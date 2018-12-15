«Недоброжелатели мне обещали, что я встречу Новый год в непривычном месте»: правозащитники навестили арестованную украинскую журналистку Елену Бойко

Украинская журналистка Елена Бойко была арестована Преображенским судом Москвы в четверг 13 декабря 2018 года. Ее обвиняют в нарушении миграционных правил и готовят к депортации на Родину. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Вадим Горшенин и ответсек Иван Мельников побывали у нее за решеткой.

- Я абсолютно убеждена, что все что со мной сейчас происходит — козни моих многочисленных украинских недоброжелателей. И ничто иное, - заявила она Горшенину и Мельникову. - Одна такая писала мне недавно в соцсетях, что, мол, готовься встречать Новый год в непривычном месте. И вот, пожалуйста.

Елена рассказала, что она находится на территории России с июля 2015 года.

- Летом 2015 я еле-еле успела сбежать с Украины, мне сказали, что вот-вот будет арест. Даже вещи никакие не собрала, вот в чем была в том поезд и села. На меня на Родине завели уголовное дело сразу по трем статьям УК Украины — 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (Государственная измена). И все за мою ярко выраженную пророссийскую позицию. Сейчас мне грозит депортация, но если окажусь на Украине, то мне не жить. Или сразу убьют или надолго засадят в тюрьму, где я сама умру. Я думаю, любому человеку абсолютно понятно, что все эти статьи против меня носят чисто политический характер.

- Вы пытались оформить официальный статус в РФ?

- Конечно. Много раз подавала на политическое убежище, но все время получала отказы. Я даже Путину обращение писала. Так что жила я тут по временной регистрации и каждые три месяца выезжала за пределы РФ, чтобы получить штамп. Все как положено по правилам.

Однако, в среду вечером в квартиру в Гальяново, где живет Бойко, постучали сотрудники полиции. Елена спокойно открыла им дверь, ничего плохого не подозревая.

- Сказали, якобы кто-то пожаловался, что у меня дома громко играет музыка. Никакая музыка у меня не играла. Полицейские проверили документы, сказали, надо проехать и проверить их подлинность. Я сразу согласилась, но они долго не могли вызвать машину. Договорились, что я завтра сама приду в отделение УФМС, с меня взяли расписку о явке. И на следующий же день я была на месте. Увидев меня, один сотрудник сказал другому: «Возьми с нее пояснения согласно решению суда». Потом меня быстро оформили, отвезли в Преображенский суд. Я просила адвоката, сказали — не положено. Заседание длилось буквально 10 минут. У меня такое чувство, что решение уже заранее было готово просто и все.

В официальном обвинении значится, что Елена не покидала территорию РФ с 9 июня 2016 года.

- Вы рассказали судье, что вам грозит опасность на Украине?

- Конечно! Так же как и то, что ничего не нарушала. Но все бесполезно. Сегодня у меня уже был мой адвокат, мы обжаловали решение о депортации.

Сейчас Елена Бойко содержится в Центре временного содержания иностранцев, проще говоря тюрьме для мигрантов. Она находится на территории Новой Москвы в поселке Сахарово.

- Когда меня везли сюда, то конвоиры даже признали во мне журналистку. Я часто выступаю на «Звезде», «НТВ», ВГТРК. Даже они удивились: «Вас-то за что».

В четырехместной камере с журналисткой сидят две соотечественницы с Украины и одна женщина откуда-то с Востока.

- Елена написала официальное обращение в ОНК. Мы в свою очередь будет обращаться по поводу выдачи ей документов к уполномоченному по правам человек в РФ Татьяне Москальковой и ее московской коллеге Татьяне Потяевой. - сообщили «КП» правозащитники Вадим Горшенин и Иван Мельников. - Надеемся, что до депортации не дойдет. А если она и случится, то очень не скоро. Есть такая проблема, что иностранные граждане сидят по нескольку месяцев, а то и лет, ожидая документов подтверждающих их личность с Родины. Что касается украинцев, то тут есть и еще одна серьезная беда — всех их, нарушивших миграционный режим депортируют либо в Киев, либо в Одессу. Всех подряд, в том числе и жителей Луганской и Донецкой областей, так как другой процедуры в РФ не предусмотрено. Понятно, что многих из ЛНР и ДНР у трапа поджидают сотрудники СБУ и тут же сажают в тюрьму. Надо продумать какой-то другой маршрут напрямую в Донецк И Луганск, особенно для тех граждан, кто опасается политических преследований.

За Елену Бойко вступились многие коллеги по цеху. Депутат ГосДумы Сергей Шаргунов отправил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, а глава ВГТРК Дмитрий Киселев пригласил Елену на работу в телекомпанию.