Девушка, которую врачи едва спасли после ринопластики: «Никто не знает, что в меня вливали через капельницы…»

Вчера стало известно, что суд арестовал сотрудников московской клиники пластической хирургии «Сфера», пациентку которой после операции госпитализировали с отеком мозга и легких. Под стражу взяли главврача Гульнару Шах и хирурга Геворга Степаняна. Анестезиолога суд решил поместить под домашний арест.

12 ноября Геворг Степанян прооперировал 25-летнюю пациентку. Каролина Саркисян работает юристом. Девушка решила лечь на операцию, чтобы скорректировать форму носа.

Девушка решила лечь на операцию, чтобы скорректировать форму носаФото: Личный архив героя публикации

Что произошло дальше, Каролина рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской Правде».

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ТОГО СВЕТА

- Лично я не могу дать точного ответа, что было со мной после операции - у меня ретроградная амнезия, - говорит девушка. - Но со слов моей мамы, после операции я поначалу была в обычном послеоперационном состоянии, со мной было все хорошо. Сама операция, как говорят, была проведена хорошо. Я уехала домой, но никак не могла уснуть. Не получалось! Поэтому дома мне дали феназепам (мощный транквилизатор, снотворное, - Авт.). И после этого я начала страшно бредить. Я думаю, вся проблема была в капельницах, которые они (в клинике пластической хирургии, - Авт.) мне ставили. Никто ведь не знает, что они в меня вливали…

Девушке стало совсем плохо. В тяжелом состоянии ее экстренно доставили в Первую Градскую больницу. Она с трудом дышала, на лице появились гематомы.

- Некоторые издания писали, что вы впали в кому.

- Это неправда, это была не кома. Это называется седация, то есть медикаментозный сон.

Врачи поместили девушку в это состояние, чтобы спасти. Позже у нее найдут целый букет диагнозов. Каролина перечисляет их одним за другим. Звучит как краткое содержание медицинской энциклопедии.

- В документах написано, что у меня был отек Квинке (тяжелый отек кожи, чаще всего - аллергическая реакция на какие-либо препараты, - Авт.), отек легких, отек головного мозга. ДВС-синдром (в сосудах образовываются тромбы, кровь перестает свертываться и начинается обильное кровотечение, - Авт.). Острая массивная кровопотеря, и - геморрагический шок (смертельно опасное состояние, когда объем циркулирующей в организме крови падает на 15-20%, - Авт.). Аспирация (кровь попадает в дыхательные пути, - Авт.) и еще полтора десятка сопутствующих проблем.

Говорят, сотрудники Первой Градской в буквальном смысле вытащили Каролину Саркисян с того света.

- Я очень хочу публично поблагодарить врачей, которые сотворили настоящее чудо - Людмилу Фанисовну, Тимура Геннадьевича, Алексея Игоревича. В больнице я провела 21 день. Десять из них я была в состоянии седации.

«ЗА ЭТИМ ХИРУРГОМ Я СЛЕДИЛА ГОД»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По словам адвоката чудом выжившей пациентки Андрея Мишонова, назначено несколько экспертиз. Результаты пока не готовы.

- Каролина, у вас есть предположение, что могло пойти не так?

- Я считаю, что дело не в действиях хирурга. Геворг Степанян свою работу выполнил отлично, я довольна результатом своей ринопластики. Дело в препаратах, которые мне вводили в клинике. Это уже зона ответственности анестезиолога.

- Кстати, почему вы выбрали именно этого хирурга?

- Это не было спонтанным решением. Я выбрала Степаняна после долгих наблюдений. Наблюдала его работы около года (через соцсети и открытые источники, - Авт.), общалась о нем с людьми, которых он оперировал. После этого я уверенно пошла к нему. И не жалею.

Как стало известно «КП», операция по ринопластике для Каролины Саркисян стоила 255 тысяч рублей. Но заплатила она лишь 165 тысяч. Остальные деньги девушка должна была перевести на счет клиники после периода постоперационной реабилитации.

Операция по ринопластике для Каролины Саркисян стоила 255 тысяч рублей

ЭХО «МЕДЛАНЖ»

Еще будучи на свободе, главврач клиники Гульнара Шах предполагала, что у девушки могла возникнуть аллергическая реакция на один из введенных препаратов. За лекарства, как известно, при операциях отвечает анестезиолог. И тут - интересная деталь. Как стало известно, анестезиолог, который сопровождал ринопластику Каролины Саркисян (и который сейчас под домашним арестом), ранее работал… в печально известной московской клинике «Медланж». Там, напомним, нынешней весной в течение двух недель скончались сразу три пациентки, еще троих откачали в реанимации.

- Операции были разные, но последствия примерно одинаковые: у всех пациенток происходила рефлекторная остановка сердца, - рассказывали нам тогда в следствии.

Версия о том, что женщинам вводили некачественные или просроченные лекарства, возникла сразу и стала одной из основных. Однако расследование по клинике «Медланж» еще не завершено.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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