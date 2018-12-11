Адвокат Петросяна: Из описи имущества пропали 60 самых дорогих картин

Пожалуй, самым, обсуждаемым и громким разводом года можно без сомнений назвать процесс Степаненко и Петросяна.

Пока телевизионщики готовят очередной «Голубой огонёк» с холостым Петросяном и Бузовой в белом платье, суд по разделу его имущества продолжается.

Во вторник, 11 декабря состоялось очередное заседание. Как и прежде оно прошло без участия артистов. Адвокат Степаненко Елена Забралова категорически отказалась комментировать процесс, адвокат Петросяна Сергей Жорин напротив, охотно поделился с прессой о том, что встреча в суде закончилось разбором того, куда из объемной описи тысяч предметов искусства исчезли листы с перечислением самых ценных вещей.

Адвокат Степаненко Елена Забралова категорически отказалась комментировать процессФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

—— В описи около 300-400 листов, написанных от руки, - говорит защитник юмориста. - И сегодня у нас вызвала некое опасение пропажа нескольких листов описи, где были указаны наиболее дорогие картины. Всего около 60 полотен, среди которых "Крымский пейзаж" Айвазовского, "Морской пейзаж" Халка и "Крым" Волошина...Может, кто-то думал, что мы не заметим? Но мы все проверили и обнаружили, что не хватает ряда объектов и предметов совместно нажитого имущества. Мы обратили на это внимание суда. Я все-таки надеюсь, что у приставов эти листы не пропали, надеюсь, что это недоразумение, хотя могут быть разные обстоятельства. Самое главное, чтобы эти предметы не попали из квартиры.

Между тем, Елена Степаненко продолжает единолично занимать гигантскую квартиру, площадью 512 квадратных метров в центре Москвы.

— Елена Григорьевна благополучно оккупировала квартиру на Зачатьевском переулке, - продолжает адвокат ее бывшего мужа. - Петросян очень деликатный человек и, конечно, не будет вступать со Степаненко в рукопашную, которая почему-то считает эту квартиру своей и решает, кто может туда зайти, а кто нет. При этом за коммуналку платит Петросян, потому что имущество общее.

Сергей Жорин напротив, охотно поделился с прессой о том, что встреча в суде закончилось разбором того, куда из объемной описи тысяч предметов искусства исчезли листыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В то время, как Елена Степаненко почти исчезла из поля зрения публики, что же делает сам Евгений Ваганович?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663285" frameborder="0"></iframe> Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

— Он живет и наслаждается жизнью, выступает, общается с приятными людьми, со своими зрителями. Развёлся наконец-то, все хорошо, - подчеркивает Жорин. - Концерты проходят на ура. Мы видим, Евгений Ваганович молодеет, стройнеет, занимается фитнесом, меняет стиль, активно выступает.

— Вы упоминали, что, возможно, недолго Петросяну ходить в холостяках, чего и могла опасаться его бывшая жена. За месяц после развода что-то изменилось?

— Лучше спросить у него самого, но я так подозреваю, что Степаненко опасается обоснованно. Но а дальше жизнь покажет.

Елена Степаненко и Евгений Петросян судятся с июля 2018 года. 16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов, длиной в 29 лет. Но, делу далеко не конец, ведь имущества чета нажила столько, что делить через суд его можно годами. Есть другой короткий путь - договориться друг с другом лично. Но Елена Григорьевна наотрез отказывается.

Одних предметов искусства, каждый из которых требует отдельной оценки, около 5000 штук. Ну а квартиры и гаражи, точное количество которых не разглашается, это, пожалуй, самый большой актив экс-супругов. Одна недвижимость бывшего семейного и творческого дуэта тянет на грубые 1,5 миллиарда рублей. Есть за что побороться. Вот Елена Степаненко и Евгений Петросян и сражаются за нажитое. И пока никто отступать не намерен.

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