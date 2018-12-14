Как сибиряки дальневосточниками стали

Наверняка многие из нас хоть раз в жизни задумывались о переезде в другой город, регион или страну. Но если с другими странами более-менее понятно - много сложностей с получением рабочей визы и обязательно знание языка, то вот насколько сложно переехать в другой регион нашей необъятной страны – мало кто знает. Задумывались ли вы, например, о переезде на Дальний Восток? Если да, то первые вопросы, возникающие в голове, что делать и к кому бежать за советом. И вообще, что нужно для того, чтобы переехать, допустим, из Сибири на Сахалин? «Комсомолка» расскажет историю молодой семьи, которая отважилась покинуть родные края в поисках лучшей жизни и не прогадала.

Начнем с того, что в России успешно работает программа повышения мобильности трудовых ресурсов. По ней, переезжающие на Дальний Восток работники могут получить финансовую поддержку, связанную с переездом и обустройством на новом месте, от совместного участия государства и работодателя. Именно по такой программе теплоэнергетики Артем и Татьяна Уваровы переехали из Томска в небольшой поселок на Сахалине, где готовится к вводу в эксплуатацию новенькая ГРЭС.

Протяни руку и вот оно - море!

Село Ильинское находится примерно в 150 км от Южно-Сахалинска, небольшой, некогда рыбацкий поселок. На ГРЭС-2 на завершающей стадии идут подготовительные к пуску работы. Невооруженным глазом видно, как преображается поселок. Рядом со старыми деревянными домиками вырос городок из монолитных трехэтажек. Развитая инфраструктура, налаженный быт. Предусмотрена и система безопасности - вход только по спецпропуску. Тут нас и встречает машинист-обходчик турбинного оборудования на Сахалинской ГРЭС-2 Артем Уваров.

Огромный подъезд новенького дома чист и уютен. Широкие лестницы, освещение, тепло. В дверях уютной «двушки» Татьяна Уварова. Квартира переселенцев с порога подкупает хорошим ремонтом, теплом и радушием хозяев. Идем на кухню пить чай. Тут и слушаем историю семьи.

До момента переезда она вполне обычная. Учились шесть лет в Томском политехническом на одном курсе и в одной группе по специальности «Теплоэнергетика». Закончили бакалавриат. Поняли, что этого для карьеры мало и поступили еще на два года в магистратуру. С четвертого курса начали активно искать работу. С удовольствием ездили на практики. В одну из таких поездок оказались во Владивостоке, как-то сразу влюбились в Приморье. Тогда и пришла мысль трудоустроиться на Дальнем Востоке.

На шестом курсе в университете проводилась ярмарка вакансий, где были представлены энергетические компании страны. Там студенты-выпускники и узнали о строительстве ГРЭС-2 на Сахалине. Познакомились с директором Максимом Федотовым. Он подробно рассказал о стройке, об Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и программах, дающих возможность получить подъемные, оплату переезда, компенсацию билетов на самолет или поезд, провоз багажа и обустройство. Неплохие условия для вчерашних студентов. К тому же электростанция на стадии пуско-наладки - прекрасный шанс начать карьеру на современном, только начавшем работать предприятии и развиваться вместе с ним.

- А в дополнение ко всем этим бонусам, - говорит Артем, – море в шаговой доступности. Руку протяни и вот оно! Природа красивая, климат подходящий. Многие боятся высокой влажности, но нам он подходит.

Работа есть для всех

Артем и Татьяна определялись с выбором недолго - с директором ГРЭС встретились в марте прошлого года, а через полгода - в сентябре - уже обживали остров. Эти шесть месяцев они заканчивали обучение, постоянно созванивались с руководством станции, общались с отделом кадров. Параллельно поступали другие предложения - из Сибири, Краснодара. По словам Уваровых, определяющими стали два фактора: на Дальнем Востоке выше уровень жизни и зарплаты выше. К тому же молодые специалисты понимали: ГРЭС-2 – предприятий, куда можно попасть на пуско-наладку в стране немного. Плюс мало какое предприятие предложит такой комплекс бонусов - льготы, квартира, подъемные, постоянная помощь от предприятия.

Новая сахалинская ГРЭС-2. Автор фото : Семен ГОРСКИЙ.

- Еще нам было очень важно устроиться на один объект - говорит Татьяна. - Пока мы искали работу, нам обычно говорили, что для парня должность найдут, а для девушки у них ничего нет. А для руководства ГРЭС-2 это не было проблемой - места гарантировали обоим. Сказали, что так даже лучше.

Подъемных хватило на всё

- Артем, вы упомянули, что квартиру получили совсем недавно. Где жили до этого?

