2018-12-14T09:50:02+03:00
В мире

Кот Путина выучил японский и командует губернатором префектуры Акита

Глава региона встает в шесть утра, чтобы накормить питомца
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Подаренный президентом Путиным кот по кличке Мир прекрасно себя чувствует в Японии. ФОТО pref_akita@twitterПодаренный президентом Путиным кот по кличке Мир прекрасно себя чувствует в Японии. ФОТО pref_akita@twitter
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Владимир Путин шесть лет назад в качестве благодарности России за помощь в ликвидации катастрофы в Фукусиме получил в подарок от губернатора японской префектуры Акита собаку породы акита-ину. Президент не остался в долгу и подарил губернатору кота сибирской породы, которого назвали Мир.

С тех пор губернатор Норихисе Сатакэ чувствует на себе повышенную ответственность и периодически отчитывается о состоянии кота. Полгода назад он рассказал, что у котика уже «появились характерные японские черты», а теперь последовал более развернутый рассказ.

Судя по последним новостям, пришедшим из Японии, Мир не только чувствует себя хорошо, но и сам скоро сможет баллотироваться в губернаторы.

На питание Мир не жалуется - котик весит уже 8 кг. ФОТО pref_akita@twitter

На питание Мир не жалуется - котик весит уже 8 кг. ФОТО pref_akita@twitter

- Кот здоров, стал огромный, уже восемь килограммов, - рассказал журналистам Сатакэ. - Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает.

Было бы удивительно, если бы японские кошки не ладили с 8-килограммовым сибирским котом. Мир адаптировался к местным условиям - дети губернатора зовут его "Миру-бо". К его имени они добавляют уменьшительный суффикс «бо».

Кот прекрасно откликается на японский язык. ФОТО pref_akita@twitter

Кот прекрасно откликается на японский язык. ФОТО pref_akita@twitter

- Кот тут же откликается, - рассказал Сатакэ. - В шесть утра он просит есть - подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать.

То есть понятно, кто главный в префектуре Акита.

В японии наш Мир отзывается на красивую кличку "Миру-бо". ФОТО pref_akita@twitter

В японии наш Мир отзывается на красивую кличку "Миру-бо". ФОТО pref_akita@twitter

Кот, которого Путин подарил префектуре Акита, «приобретает японские черты»

Кот по кличке Мир породы невская маскарадная — плод страсти сибирского кота и сиамской кошки — подаренный главе японской префектуры Акита Владимиром Путиным, отлично устроился среди чиновников страны Восходящего солнца и даже мимикрировал (подробности)

Японский губернатор рассказал, что привязался к подаренному Путиным коту

Губернатор префектуры Акита Сатаке Норихиса лично посетил мероприятия форума законодателей стран Северо-Восточной Азии, который прошел в Стране восходящего солнца. При этом он пообщался с представителями российской делегации и рассказал им, что очень привязался к коту Миру, подаренному президентом РФ Владимиром Путиным (подробности)

Путину подарили японского щенка

Минувшие рабочие выходные Владимира Путина в Сочи проходили не совсем обычно.

Все началось с того, что губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ прислал президенту подарок - щенка по кличке Юмэ (Мечта) породы акита-ину, известной по трогательному фильму «Хатико» и признанной «национальным достоянием Японии» (подробности)

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