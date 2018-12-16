2018-12-15T00:14:33+03:00
Звезды

Звезды в молодости: Газманов с шевелюрой и брюнетка Порошина

С трудом верится, что когда-то наши артисты так выглядели
Петр СИМОНОВ
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Эти фото артисты выложили сами: Мария Порошина и Владимир ПресняковЭти фото артисты выложили сами: Мария Порошина и Владимир ПресняковФото: Instagram.com
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Иллюзии в соцсетях и магия пластической хирургии окружили народ. Уже с трудом можно отличить реальность от вымысла. Фотошоп, силикон и куча других ухищрений звезд заставляют терять всякую веру в их естественность. Какими знаменитости были до того, как это все появилось? Эти фото артисты выложили сами. Наверное, потому, что им нечего скрывать. Наши герои какие есть, такие есть. Просто стали взрослее.

Не спешите прокручивать страницу вниз, попытайтесь догадаться, кого видите на фото?

klimovagramklimovagram
Я 28 лет назад)
5686 отметок «Нравится»81 комментариевInstagram

Эта 40-летняя актриса не перестает восхищать своих поклонников. На снимке 8-летняя Екатерина Климова. Как была милой девочкой с глазами на половину лица, так и осталась. И очевидно, что актриса ничего в себе не меняла.

klimovagramklimovagram
Катюша ,привет)))) С Именинами тебя)))) Здоровья))) Счастья))) Любви)))) Отмечай знакомых Катюш под этим фото.
61977 отметок «Нравится»910 комментариевInstagram

У нее четверо детей, любимый муж Гела Месхи, который младше ее на 8 лет, и она востребована в профессии. Настоящий пример для подражания.

petrosyanevgenypetrosyanevgeny
Лето 1964-го года!
14155 отметок «Нравится»146 комментариевInstagram

Евгений Ваганович в последнее время у всех на слуху. Раньше смешил, теперь и смешит, и удивляет. Развод с Еленой Степаненко обнажил некоторые вещи, которые Петросян вряд ли был готов обнародовать. К примеру то, что 73-летний юморист миллиардер. 1,5 миллиарда рублей еще предстоит поделить с Еленой Григорьевной, но главное уже позади. Петросяна месяц назад развели и он свободен. Поэтому артист с удовольствием пускается в приятные воспоминания.

На этих снимках пробы будущего комика на роль Шурика в фильме Гайдая «Операция «Ы». И именно этот фильм мог повернуть карьеру Петросяна абсолютно в другом направлении. Почему не случилось? Петросян объяснил сам.

На этих снимках пробы будущего комика на роль Шурика в фильме Гайдая Фото: Личный архив

На этих снимках пробы будущего комика на роль Шурика в фильме ГайдаяФото: Личный архив

- Надо сказать, что я прошёл фото-пробы и начал репетировать с Леонидом Иовичем, но после того, как я понял, что Шурик - лирический герой, я сказал Гайдаю, что это не моё, я хочу быть комедийным артистом. Гайдай настаивал: «А ты найди в лирическом герое трогательные, комедийные моменты». Я проронил: «Здесь бы был хорош Демьяненко». Но сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, что этот Шурик был бы очень забавным. Правильно сказала Наташа Селезнёва в одной из моих передач: «Мы же не знали, куда пришли, не думали, что здесь снимают знаковый фильм!», - подписал он эти кадры.

Вряд ли кто забыл, какой Петросян сегодня. Но на всякий случай.

petrosyanevgenypetrosyanevgeny
Под предыдущим постом в комментариях многие просят, что-то сказать о спектакле Цирк
10076 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

Отпрыск известных родителей и певец с необычным тембром голоса в детсве был таким.

presnyakovvladimirpresnyakovvladimir
Это я маленький
22516 отметок «Нравится»389 комментариевInstagram

Этот скромный мальчик в темном свитерке - Владимир Пресняков-младший.

Сегодня он избавился от своих длинных локонов. И в отличие от того мальчика на фото, 50-летний Пресняков почти всегда улыбается.

presnyakovvladimirpresnyakovvladimir
Сегодня он избавился от своих длинных локонов
44496 отметок «Нравится»304 комментариевInstagram

Его сынок от Натальи Подольской точь-в-точь - папа в молодости.

nvrastorguevnvrastorguev
1979-й. ВИА Шестеро Молодых.
2013 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

Солиста группы, которую слушает лидер нашей страны, все привыкли видеть в военной форме. А 40 лет назад певец выступал совсем не в гимнастерке, которую ему так удачно посоветовала надеть Алла Пугачева.

