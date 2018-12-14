2018-12-14T15:52:30+03:00
Общество

Константин Бабкин: Стране нужны творческие рабочие

В редакции «Комсомольской правды» прошел круглый стол, организованный «Партией дела». Тема: «Новая индустриализация России: какие рабочие профессии нужны стране»
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Лидер Всероссийской политической партии «Партия Дела» Константин Бабкин.Лидер Всероссийской политической партии «Партия Дела» Константин Бабкин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Единственное, что поможет вывести Россию из кризиса – это новая индустриализация. Но если наше правительство вдруг решит её провести, то потерпит фиаско: кадров для современных фабрик и заводов просто нет.

Для обсуждения этих и других проблем развития страны 12 декабря в редакции «Комсомольской правды» собрались независимые эксперты и представители «Партии Дела». Круглый стол стал своеобразным итогом конкурса «Лица труда», на который фотографы из разных регионов России прислали три сотни портретов. В конце были выбраны шесть победителей и проведено три выставки – в Чите, Владивостоке и Череповце. По словам открывавшего круглый стол лидера «Партии Дела» Константина Бабкина, фотоконкурс на такую позитивную тему в стране не проводили четверть века, поэтому он вызвал большой интерес. Бабкин высказал надежду на то, что конкурс станет ежегодным.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин поблагодарил за фотоконкурс партию и «Комсомолку». По его словам, в XXI веке это всего лишь второе мероприятие в России, пропагандирующее интерес к рабочим профессиям в частности и к труду в целом (первым было возвращение звания Героя труда). По словам Делягина, отчасти из-за нехватки таких конкурсов в стране появилось много граждан, уверенных в том, что им должны платить только за то, что они есть, а не за результаты их труда. Выйдя из стен вуза, они сразу требуют высоких зарплат, а выяснив, что мир ужасен и сразу им ничего не даст, разочаровываются в жизни.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Константин Бабкин заострил внимание участников «круглого стола» на том, что фотографии далеки от гламура большинства фотовыставок – они реально и честно показывают, в каких непростых условиях приходится трудиться в России рабочему человеку. «Вот так, – сказал он, – сегодня выглядит реальный сектор экономики, такое у нас сегодня производство».

Требуются прорывы

Лидер Всероссийской политической партии «Партия Дела» Константин Бабкин:

– С точки зрения нашей партии, оздоровление российской экономики без возрождения реального сектора невозможно. Стране срочно требуются прорывы практически во всех областях. В век атома физическая сила не является самым главным – современный рабочий оперирует сложными информационными системами, а не просто орудует лопатой. Нам нужны квалифицированные специалисты, творческие люди. И только возрождение уважения к человеку рабочей профессии вытащит из топей наш поезд под названием «Россия».

Но работа эта кропотливая. Необходимо менять систему образования, подходы к развитию экономики, кредитную политику... Для этого нужно здравомыслящее правительство. Но, по нашим ощущениям, еще несколько лет придется работать с тем, что есть. Мы, «Партия Дела», пытаемся на правительство повлиять, и иногда это получается. Но, увы, не всегда. Так что прогноз мрачный: в 2019 в России году будут мечтать о звездах и, извините, барахтаться в болоте.

А что государство?

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

– Если в России неожиданно появится вменяемое правительство, все рабочие профессии станут востребованы. Общество, где все поголовно занимаются только информационными технологиями и сферой услуг – нездорово. К тому же сегодня зарплата в 20 000 в большинстве регионов считается завидной. При этом государство помогает исключительно руководителям малорентабельных предприятий, которые компенсируют свои издержки понижением доходов работников, а у рабочего человека нет прав даже на забастовку.

Система образования убивает трудовую мотивацию и не даёт достаточных знаний. Когда начнется модернизация экономики (если она начнется), мы столкнемся с лютым дефицитом квалифицированных кадров.

Не хватает людей…

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин:

– Я объездил много регионов, и везде у людей главный запрос – работа. Много лет в стране проводится политика централизации – все деньги в Москве и немного в Петербурге. Из-за нее люди вынуждены мигрировать в мегаполисы. Живущие в столице даже не представляют, как нас мало – за пределами МКАД страна большей частью пустует. У нас пока хватает рабочих рук на сферу обслуживания, добычу полезных ископаемых... Но если появится реальное производство, мы не насытим кадрами даже легкую промышленность.

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нужно развивать отечественное авиастроение. Мы живем в условиях санкций – а ну как «Боинг» и «Эрбас» прекратят поставки запчастей? Через максимум три месяца перестанут летать все самолеты. Посмотрите на наши поля – там сотни тысяч единиц металлолома. Это техника, в 3-4 раза пережившая отведенный ей век: я видел «новые» тракторы, собранные из трех старых. Молчу уж про кредитную политику – под 18 процентов можно с прибылью выращивать только культуры, входящие в сферу интересов наркоконтроля.

…и кадров

Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович:

– Говорят, завтра многие профессии исчезнут, но это не так – только технологии меняются. А какие профессии с учетом этого нужны? Об этом знают работодатели. Но сигнал от них к вузам идёт слишком долго. А если дойдет, то еще пять лет уйдет на подготовку специалистов. У нас есть примеры, когда работодатель «ведет» студента, забирает его к себе на практику, платит ему стипендию, гарантирует рабочее место после получения диплома. Но таких примеров пока очень мало. Обычно через три месяца после трудоустройства молодого специалиста отправляют на переобучение – за это время руководство предприятия понимает уровень его квалификации. При этом четверть выпускников сталкиваются с трудностями при поиске работы.

Врач не вылечит больного, если он не хочет лечиться. Преподаватель не даст знаний, если студент не хочет учиться. Сегодня подростки должны понимать: учиться нужно всю жизнь. Но постоянно повышают квалификацию только 18 процентов выпускников. Это в 2-3 раза меньше, чем в странах Западной Европы.

Есть решение?

Руководитель регионального развития проекта «Атлас новых профессий» Анна Михайлова:

– Появляется много новых востребованных профессий. Например, недавно работающий в России крупный немецкий автоконцерн попросил Бауманку наладить подготовку проектировщиков экзоскелетов. Еще одна новая профессия цифровой куратор – специалисты, помогающие пожилым людям ориентироваться в мире компьютеров и Интернета.

Я работаю в Калужской области. Главная проблема объяснить калужанам, что они – часть глобального мира. Профессии, которые завтра будут востребованы на всей планете, найдут применение и здесь. Есть еще одна проблема – отсутствие профориентации. Например, в США первые два курса вуза – общеобразовательные. На третьем можно выбрать конкретное направление. У нас начал учиться – доучивайся. Но далеко не у всех есть возможность, поняв, что ошибся, получить второе высшее.

Подводя итоги дискуссии, Константин Бабкин вернулся к теме фотоконкурса: «Хотелось бы, чтобы в новом году правда, изображенная на фотографиях, перестала быть такой суровой».

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