Австрийская прокуратура - «КП»: «Ведём предварительные следственные действия о допинге против 10 россиян, обысков и допросов не было»

В Австрии продолжаются скандал вокруг российских биатлонистов на проходящем сейчас Кубке мира в Хохфильцене — якобы против них «возбудили дело за допинг». Речь идёт о спортсменах Евгении Гараничеве, Александре Логинове, Ирине Старых и других членах сборной. СМИ давали противоречивую информацию — наших биатлонистов то ли «уже допросили», то ли вот-вот «будут допрашивать». Чтобы прояснить ситуацию, «КП» обратилась к следственным органам Австрии:

— Поскольку расследование ещё длится, мы не комментируем его конкретные шаги. Также не разглашаем подробности о подозреваемых, исходя из их права на частную жизнь, — ответила на запрос «Комсомолки» австрийская прокуратура.

При этом официальные собеседники «КП» отрицают «допросы или обыски», которым якобы подвергли наших атлетов:

— Можно подтвердить, что отдел Генпрокуратуры Австрии по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией открыл предварительные следственные действия против пяти менеджеров российской сборной по биатлону «за использование запрещённых веществ или методов с целью допинга», а также против пяти атлетов «за серьёзное мошенничество в связи с допингом». Речь идёт о периоде Чемпионата мира по биатлону 2017 года в Хохфильцене [Австрия]. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, подозреваемые были проинформированы о ведении расследования. Обыски или допросы не проводились, — сообщили нам в австрийской прокуратуре.

Австрийская полиция не подтверждает информацию СМИ об обысках и допросах в отношении наших биатлонистов. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

— Речь идёт НЕ об уголовном деле, а о предварительных следственных действиях. Они проводятся при наличии подозрений на преступление — или просто по заявлению, которое может отправить кто угодно через сайт прокуратуры. Учитывая всё это, дело может дойти до суда, а может и не дойти — если, например, следователи изучат материалы и придут к выводу, что «состава преступления нет» или «информация не подтвердилась», — сказал «КП» эксперт по российско-немецким отношения Андрей Шмидт. — При слова «изучение материалов» можно понимать широко — например, «доклад Макларена» о якобы допинге в российской сборной, построенный на непроверяемых утверждениях, — это тоже «материал», который прокуратура может «изучать».

Но почему же СМИ писали, что «в расположение нашей сборной нагрянула австрийская полиция»?

— Согласно УПК Австрии, при начале досудебной проверки власти обязаны уведомить его фигуранта, причём «на понятном ему языке». Очень возможно, 12 декабря полиция просто доставила эти уведомления атлетам. Вряд ли они стали бы проводить «допросы и обыски», а потом врать об этом в официальном ответе российской прессе, — говорит Андрей Шмидт.

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