На этом фото 22-летний Николай Расторгуев в качестве участника ВИА «Шестеро молодых». Через 10 лет Игорь Матвиенко позовет его в группу, которая по его задумке должна исполнять военно-патриотические песни.

nvrastorguevnvrastorguev
Николай Расторгуев
1136 отметок «Нравится»33 комментариевInstagram

Сегодня «Любэ» 29 лет, а бессменному солисту 61 год. И пусть он никогда не служил в армии, так как в свое время не прошел медкомиссию.

mar_alexandrovamar_alexandrova
В воскресенье , хочу капризничать, есть всякую вредную пищу и смотреть весь день мультики, как в детстве)
17077 отметок «Нравится»171 комментариевInstagram

Эта девочка — известная российская актриса театра и кино. Родилась она в Венгрии, потому что папа был военным. Он и сделал больше 30 лет назад этот снимок. Девочку зовут Марина Пупенина. Знают же ее под фамилией бабушки по папиной линии.

На снимке 36-летняя Марина Александрова. Одна из самых красивых актрис отечественного кино, которой часто доверяют играть роли монарших особ.

mar_alexandrovamar_alexandrova
Я хорошо знаю, что делать на съемочной площадке или на сцене, но публичные мероприятия это... почва, уходящая из под ног
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Этого мальчика через пару десятков лет услышит весь Советский Союз на конкурсе в Юрмале, после чего его карьера резко пойдет в гору.

alexandr_malininalexandr_malinin
Отрочество.
3829 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

На фотокарточках Александр Малинин, который недавно отметил 60-летний юбилей.

alexandr_malininalexandr_malinin
Я объявляю вам -любовь!!!!
3757 отметок «Нравится»51 комментариевInstagram

8-летняя девочка, купающаяся в речке или море, через 10 лет исполнит свою дебютную роль в мюзикле, затем станет яркой звездой этого жанра, а в 23 года будет представлять Россию на «Евровидении».

100tskaya100tskaya
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5010 отметок «Нравится»53 комментариевInstagram

На снимке бывшая муза Филиппа Киркорова, певица, мама двоих деток Анастасия Стоцкая. Сегодня ей 36 лет.

100tskaya100tskaya
Ждите скоро в эфире!
11480 отметок «Нравится»48 комментариевInstagram

Молодой брюнет слева, наверное, никогда не испытывал недостатка в женском внимании. И вид будущего покорителя сердец миллионов дам говорит сам за себя.

stas_mihailoffstas_mihailoff
Как давно это было...Сегодня 46!!!!
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Это юный Стас Михайлов. Все без особых сюрпризов. Он как был очаровательным, так и остался. Сегодня ему 49 лет, к которым он все свое обаяние приумножит в тысячу раз, благодаря песням.

stas_mihailoffstas_mihailoff
Архангельск, до встречи завтра вечером!!!
11847 отметок «Нравится»161 комментариевInstagram

То, что происходит в жизни этой звезды сериалов и кино, не оставляет безразличными многих женщин, которым немного за 40. На этой карточке она еще малышка.

poroshinamariyamikhaylovnaporoshinamariyamikhaylovna
Очень помню это время!
2597 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

Сейчас эта известная актриса готовится стать матерью в пятый раз. А здесь ей всего 14 лет. Узнаете?

poroshinamariyamikhaylovnaporoshinamariyamikhaylovna
14,2,18 ....
7267 отметок «Нравится»98 комментариевInstagram

Сегодня ей 45 лет, а в 18 лет она выглядела так.

Сегодня ей 45 лет, а в 18 лет она выглядела так Фото: Личный архив

Сегодня ей 45 лет, а в 18 лет она выглядела такФото: Личный архив

Тут уже несложно догадаться, что перед нами Мария Порошина. Изменила она только цвет волос. И удачно.

poroshinamariyamikhaylovnaporoshinamariyamikhaylovna
И пожалуйста, давайте оставлять друг другу шанс и право на личную жизнь и собственное счастье!!
27263 отметок «Нравится»1395 комментариевInstagram

Кто это мальчик на фото с мамой? Совсем недавно мы видели его на сцене с теми же темными волосами, пока он не устал их красить и пересталстесняться седины.

Кто это мальчик на фото с мамой? Фото: Личный архив

Кто это мальчик на фото с мамой?Фото: Личный архив

Здесь будущий музыкант узнаваем легко. Приятно шокирует его шевелюра. Даже давние друзья и коллеги по сцене не знали его таким

oleggazmanovoleggazmanov
Мир, труд, май, шашлык!
20592 отметок «Нравится»82 комментариевInstagram

А теперь Олегу Газманову 67 лет, он уже больше полувека на сцене.

oleggazmanovoleggazmanov
Вчера был мой концерт
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