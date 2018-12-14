Глава Россвязи принял участие в форуме «ПроеКТОриЯ»

Участники форума могут вживую пообщаться со своими сверстниками, встретиться с ректорами ведущих отечественных вузов и руководителями крупнейших российских компаний.

Одним из ярких событий третьего дня стала торжественная церемония гашения конверта с изображением совенка – символа форума «ПроеКТОриЯ». В церемонии принял участие руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Корреспондент КП встретился с Олегом Геннадьевичем и поговорил об инновациях в филателии и учебных организациях, находящихся в ведении Россвязи.

- Олег Геннадьевич, филателия - это традиционное направление деятельности Россвязи. Расскажите, пожалуйста, о наиболее актуальных на сегодня направлениях этой работы.

- Я, честно говоря, филателист по должности, но, темнее менее, для меня это направление очень важно, и оно не стоит на месте. Несколько недель назад Россвязь и АО «Марка» выпустили новогоднюю марку с технологией дополненной реальности. Это одна из самых перспективных технологий XXI века. Применяется в самых различных сферах – от игровой индустрии до медицины. Мало кто знает, но история дополненной реальности началась еще в 1961 году. С каждым годом технология совершенствуется и уже становится привычным и полезным инструментом, а не просто развлекательным направлением.

Сюжетом марки 2018 года с технологией дополненной реальности стала сказочная Снегурочка, которая при наведении смартфона «оживает» и танцует под музыку в заснеженном лесу. Кроме новогодней марки дополненная реальность присутствует на марке, посвящённой Международному конкурсу молодых исполнителей «Новая волна». Для пользователя марки оживают и передаются через его ощущения: зрение и слух, становятся частью реальной окружающей картины мира.

Марки с дополненной реальностью – это уникальный проект в мировой филателии. На сегодняшний день известен лишь один случай пилотного использования данной технологии в Великобритании.

Технология дополненной реальности для почтовых марок доступна через бесплатное мобильное приложение mARka, которое можно скачать с App Store и Google Play. В приложении есть библиотека почтовых марок, к которым применяется данная технология.

Я уверен, что филателия, как и любое другое направление, не должно стоять на месте. Необходимо развиваться, идти в ногу со временем и создавать товары, актуальные для молодого поколения, которое на «ты» с информационными технологиями.

- Олег Геннадьевич, среди участников форума «ПроеКТОриЯ», есть представители одного из подведомственных Россвязи вузов – Московского технического университета связи и информатики. Расскажите, пожалуйста, как сейчас идет работа в сфере образования в учебных организациях Россвязи?

Всего в ведении Россвязи находятся 4 вуза, 8 филиалов и 6 колледжей. Таким образом, на всей территории России существует сеть высших и средних учебных заведений, в которые наши школьники, удачно сдав государственные экзамены, могут поступить после 11 или 9 класса.

Что представляется важным и интересным? В этом году мы выполнили все контрольные цифры приема. Студенты, успешно сдавшие ЕГЭ, поступили на бюджет. Кроме того, большое количество студентов с хорошим конкурсом в этом году поступили на внебюджет - на платное образование. В общей сложности у нас обучается на очном, заочном, частично дистанционном обучении около 35 тысяч студентов.

В этом году в общей сложности на среднее и высшее образование поступило порядка 10 700 человек. За последние годы это самый высокий показатель.

Это говорит о том, что наша молодежь не устала учиться, она стремиться к самореализации. Молодые люди заинтересованы в получении высокотехнологичного технического и инженерного образования. Сегодня, инженерное образование является превалирующим, так как мы стоим на этапе реализации такого мощного национального проекта как цифровая экономика и без специального профильного образования в телеком- и инфокоммуникациях, а также смежных областях, строить цифровую экономику нам будет если не невозможно, то очень трудно. Наши вузы и сузы - это именно те учреждения, которые заточены под профильное среднее и высшее образование для самых различных профессий и направлений, начиная с традиционных связных специальностей и заканчивая информационными технологиями, информационной безопасностью.