Когда блондинка вернулась в Москву, бизнесмен стал присылать ей сообщения с предложением заняться сексом, и это при том, что краснодарский миллионер знал, что балерина состоит в отношениях и у нее есть другой мужчина.

Бизнесмен Андрей Марченко Фото: НТВ

Бизнесмен Андрей МарченкоФото: НТВ

В доказательство своих слов Волочкова показала переписку с Марченко, чем очень сильно удивила Марченко. Тот принялся категорически отрицать все обвинения звезды. Сообщения, по словам Марченко, мог отправить кто-то другой.

«Я думаю, что у нее хватает отношений без меня. Домогательства? Какие домогательства! Может, у нее свои понятия об этом, но могу однозначно сказать, что этого не было. С большим уважением к ней отношусь, дай Бог ей здоровья», — спокойно высказался бизнесмен.

Впрочем, миролюбивый бизнесмен не исключил и неприятного сценария: если балерина решит судиться, он примет ответные меры.

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И ещё одну вещь хочу сказать: мой настоящий любимый человек никого не бросал ради меня. Он никогда не был женат, у него нет детей, он свободный человек. Дорогие женщины, будьте яркими, сексуальными, и тогда ваши мужчины будут рядом с вами и не посмотрят в другую сторону. Считаю, что не должна оправдываться за свою жизнь и поступки. Я понимаю, что моя жизнь, возможно, интереснее вашей. (подробности)

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