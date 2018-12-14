Украина «в положении»: Орден за Томос и штраф за русский язык

Филарет наградил экс-замглавы ЦРУ

Иногда кажется, что украинские власти, как церковные, так и светские, совсем потеряли чувство стыда. Или просто оторвались от реальности. Всю эпопею с получением автокефалии Петр Порошенко только и делал то, что вообще-то претит конституции его страны, по которой государство отделено от Церкви. Однако постепенно обыватели привыкли, что ничего общего с религией этот «великий поход за Томосом» не имеет - решаются исключительно политические задачи. А вместе с ними обрываются последние нити, связывающие Украину с Россией.

Разумеется, Киеву в этом способствуют в том числе и их заокеанские покровители. И некоторые, судя по всему, особенно рьяно. В четверг «патриарх Киевский и всея Руси-Украины», как именуют (пока) в незалежной раскольника Филарета, встретился с бывшим заместителем директора ЦРУ Джеком Девайном. И вручил ему орден Святого Андрея Первозванного «за помощь и поддержку украинской государственности и создании единой поместной церкви».

А чего стесняться - всем сестрам по серьгам, а брату-црушнику - орден.

Телеканалы наказали за недостаток мовы

Сразу четыре канала, три из которых - спутниковые, были оштрафованы на Украине за недостаточное количество программ на мове. За слишком много русского языка, если быть до конца точным.

С октября этого года в незалежной были приняты новые правила вещания, по которым контент на украинском языке на телерадиокомпаниях местного вещания должен составлять не менее 55%, а на общенациональных каналах - 75%. Поговаривали даже о создании «мовной полиции», которая будет следить за неукоснительным соблюдением квот. А с ним, с соблюдением, все непросто.

К примеру, ТРК "Арцизький телецентр" в Одесской области выделил под украиноязычные передачи лишь два процента своего эфира. За что и был оштрафован аж на тысячу гривен (чуть более двух тысяч рублей).

На 19 тысяч гривен (около 42 тысяч рублей) наказаны три спутниковых канала - «Дача», «Epoque» и ООО «Взрослые каналы» (логотип «BOLT»). Видимо контент 18+ на ридной мове усваивается хуже. Впрочем, расценки вполне щадящие. И телезрители вполне могли бы скинуться на штраф, чтобы продолжать смотреть любимые передачи на понятном языке.

Спецагенты США для Украины

Американская компания MissionEssential объявила набор граждан США для обеспечения секретных американских операций на Украине.

- Кандидаты должны уметь скрытно контактировать с местным населением, иметь подготовку для службы в зоне боевых действий и функционировать как полноценная единица в команде профессионалов, обеспечивающих безопасность американских и иностранных высокопоставленных лиц, - пояснил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. - Не отстает и Канада - расквартированные под Львовом 200 канадских инструкторов подготовили уже более 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Что это, как не вклад в милитаризацию Украины?

Тут уместно было бы вспомнить и британскую 77 бригаду, которая недавно отправила своих специалистов в области информационной войны - генерировать антироссийские фейки. Украина сегодня наводнена всевозможными западными спецподразделениями и спецслужбами похлеще, чем любая страна НАТО. Но угроза ее суверенитету по-прежнему - российские актеры и журналисты.

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