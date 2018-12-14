Дальневосточные гектарщики – это звучит гордо

Уже 2,5 года в России работает государственная программа «Дальневосточный гектар», дающая право каждому гражданину нашей страны бесплатно получить землю на Дальнем Востоке и использовать ее под строительство заветного дома, собственной фермы или туристической базы. Уже более 71 тысячи людей стали участниками программы. Многие из них за столь короткий срок смогли претворить в жизнь свои бизнес идеи. Об историях успеха двух, уже можно сказать знаменитых гектарщиков, «Комсомолка» расскажет сегодня.

От южного побережья к восточному

Молодая семья Кирилл Ярочкин и Ульяна Джигкаева вместе с сыном Артёмом переехали в село Центральное Шкотовского района Приморского края в ноябре 2017 года из курортного города Сочи. В рамках программы Кирилл оформил уже 8 гектаров на себя и на родственников, на них они создают крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию фруктов и овощей с небольшой свинофермой. И делают они это не в одиночку, а вместе с 20-ю соседями, приехавшими сюда по этой же программе из Челябинска, Иркутска и Якутии.

- Сейчас ориентируемся на товарное сельхозпроизводство. Уже заложили фруктовый сад на 100 деревьев. Возводим строение под живность, - говорит Кирилл.

Свою теперь уже далекую жизнь в Сочи вспоминает как непрерывную беготню. Бизнес, которым там занимался Кирилл, требовал слишком много суеты и нервов. В итоге настал момент, когда он сказал себе: «Все, пора что-то менять!» и задумался о Дальнем Востоке.

- Меня очень заинтересовала возможность получить бесплатно землю. В Сочи отдыхать хорошо, но земли там бесплатной нет. Есть только очень дорогая – по 300 тысяч рублей за сотку. А мне хотелось именно на землю осесть. А тут программа «Дальневосточный гектар». Ну, вот мы и решились. Хотели сопок, моря – а на Дальнем востоке все это есть в избытке. В Сочи не было времени смотреть по сторонам, и мы ничего и не видели. Здесь же ритм жизни замедляется. Выйдите, посмотрите – горы, река, лес… грибы, шишки. И еще экзотика – зимняя рыбалка. Этой зимой целенаправленно пойдем на речку, - поделился планами Кирилл.

Вся история с гектаром заняла у них не так много времени, как предполагали изначально. По словам хозяина, очень в этом вопросе помогали специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Они проконсультировали по переезду и оформлению «дальневосточного гектара»

- В этом году хотим сделать адресную доставку наших продуктов до покупателя. В нашем районе такого нет, а желающих, я думаю, будет много. Мы уже создали группы в Whats App, заходи и заказывай. Конечно, впереди много вопросов – дистрибуция, доставка. Но мы решаем. Прежде чем оформлять землю, я бы всем дал такой совет - нужно четко рассчитать свои силы и продумать чем вы будете заниматься. Приезжайте, смотрите, покажем. Кстати, много людей нам пишет, приезжаю, смотрят. Практически каждую неделю, - подытожил Кирилл.

Кирилл Ярочкин и Ульяна Джигкаева уже больше года осваивают дальневосточные земли (фото предоставлено героем публикации).

В администрации Центральненского сельского поселения Шкотовского района очень тепло приняли гектарщиков. И рады еще принимать всех желающих жить и работать на приморской земле.

- Люди - это капитал. Их у нас всегда не хватало. Мы сами не ожидали, как много людей приедет к нам по программе «Дальневосточный гектар», - сказал глава поселения Александр Касилов. - А земли у нас много, порядка 650 гектаров свободных. Мы им рады – если они реализуют свои проекты, толк для всех будет. А проекты у них хорошие – и грибы разводят, и клубнику. Даже под разведение лягушек землю взяли. И если работа пойдет, то и гранты получат. Кстати, польза от гектарщиков уже налицо – заброшенные земли скошены, что снизило опасность пожаров и палов.

За год от голой земли к фермерскому хозяйству

Почти по таким же мотивам взять землю на Дальнем Востоке решил и Михаил Утробин – теперь уже гектарщик со стажем, владелец семейной животноводческой фермы в поселке Кругликово Хабаровского края, член общественного движения «Мы – Гектарщики!». На сегодняшний день поголовье скота фермера составляет 15 коров, молоко которых пользуется спросом у местных потребителей. О своем производстве Михаил рассказывает в блоге в Инстаграме, где на него подписано уже несколько тысяч человек.

- На своем примере я хочу доказать, что возможно взять землю, освоить ее, начать комфортно жить и зарабатывать деньги со своего гектара. Мы подготовили все необходимые документы и получили грантовую поддержку «Начинающий фермер» в размере 3 млн рублей, а также субсидию на строительство дома в 2,2 млн. В планах - создание условий для сельского экотуризма и завершить строительство большого дома для своей семьи, - рассказал Михаил Утробин.

А семья действительно не маленькая – жена, двое детей, мама. И все они помогают главе семейства в делах и заботах о ферме. А ведь еще несколько лет назад Михаил был успешным менеджером по развитию торговых сетей на Дальнем Востоке. Но чашу терпения переполнил случай, когда он рождение дочери «проработал» и увидел девочку только тогда, когда ей было уже два месяца.

- Я вернулся, сел рядом с дочкой и подумал, а зачем мне все это, когда главное в моей жизни проходит мимо. Ведь деньги не главное! Я уволился, поездили мы с женой по стране и вернулись в Хабаровск. И тут как раз программа по гектару подоспела. Нашел участок, связался со специалистами Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, и дело завертелось. 1 сентября 2017 года гектар получил, в мае 2018 года домик временный поставил, в августе деньги получил и первый отёл. И буквально на днях получили документы, что наше молоко соответствует всем стандартам. И даже превышает их! А следующей зимой планируем въехать в свой большой дом. Сваи уже забили, - поделился успехами фермер.

Михаил Утробин всего за год стал известным и успешным предпринимателем (фото предоставлено героем публикации).

Михаил продает молоко в Хабаровске прямо с колес. Говорит, в городе все распродает быстро. Покупатели его продукцию ценят, так как коровы живут в экологически чистом месте, возле заповедника.

- У меня коровники чистые и тара стеклянная, как в СССР. В тренд попал, когда «зеленые» начали кампанию против пластмассовой упаковки, - улыбнулся Михаил.

Единственное, с чем приходится воевать фермеру – это со скептиками и с общественным мнением. С самого начала ему все не верили, что без связей и хороший участок дали, и денег, и субсидию. Потом говорили – ничего не построишь… Построил. И коров нормальных нашел, и бумаги оформил и молоко продал.

- Когда выпили стакан своего первого молока, какое чувство испытали?

- Эйфории и благодарности.

- Что посоветуете тем, кто захочет брать землю? И кому гектар сейчас будет особенно нужен?

- Думаю, при имеющейся поддержке это может быть востребовано у молодежи. Реальной молодежи, не сказочников, которые захотят бегемотов разводить. А поддержка действительно хорошая - субсидии на дом, часть затрат на племенной скот. Но не нужно прожектов - нужны проекты. Например, сейчас государство говорит – давайте в крупный рогатый скот. Значит, давайте туда! Но нужно все взвесить, подумать, посчитать. И главное: желание должно идти изнутри.

Напомним, что получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки, в том числе гранты на развитие бизнеса, сельского хозяйства и производства. Уже более полутора тысяч участников программы «Дальневосточный гектар» воспользовались мерами поддержки на сумму около 500 млн. рублей. Перечень из 35 действующих мер поддержки, актуальных для освоения «дальневосточных гектаров», размещен на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.