- Сначала нас отправили на действующую ГРЭС в селе Восток. Это другой район острова. Год назад еще не были готовы квартиры, и нам дали возможность набраться опыта, чтобы на новое предприятие прийти с определенными знаниями. В Востоке нам предоставили две комнаты с мебелью. Мы ни в чем не нуждались, так что подъемные даже не особо тратили. Отработав чуть меньше года, отправились в отпуск в Томск. Кстати - еще один приятный факт – раз в два года нам оплачивают перелет в отпуск в любой регион России. Вернувшись, мы въехали в новую квартиру, и вышли на работу уже на ГРЭС-2.

- Вы так много перечислили бонусов. Что именно дает программа переселения, а что обеспечивает само предприятие?

- По программе повышения мобильности кадров молодым специалистам, - говорит Артём, - оплачивают перелет всей семьи, багаж, семь дней отпуска на обустройство и выделяют подъемные: на приобретение всего необходимого для обустройства и обучение. Кстати, обучение может быть любым - кто-то даже курсы автомобилиста проходил. А предприятие предоставило вот эту новую квартиру. За счет того, что Сахалин приравнен к районам Крайнего Севера, у нас двойной оклад, раз в два года, как мы уже говорили, оплачивается проезд и 44 дня отпуска.

- Что можно приобрести на подъемные? Насколько тяжело их получить, и как потом надо отчитываться?

- Этой суммы вполне достаточно. Деньги на руки не получаем - просто собираем чеки от покупок и сдаем в бухгалтерию. Когда мы жили в селе Восток, особо ничего не покупали. Разве что перфоратор купили. Большую часть денег потратили, когда переехали сюда, в Ильинское - кухню, холодильник, кровать, шкаф-купе.... В течение полутора месяцев эти средства компенсируют. То есть не надо какие-то еще документы собирать, отчеты готовить - все очень просто. Приобрести можно что угодно - понадобился надувной матрас, мы купили, сдали чек, нам вернули деньги. По мелочам, очень приличная сумма набирается, поэтому эти меры поддержки очень помогли.

Сахалин - это совсем не страшно

Сейчас ребята вспоминают, как им страшно было переезжать на край Земли. Ничего не зная о Сахалине в один момент остаться без родителей, родственников, друзей. Будет ли крыша над головой? Понравится ли работа? Можно ли жить в таком климате? Вопросов в головах роилось сотни. Фотографии села Ильинское в Интернете вызывали еще больший ужас - старые деревянные домики стоят, разбитые дороги. Оказалось, как раз в это время тут достраивали современный городок.

Родители провожали как на войну - приводили пример нескольких однокурсников, сумевших отыскать работу дома - в Томске. Даже преподаватели отговаривали ехать - пугали дикостью мест, отсутствием цивилизации и суровыми ветрами с океана. То, что они увидели на месте, оказалось приятной неожиданностью: и в Востоке, и в Ильинском есть все необходимое для нормальной жизни. Связь 4G ловит - то есть Интернет устойчивый, скоро проводной будет. В магазинах есть все продукты, в том числе и от местных производителей. Собираются строить новую котельную, детский сад, очистные сооружения, спорткомплекс, дороги заасфальтировать. Словом, ГРЭС-2 вдохнула жизнь в село. А какие здесь люди!

Квартиру в этом новом доме дали молодой семье. Автор фото : Семен ГОРСКИЙ.

- Нас так встретили, мы даже не ожидали! - вспоминает Таня. - Тепло, по-человечески. На Сахалине и вообще на Дальнем Востоке отношение к людям лучше, чем в других регионах. Если какая-то помощь нужна, всегда придут на выручку, помогут, подскажут.

- Научили нас есть морепродукты, - подхватывает Артем. - Кто-то икру подарил, кто-то - рыбу красную. Как-то раз кету свежую дали попробовать. Она огромная! Я чистить ее начал, а там икра внутри, а я и не знал, что с ней делать. В прошлом году был тайфун - штормом на берег ракушки выбросило. Мы их собрали, пришли на работу, и коллега наш рассказал, что можно есть, что нельзя и готовить научил. Домой пришли, все почистили, приготовили на масле, очень вкусно было.

Молодую семью не обходят вниманием и сейчас, когда они обжились. Помогает руководство ГРЭС-2. Регулярно интересуются, всего ли хватает, все ли в порядке. Уваровы уверены, что им очень повезло. Пусть эта уверенность только крепнет!

Если вы так же, как и Уваровы, решитесь переехать на Дальний Восток, то, прежде всего, стоит обратиться в Агентство по развитию человеческого капитала. Для этого нужно зайти на сайт в раздел «Работа на Дальнем Востоке» и выбрать вакансию своей мечты. Либо в разделе «Программы переезда на Дальний Восток» оставить свое резюме. Кроме того, на сайте АРЧК ДВ (https://hcfe.ru/) вы можете ознакомиться со всеми мерами поддержки, которые оказывает государство переселенцам и обратиться за консультацией. Также, всю информацию о том, как переехать на Дальний Восток можно узнать также на выставке «Дни Дальнего Востока» в павильоне «Работа и учеба».