Константин Бабкин: Стране нужны творческие рабочие

Единственное, что поможет вывести Россию из кризиса – это новая индустриализация. Но если наше правительство вдруг решит её провести, то потерпит фиаско: кадров для современных фабрик и заводов просто нет.

Для обсуждения этих и других проблем развития страны 12 декабря в редакции «Комсомольской правды» собрались независимые эксперты и представители «Партии Дела». Круглый стол стал своеобразным итогом конкурса «Лица труда», на который фотографы из разных регионов России прислали три сотни портретов. В конце были выбраны шесть победителей и проведено три выставки – в Чите, Владивостоке и Череповце. По словам открывавшего круглый стол лидера «Партии Дела» Константина Бабкина, фотоконкурс на такую позитивную тему в стране не проводили четверть века, поэтому он вызвал большой интерес. Бабкин высказал надежду на то, что конкурс станет ежегодным.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин поблагодарил за фотоконкурс партию и «Комсомолку». По его словам, в XXI веке это всего лишь второе мероприятие в России, пропагандирующее интерес к рабочим профессиям в частности и к труду в целом (первым было возвращение звания Героя труда). По словам Делягина, отчасти из-за нехватки таких конкурсов в стране появилось много граждан, уверенных в том, что им должны платить только за то, что они есть, а не за результаты их труда. Выйдя из стен вуза, они сразу требуют высоких зарплат, а выяснив, что мир ужасен и сразу им ничего не даст, разочаровываются в жизни.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Константин Бабкин заострил внимание участников «круглого стола» на том, что фотографии далеки от гламура большинства фотовыставок – они реально и честно показывают, в каких непростых условиях приходится трудиться в России рабочему человеку. «Вот так, – сказал он, – сегодня выглядит реальный сектор экономики, такое у нас сегодня производство».

Требуются прорывы

Лидер Всероссийской политической партии «Партия Дела» Константин Бабкин:

– С точки зрения нашей партии, оздоровление российской экономики без возрождения реального сектора невозможно. Стране срочно требуются прорывы практически во всех областях. В век атома физическая сила не является самым главным – современный рабочий оперирует сложными информационными системами, а не просто орудует лопатой. Нам нужны квалифицированные специалисты, творческие люди. И только возрождение уважения к человеку рабочей профессии вытащит из топей наш поезд под названием «Россия».

Но работа эта кропотливая. Необходимо менять систему образования, подходы к развитию экономики, кредитную политику... Для этого нужно здравомыслящее правительство. Но, по нашим ощущениям, еще несколько лет придется работать с тем, что есть. Мы, «Партия Дела», пытаемся на правительство повлиять, и иногда это получается. Но, увы, не всегда. Так что прогноз мрачный: в 2019 в России году будут мечтать о звездах и, извините, барахтаться в болоте.

А что государство?

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

– Если в России неожиданно появится вменяемое правительство, все рабочие профессии станут востребованы. Общество, где все поголовно занимаются только информационными технологиями и сферой услуг – нездорово. К тому же сегодня зарплата в 20 000 в большинстве регионов считается завидной. При этом государство помогает исключительно руководителям малорентабельных предприятий, которые компенсируют свои издержки понижением доходов работников, а у рабочего человека нет прав даже на забастовку.

Система образования убивает трудовую мотивацию и не даёт достаточных знаний. Когда начнется модернизация экономики (если она начнется), мы столкнемся с лютым дефицитом квалифицированных кадров.

Не хватает людей…

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин:

– Я объездил много регионов, и везде у людей главный запрос – работа. Много лет в стране проводится политика централизации – все деньги в Москве и немного в Петербурге. Из-за нее люди вынуждены мигрировать в мегаполисы. Живущие в столице даже не представляют, как нас мало – за пределами МКАД страна большей частью пустует. У нас пока хватает рабочих рук на сферу обслуживания, добычу полезных ископаемых... Но если появится реальное производство, мы не насытим кадрами даже легкую промышленность.

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нужно развивать отечественное авиастроение. Мы живем в условиях санкций – а ну как «Боинг» и «Эрбас» прекратят поставки запчастей? Через максимум три месяца перестанут летать все самолеты. Посмотрите на наши поля – там сотни тысяч единиц металлолома. Это техника, в 3-4 раза пережившая отведенный ей век: я видел «новые» тракторы, собранные из трех старых. Молчу уж про кредитную политику – под 18 процентов можно с прибылью выращивать только культуры, входящие в сферу интересов наркоконтроля.

…и кадров

Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович:

– Говорят, завтра многие профессии исчезнут, но это не так – только технологии меняются. А какие профессии с учетом этого нужны? Об этом знают работодатели. Но сигнал от них к вузам идёт слишком долго. А если дойдет, то еще пять лет уйдет на подготовку специалистов. У нас есть примеры, когда работодатель «ведет» студента, забирает его к себе на практику, платит ему стипендию, гарантирует рабочее место после получения диплома. Но таких примеров пока очень мало. Обычно через три месяца после трудоустройства молодого специалиста отправляют на переобучение – за это время руководство предприятия понимает уровень его квалификации. При этом четверть выпускников сталкиваются с трудностями при поиске работы.

Врач не вылечит больного, если он не хочет лечиться. Преподаватель не даст знаний, если студент не хочет учиться. Сегодня подростки должны понимать: учиться нужно всю жизнь. Но постоянно повышают квалификацию только 18 процентов выпускников. Это в 2-3 раза меньше, чем в странах Западной Европы.

Есть решение?

Руководитель регионального развития проекта «Атлас новых профессий» Анна Михайлова:

– Появляется много новых востребованных профессий. Например, недавно работающий в России крупный немецкий автоконцерн попросил Бауманку наладить подготовку проектировщиков экзоскелетов. Еще одна новая профессия цифровой куратор – специалисты, помогающие пожилым людям ориентироваться в мире компьютеров и Интернета.

Я работаю в Калужской области. Главная проблема объяснить калужанам, что они – часть глобального мира. Профессии, которые завтра будут востребованы на всей планете, найдут применение и здесь. Есть еще одна проблема – отсутствие профориентации. Например, в США первые два курса вуза – общеобразовательные. На третьем можно выбрать конкретное направление. У нас начал учиться – доучивайся. Но далеко не у всех есть возможность, поняв, что ошибся, получить второе высшее.

Подводя итоги дискуссии, Константин Бабкин вернулся к теме фотоконкурса: «Хотелось бы, чтобы в новом году правда, изображенная на фотографиях, перестала быть такой суровой».