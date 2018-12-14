Конференция физиков РАН сняла негласное табу с высоких разведений

В работе форума приняли участие около 100 исследователей в области физики, химии, биофизики со всей России. Слушателям на рассмотрение были представлены 10 докладов о работах, проводимых в различных российских институтах.

Прошедшая конференция, по сути, сняла существовавшее до недавнего времени негласное табу на обсуждение исследований природы ряда физических процессов, протекающих в воде, и в первую очередь в высокоразбавленных растворах веществ. Скептики утверждали, что отсутствие молекул означает отсутствие материи. Однако участники конференции подвергли сомнению это утверждение: их исследования показывают, что в подобных растворах нет пресловутой «пустоты». Из докладов конференции однозначно следует, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами, а продолжается в виде сложной организации растворов (например, на уровне межмолекулярных связей).

Вода или высокоразбавленные растворы не являются просто растворителями, а сложной физической структурой, все протекающие в них физические процессы также крайне сложны и не подчиняются школьным законам химии. Вода – это неизведанный мир, сложная и многоуровневая система, и, следовательно, существуют различные направлений ее изучения. Часть результатов показывает, что физическое воздействие на воду сохраняется продолжительное время. Существующие методы уже сейчас позволяют исследовать неизвестные свойства воды и высоких разведений. Например, можно оценить особенности водородных связей, частоту их образования и разрыва, энергию колебаний и, главное, как примеси других веществ могут изменять данные физические свойства самой воды.

«Интересным является следующий факт, который обсуждали на конференции: сильно разбавленный раствор может существенно влиять на свойства исходного же вещества, из которого это разведение получено», – утверждает профессор, доктор физико-математических наук физического факультета МГУ Валентин Иванович Лобышев.

Доклады конференции подтверждают известную закономерность: сначала накапливается определенный запас фундаментальных знаний, который затем реализуется в практике.