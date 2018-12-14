"Не покупайте банальных дедовморозов": Как помочь детям, готовясь к Новому году

К концу года время ускоряется, уплотняется, для кого-то атмосфера наполняется волшебством и предпраздничным настроением, а кто-то сбивается с ног, чтобы успеть переделать все дела. Фонд «Детские сердца», как обычно, помогает и детям и взрослым. Детям с врождёнными пороками сердца - выздороветь, а добрым и щедрым взрослым – приобрести отличные подарки и хорошо провести время, при этом участвуя в благотворительности.

Учимся рисовать забавные открытки

- Не покупайте банальных дедовморозов! Покупайте остроумные открытки Тани Задорожней. Они волшебные, невероятные, яркие! Вы не только сами посмеётесь, но и спасёте чью-то маленькую жизнь, - утверждает директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант.

Забавные новогодние открытки «Ёлки», которые нарисовала известная художница Татьяна Задорожняя, уже продаются в магазинах РЕСПУБЛИКА*. Картинки с необычными шутливыми образами ёлок стоят всего 140 рублей, а вырученные средства направятся в благотворительный фонд «Детские сердца».

Вырученные средства от "Елок" Татьяны Задорожней направятся в благотворительный фонд «Детские сердца»

Веселые рисунки художницы знает весь интернет. Своими картинками со смешными персонажами и жизненными фразами Татьяна не только поднимает настроение, но и по-настоящему помогает благотворительным фондам. В поддержку продаж своих благотворительных «Ёлок» Татьяна проведёт Новогодний мастер-класс в магазине РЕСПУБЛИКА* на Воздвиженке. Художница расскажет про своих персонажей, ответит на вопросы участников и поможет каждому создать оригинальную открытку своими руками.

Татьяна проведёт Новогодний мастер-класс по открыткам

Когда: 25 декабря в 19.30

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Покупаем подарки на ярмарке

Конечно, остроумные благотворительные открытки – это очень хорошо, однако где же настоящие подарки? А вот настоящие дивные подарки будут ждать своих покупателей на Благотворительной выставке - ярмарке «Ми-ми-ми» 23 декабря.

Фонд «Детские сердца» проводит её специально для тех, кто ищет особенные подарки к Новому году. Милые картины известных российских художников, авторская керамика, игрушки ручной работы, головные уборы, оригинальные предметы интерьера от школы дизайна «Детали» можно будет приобрести за благотворительное пожертвование.

Рисунок: Александр Дедушев, предоставлено фондом "Детские сердца"

Оксана Тарасова, "Вечерний чай с конфетами"

Кроме того, актриса Чулпан Хаматова передала в дар фонду «Детские сердца» несколько своих платьев, которые также будут представлены на ярмарке 23 декабря в Garnir Café.

«Мы ждем Новый Год, как дети, - говорит директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант. - Мы ждем чудес, пряников, пушистого снега, ярких витрин, неожиданных подарков, высокой елки с ангелом наверху. И мы зовем вас на выставку, где все это будет! По-настоящему. Всю эту красоту можно будет унести к себе в норку, подарить детям, бабушкам, повесить на стену - и... любоваться. Наши прекрасные друзья - художники создают красоту для вас! А мы всего лишь собираем деньги на операции нашим детям. Это тоже чудо. Новогоднее чудо, которое мы делаем все вместе уже 16 лет».

Особенная же прелесть ярмарки «Ми-ми-ми» в том, что всесобранные средства будут направлены на помощь детям с врождёнными пороками сердца.

Гостей ожидают праздничное настроение, угощение, звёздные гости, мимимишные обнимашки и вполне взрослый глинтвейн.

Когда: 23 декабря, с 12.00 до 21.00 часов,

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Поддерживаем благотворительность

А ещё в декабре творить добро станет проще: нужно оплачивать покупки картой, а Mastercard переведет средства на благотворительность.

Фонд «Детские сердца» стал одним из 8 благотворительных фондов России, которые участвует в общероссийской новогодней благотворительной кампании «Создадим новогоднее волшебство – вместе поможем детям». В декабре, оплачивая покупки картой Mastercard, – он-лайн или в торговых предприятиях по всей стране, – держатели карт без усилий с их стороны участие в благотворительности.

«Во всем мире Mastercard поддерживает общественно значимые инициативы, и Россия – не исключение. Россияне готовы и хотят участвовать в проектах социальной поддержки, но зачастую откладывают это важное дело «на потом», так как им часто не хватает знаний, времени и энергии. Новогодняя акция Mastercard – это реальная помощь детям и одновременно вклад в развитие благотворительности в стране. Мы очень рады, что в России сотрудничаем с фондом «Друзья», ведь это возможность поддержать сразу несколько проектов, то есть помочь сразу многим», – отмечает Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Mastercard направит 75 млн рублей в фонд Друзья на развитие и проекты 8 благотворительных фондов России, помогающих детям. Основные средства будут распределены между фондами: «Солнечный город» (Новосибирск), «Линия жизни» (Москва), «Вера» (Москва), «Выход» (Москва), «Фонд Хабенского» (Москва), «Обнаженные сердца» (Москва), «Дети-бабочки» (Москва) и «Детские сердца» (Москва).

В поддержку кампании Mastercard с 10 декабря запускает в социальных сетях флешмоб под хештегом #мойстарыйновыйгод. Чтобы стать участником, достаточно опубликовать свою новогоднюю детскую фотографию и историю, связанную с ней. В конце поста нужно рассказать про благотворительную акцию Mastercard и передать эстафету, отметив несколько друзей. Акция продлится до 31 декабря 2018 года.