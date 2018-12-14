Тутта Ларсен рассказала о смерти дочки: «Моя девочка стала биоматериалом»

Тутта Ларсен в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказала об одном из самых непростых периодов своей жизни. Телеведущая пережила предательство любимого человека, смерть ребенка и тяжелую болезнь, от которой едва не погибла.

Будущая звезда эфиров родилась в Донбассе и после школы, которую она закончила с золотой медалью, отправилась покорять столицу. Татьяна Романенко (это настоящее имя телеведущей) поступила на факультет журналистики МГУ. В университете она познакомилась со своим будущим мужем – музыкантом Максимом Галстьяном, гитаристом рок-групп «I.F.K.». Вскоре после знакомства молодые люди решили жить вместе. В 1992 году Татьяна поселилась у Максима и его родителей. То, что они не пара, было ясно с самого начала. Отношения стремительно портились, и, как сейчас признает 44-летняя телеведущая, это был самый подходящий момент, чтобы расстаться.

- Но мы почему-то поженились, - говорит Тутта. – После того как мы стали мужем и женой, я настояла, чтобы мы жили отдельно от родителей. И когда мы переехали, все наши шероховатости стали еще более заметны. Мы стали жить отдельной жизнью. Мы спали в одной постели, но между нами не было никаких отношений. Надо было вовремя соскочить, но не получилось.

Тутта Ларсен в передаче "Судьба человека" телеканала Россия 1.

Именно в тот момент карьера телеведущей пошла в гору. Татьяна попала на телевидение, ее заметили. С 1996 года она начала вести эфиры на канале MTV, одновременно работая диджеем на радио «Максимум». Работы было много, и времени на спасение умирающих отношений у нее просто не было. К тому же Максим, занимаясь музыкой, практически ничего не зарабатывал, и она была единственным добытчиком в семье. Девушка обеспечивала себя и мужа и оплачивала их квартиру. Ее мучила совесть, она не могла просто позволить себе бросить Максима.

- Потом я узнала, что у него есть серьезные отношения на стороне. Я даже обрадовалась. Но он не захотел уходить, он сказал, что закончил тот роман. Я поверила. И через месяц я забеременела. Это поменяло мое сознание, у меня отключились мозги вообще, - говорит Тутта Ларсен.

Фото с первым мужем, Максимом Галстьяном. Фото кадр из передачи "Судьба человека"

Перспектива стать отцом не изменила Максима. Он продолжал изменять жене, не особо скрывая свои похождения. Галстьян дошел до того, что приводил любовниц в их с Туттой квартиру.

- У него была другая женщина, которая практически жила в моей кровати, - говорит звезда экрана. – Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок просто отошел на задний план.

Это время Тутта вспоминает как сплошную непрекращающуюся черную полосу: измученная работой и беременностью, она не могла думать ни о чем другом, кроме как о предательстве мужа.

- Я работала на трех работах и не спала ночами, потому что его не было дома. Единственная эмоция, которая все это время была во мне, – это дичайшая ревность. Я в этом плавала, как в луже дерьма, я это ела, я этим дышала, - рассказывает Тутта. - О ребенке на тот момент не думала. На восьмом месяце беременности я его потеряла. И все, своего мужа я увидела лишь в суде, во время развода (пара развелась в 2000 году – Ред.).

Врачи сказали Татьяне, что ее дочка родится больной, и что беременность необходимо прервать.

- У ребенка обнаружился грубейший порок сердца, несовместимый с жизнью, - рассказывает она. - На 32-й неделе это были, по сути, роды. А потом приходит молоко, а тебе некого кормить. Ребенка я не видела. Скорее всего, моя девочка стала биоматериалом.

После родов Максим навестил жену всего раз, а ведь они к тому времени были женаты уже 8 лет. Именно этот момент, по словам Ларсен, поставил окончательную точку в их отношениях. Переживая смерть своего ребенка, молодая женщина не спала, не ела – она просто днями рыдала в подушку. На горечь потери наложилась тяжелая болезнь. У несостоявшейся мамы начался сепсис.

- Тогда я была не там, я так страдала, что уже ни о чем не думала, - признается телеведущая. - Когда я родила, сразу заболела. Сепсис, который длился год.

Медики не сразу смогли диагностировать болезнь. Тутте становилось все хуже, а врачи лишь разводили руками – потерпите, все пройдет.

- Я лежала и умирала. Начался отказ всех систем организма, я разваливалась. Никто не знал, что со мной, - говорит Тутта. - Потом меня выписали домой, два месяца лежала с температурой 40.

В тот момент у телеведущей произошла переоценка ценностей: за время болезни многие люди из ее окружения отвернулись от нее. Тутта признается, что осталась практически одна. На то, чтобы окончательно вылечиться и прийти в себя, у нее ушло почти четыре года. Телеведущая вернулась к работе и встретила нового мужчину - журналиста Захара Артемьева, от которого родила своего первого сына Луку. Но отношения гражданских супругов не сложились, Тутта рассталась с Захаром еще до рождения ребенка. Воспитывать малыша ей помогали няни.

Тутта Ларсен со своим мужем, музыкантом Валерием Колосковым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со своим вторым мужем, музыкантом Валерием Колосковым, Тутта Ларсен познакомилась в 2009. Супруги не только поженились, но и обвенчались. У пары родились двое детей – дочь Марфа (ей 8 лет)и сын Иван (ему 5 лет). Старшего сына телеведущей Луку Валерий усыновил и воспитывает его как родного.